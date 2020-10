La sorprendente novedad de Zara para esta temporada: dos carros de la compra

El último lanzamiento de Zara ha sido, cuando menos, sorprendente. La firma española ha incluido dentro de las novedades de sus accesorios dos carritos de la compra plegables, en colores de moda y con un tejido acolchado con el que ya triunfó en la venta de sus bolsos tanto la temporada pasada como ésta.

Las reacciones en redes a esta novedad, ya casi viral, no se han hecho esperar y muchas clientes en Twitter y en Instagram criticaban que la imagen por la que siempre ha apostado Zara, de una mujer moderna, esa 'working girl' independiente y empoderada, no casa muy bien con este complemento.

Eso sí, la empresa ha tenido la delicadeza de etiquetar los dos carritos tanto en la oferta de accesorios de hombre como en la de mujer para evitar que acusaciones de sexismo o machismo y aún así son muchos en Twitter los que critican esta oferta por facilitar una imagen más doméstica de sus clientas.

Zara ya se había lanzado hace años al mercado de los bolsos, de las maletas y hasta de las fundas de tablets, entre otras cosas, pero el carro para hacer la compra ha sido una sorpresa para todos los que siguen sus novedades.

El precio de este complemento, que ya está a la venta en su tienda online, es de 49,95 euros y se puede elegir en color gris y en un verde caqui. No se puede negar que con esta sorpresa Zara no ha querido apostar por la practicidad y no sólo en su nueva línea de negocio, sino en los propios modelos, llenos de bolsillos de diferentes tamaños que pueden facilitar las compras en mercados tradicionales o supermercados.

También incluyen ambos modelos una cremallera a la espalda que permite guardar cosas de forma más segura, mientras que los cordones que utilizan se aseguran ajustar los cierres de forma más cómoda y sencilla.

Además, que sean plegables permite a las y los clientes de Zara poderlos guardar en el coche o en otro vehículo para usarlos en cualquier momento o lugar.

No es la única marca que ha apostado por ligar su imagen a este producto, líneas de alta costura como Chanel o Carolina Herrera también lo hicieron, eso sí, como sinergias puntuales. Lo que no se sabe es si los carritos de la compra, y demás complementos como éstos, se van a convertir en una nueva línea de negocio para Zara o ha sido una novedad puntual. Todo dependerá de cómo se vendan estos productos.