Zendaya se convierte en la imagen de la nueva campaña de Valentino

Si hay alguien que no deja de salir en nuestras pantallas, esa es Zendaya. Desde que en 2020 comenzase su colaboración con la casa de moda italiana, Valentino, la actriz no ha dejado de estar vinculada al mundo fashion. Ahora, protagoniza la nueva campaña de primavera 2022 titulada 'Rendez-vous'.

Grabada en las calles de los estudios Warner Bros en Los Ángeles, Zendaya lo hace de maravilla en una campaña que pretende mostrar: "Desde la parte trasera de las casas hasta las aceras soleadas, la alegría, el misterio y las sorpresas inesperadas de lo cotidiano". Con la canción de The XX "Crystalised" de fondo, este proyecto está filmado por el director de fotografía de Euphoria, Marcell Rév.

La firma ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram en el que podemos ver a Zendaya con varios conjuntos. La actriz comienza el vídeo caminando por las calles de los estudios de grabación con un top de seda azul y unos pantalones rosa acompañados de una capa plisada que se anuda en la parte delantera. Después de esto, la artista lleva diversos looks, desde un gran vestido amarillo que destaca entre todos los actores del vídeo, hasta un traje de chaqueta verde y un vestido mini de corte asimétrico en rosa fucsia. Sin duda, una de las claves de esta colección es el One Stud Bag, el bolso de Valentino Garavani.

Zendaya está convirtiéndose en un referente del mundo la moda. Esta noticia llega unos meses después de convertirse en la ganadora del premio Fashion Icon of the Year en la última edición de los CFDA Fashion Awards, siendo la más joven en recibirlo y haciendo historia una vez más.

En el mejor momento

La actriz de Euphoria es uno de los iconos actuales. Sus éxitos no sólo residen en el mundo de la interpretación, sino que se trasladan hacia el mundo de la moda. Gracias a la fama que está cosechando la segunda temporada de la serie creada por Sam Levinson y su presencia en la tercera película de la saga Spider Man, Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha sido vista continuamente por las alfombras rojas internacionales.

Fue en la promoción del estreno de la película en Los Ángeles, donde pudimos ver a la artista con un increíble vestido araña, haciendo un guiño a la película. La colaboración con su estilista, Law Roach, es una de las razones de este éxito.

Zendaya en la presentación de 'Spider-Man: No way home'. Gtres

El mes pasado, en el lanzamiento de la segunda entrega de Euphoria, Zendaya volvió a brillar. Esta vez, enfundada en un vestido blanco y negro de Valentino que ya había llevado la modelo Linda Evangelista en un desfile en 1992.

Gracias a esto, la artista es una de las figuras más seguidas y sus apariciones siempre dan mucho que hablar. En la última, la hemos visto con su pareja, el actor Tom Holland, vistiendo unas camisetas de fútbol americano a conjunto. Cientos de comentarios de sus fans llenaron las redes con elogios y comentarios hacia la pareja. Esto ha comenzado a ser un efecto constante, cada imagen de Zendaya tiene un efecto extraordinario en Internet.

