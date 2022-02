Los tratamientos de belleza que recomiendan cinco expertos para pacientes con cáncer

Parece un tema trivial, ¿cómo me voy a permitir pensar en tener bien la piel cuando me estoy debatiendo con la muerte? Las pieles que están pasando por un proceso oncológico se enfrentan a dos problemas principales: la deshidratación profunda y la hipersensibilización por los tóxicos del tratamiento. No es algo trivial, ni superficial. Se calcula que 2 de cada 3 pacientes oncológicos se ven sometidos a las efectivas sesiones de radioterapia contra la enfermedad, pero tan agresiva con la piel: provoca quemaduras, inflamación y daños cutáneos que resultan extremadamente incómodos para los pacientes.

Esperar a tener síntomas para poner tratamiento es un atraso. “Sabiendo, como hoy sabemos, que tanto la quimio como la radio tiene efectos secundarios en el órgano más grande del cuerpo, la piel, es primordial adelantarnos. Además de ser nuestra barrera contra infecciones, nos puede dar o quitar mucha calidad de vida durante el tratamiento. Nos tenemos que sacar de la cabeza esa idea de banal o cosmética para incluirlo como parte del tremiendo” asegura Mercedes Herrero ginecóloga de Gine 4,

que añade la importancia del maquillaje oncológico como otro factor de calidad de vida en la paciente.

“Los efectos secundarios de los fármacos, sobre todo a nivel facial, cambian la expresión. Cada vez más se hacen planificaciones y técnicas como el microblading para mantener cejas, pestañas y maquillaje que cubre lesiones y cicatrices de los tratamientos. No hay que olvidar que lo curativo no es solo lo que extirpa una lesión”.

Se está avanzado mucho desde la dermofarmacia en este campo. Hoy 4 de febrero, en el Día Mundial contra el Cáncer, hablamos con cinco expertos para paliar estos efectos y regenerar y calmar la piel en profundidad con formulas cosméticas eficaces, específicas y ultra seguras.

Los tratamientos recomendados

“Cuando trabajaba en la planta de oncología de la Harley Street Clinic noté cómo a algunos de los pacientes les costaba vestirse después de las sesiones de radioterapia. Por eso el primer producto que creé fue un bálsamo corporal para aliviar la piel seca, reactiva y estresada”.

Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en Farmacia y fundador de Twelve Beauty. Su fórmula Rewarding Body Balm (92€) de Twelve Beauty calma y nutre las pieles más deshidratadas, dañadas y sometidas a tratamientos oncológicos, dejándolas regeneradas, suaves y resplandecientes. Se ha elaborado con una mezcla de activos botánicos ultra-hidratantes como la manteca de cupuaçu, aceites de argán y jojoba, karité y extractos de malva, artemisia e imperatoria.

En palabras de la Dra. Ana Mañas, reconocida especialista en Oncología Radioterápica: “Los efectos de la radioterapia se centran mucho en la piel. Los primeros efectos secundarios serían el enrojecimiento, que puede ser más o menos doloroso; el picor; si es muy intensa la reacción se pueden producir incluso ampollas; luego estaríamos ante una pigmentación (como ponerse morena), que pasaría a pelarse para luego regenerarse en una piel más normal”.

Sus fórmulas, Loción Radio Skin (39,90€) y Serum Calmante (58,90€) de Laboratorios María D'uol, están especialmente diseñadas para esos cuidados. La marca surge a raíz de la propia madre de la fundadora, doña Carmen, enferma de cáncer y motivación durante 5 años para llevar a cabo esta marca española que lanzó la primera línea de cosmética oncológica.

“Empecé a centrarme específicamente en la creación de poderosas mezclas de plantas medicinales que aliviaran las molestias de los problemas más extremos: el cuidado de la piel después de los tratamientos contra el cáncer, la quimioterapia y la radiación, el post-trauma de las quemaduras o lesiones, el acné severo, la rosácea, y la inflamación de todo tipo”, cuenta May Lidstrom, fundadora de la marca que lleva su nombre.

Su fórumula, Blue Cocoon (183 €, solo en jcApotecari), es ultraconcentrada y no contiene ni agua ni ceras. Basta con una cantidad equivalente a un grano de arroz para que este bálsamo multiusos deje la piel profundamente hidratada, regenerada y calmada y los sentidos entren en un estado de relajación a través de su aroma herbáceo.

Bea Guerro, CEO de Ángela Navarro: “Tenemos que encontrar una cosmética lo más simple posible, que no lleve en su composición ningún alérgeno para minimizar el riesgo de cualquier reacción. Es normal que durante el tratamiento con quimioterapia la piel cambie y que con cosméticos con los que antes la piel no tenía problemas, durante el tratamiento empiece a notar cierta intoleancia. Los perfumes son las sustancias que más problemas pueden acarrear a este tipo de pieles”.

Sus productos, el Bálsamo Calmante (200 ml, 25 €), un todoterreno con mil aplicaciones en cara, cuerpo y cuero cabelludo, y la Crema nutritiva con color y SPF 50+ (30 ml, 45 €), son sus best-sellers. Están elaboradas sin perfumes, con componentes hipoalergénicos y con un extra de hidratación.

“La radioterapia elimina las células enfermas, pero por otro lado también puede y suele afectar a los tejidos sanos que se encuentren en el área de tratamiento dependiendo de la zona que se trate, la dosis y la susceptibilidad de cada persona. En general, podríamos decir que son efectos similares a los que produce una quemadura solar o eritema: enrojecimiento, irritación y sensibilidad, deshidratación y dermatitis”, explica Isabel Márquez Dorsch, directora técnica de los laboratorios +Farma Dorsch.

Su fórmula: Leche Corporal Ultra Nutritiva (36,90 €). Está concebida para nutrir y calmar las pieles sometidas a tratamientos con láser, dermoabrasión, tatuajes o radioterapia. Sus propiedades regenerativas aceleran la curación de los tejidos y alivian la sensación de tirantez o incomodidad reparando el daño celular que se produce en la piel.

El apoyo es fundamental para afrontar el cáncer y su investigación. Colaboraciones como la de Redenhair, que desde hoy y hasta el día dona 1€ de cada uno de los productos de su Línea anticaída, sirven para financiar proyectos de investigación como el diagnóstico precoz y los tratamientos personalizados a cada una de las pacientes afectadas con la Fundación CONTIGO contra el Cáncer de la Mujer.

El diagnóstico precoz es fundamental. Un 10% de los tipos de cáncer se pueden prevenir gracias a los estudios genéticos de la clínica MD Anderson Cancer Center Madrid. Se estima que, al menos, 1 de cada 10 tumores tiene un componente genético hereditario, siendo el resultado de mutaciones que aumentan la susceptibilidad de desarrollar la enfermedad.

