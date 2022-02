Dua Lipa arrasa con unos 'looks' increíbles en su nueva gira de 'Future Nostalgia Tour'

Dua Lipa es la artista del momento, así lo ha mostrado en los primeros conciertos de la gira que presenta el álbum Future Nostalgia. Las canciones de este disco, estrenado en marzo de 2020, han alcanzado el número 1 de listas como la Billboard Hot 100 en numerosas ocasiones. Pero no sólo es la música lo que le ha convertido en una de las cantantes más aclamadas. La puesta en escena combinada con un vestuario impecable ha motivado los comentarios y felicitaciones de miles de fans.

Para el primer concierto de la gira, la cantante ha elegido nada más ni nada menos que cuatro conjuntos diferentes. El primero de ellos, diseñado por Balenciaga, se trataba de un mono amarillo a juego con unas botas y unos guantes del mismo color. El diseño de esta prenda, con detalles de flores blancas, está inspirado en la colección para el verano 2022 de esta marca. Además, los bailarines de la artista completaban este maravilloso juego de colores con unos monos en azul, firmados también por el diseñador parisino.

Casey Cadwallader, director creativo de la marca Mugler, se encargó del segundo look, un bodysuit negro con transparencias y brillos que no dejó a nadie indiferente. Este tipo de mono, llamado catsuit, se ha puesto de moda últimamente entre muchas famosas por ser una propuesta atrevida y seductora. Los catsuits son prendas de una sola pieza que suelen dejar algunas partes del cuerpo al descubierto como el torso o las piernas.

Otro de los trajes que lució Dua Lipa, y uno de los menos compartidos, fue un body blanco de una manga a juego con unas botas del mismo color. De nuevo, un atuendo combinado con brillos, creando así una propuesta interesante. Para el cuarto look, la artista eligió un conjunto lencero de Marine Serre, acompañado de una chaqueta ajustada y unas medias rosas con el clásico estampado de la marca.

Todos estos atuendos fueron compartidos por los asistentes al concierto.

En los últimos días, imágenes y vídeos sobre esta gira siguen llenando las redes. Ahora es la firma de alta costura, Versace, la que ha compartido en su perfil de Instagram una foto de la cantante con un diseño de la marca: "El body asimétrico está adornado con cristales de Swarovski y detalles recortados característicos de Versace en la cintura y el escote". Está claro que la cantante ha acaparado la mirada de las entidades más relevante del mundo de la moda.

La importancia del estilismo

Todas estas propuestas, de la mano del estilista de la cantante, Lorenzo Posocco, se suman al prestigio que Dua Lipa ha creado en torno a su figura gracias a toda una serie de looks que ha elegido en otras ocasiones. La cantante no ha parado de publicar imágenes de los momentos que está viviendo durante esta primera etapa de su gira, y en todos ellos, los guiños al mundo de la moda están presentes.

En este post, por ejemplo, la vemos con un bolso de hombro Gucci Jackie 1961.

Pero el éxito de la imagen de la artista no es repentino. Desde que la británica comenzó a trabajar con el estilista, su nombre no ha dejado de verse en los medios más importantes en el mundo de la moda. Apariciones estelares e innovadoras como la de los Brit Awards o la de los Grammy del año pasado han hecho que Dua Lipa sea una persona influyente para el mundo de la moda y el stylish.

Por si no fuera poco, la autora del hit Levitating ha presentado un nuevo proyecto en las últimas semanas. Service95 es una newsletter semanal en la que podemos encontrar contenidos de todo tipo seleccionado por la artista. Entre ellos, podemos leer recomendaciones, historias, perspectivas y conversaciones que no están en ningún otro lugar. Todo esto, acompañado de un podcast, Dua Lipa: At Your Service, que en su primer episodio ha recibido a Olivier Rousteing, director creativo de Balmain. Una muestra más del interés de Dua Lipa por la moda.

Con la gira recién empezada, a la cantante todavía le quedan muchas ciudades y países por recorrer, y con ello, nuevos outfits que seguramente serán espectaculares. El Future Nostalgia Tour aterrizará en nuestro país en el mes de junio. Dua Lipa actuará en Barcelona el 1 de junio, en el Palau Sant Jordi y en Madrid el 3 de junio, en el Wizink Center.

