El polémico vídeo de Podemos por el Día de las Escritoras en el que solo salen hombres

Unidas Podemos se ha querido sumar este lunes a través de Twitter a la celebración del Día de las Escritoras. Y lo ha hecho con un vídeo corto en el que algunos de sus principales dirigentes recomiendan leer a sus novelistas y ensayistas predilectas. ¿El problema? Que todos los miembros de la formación morada que participan en la campaña son hombres. ¿Un mensaje premeditado o un gran patinazo?

El dictamen lo han pronunciado inmediatamente las redes: Yo leo a autoras, ¿y tú? -como así han lanzado la iniciativa- es una importante metedura de pata. "¿Las mujeres de vuestro partido no leen? Vídeo cutre para colgaros la medallita hablando de mujeres pero sin ellas", ha lamentado una tuitera. "Cojonazos como sandías de que vendáis que visibilizar y dar voz a las escritoras que no la tuvieron consista en que hablen señores", ha apuntado otra".

Las recomendaciones las abre el líder de la formación, Pablo Iglesias, apostando por la poeta nicaragüense Gioconda Belli. Pablo Echenique, portavoz de Unidas en el Congreso, ha invitado a leer a la mexicana Dulce Chacón; el diputado Antón Gómez-Reino se ha decantado por su paisana Olga Novo, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Poesía; y el parlamentario en Castilla y León Pablo Fernández se ha remontado hasta Dolores Medio. El exjemad Julio Rodríguez ha optado por nombres más conocidos como Almudena Grandes, Sara Mesa o Elena Medel.

📖 Hoy, #DíaDeLasEscritoras, recordamos a las mujeres escritoras que durante tanto tiempo no tuvieron voz y que marcaron el camino a las grandes autoras de hoy.



Almudena Grandes, Carmen Laforet, Olga Novo…#YoLeoAutoras. ¿Y tú? 👇 pic.twitter.com/sMdEzlhfiJ — PODEMOS (@PODEMOS) October 19, 2020

Los usuarios de las redes se han preguntado si las integrantes de Unidas Podemos no leen para no haber incluido a ninguna en el vídeo. La diputada de la formación morada Lucía Muñoz ha salido al paso de la polémica para explicar la verdadera finalidad de la campaña: "Que solo salgan hombres en el vídeo evidentemente es propósito y parte de un análisis de la situación acertado: nosotras nos leemos entre nosotras pero ellos no. La iniciativa pone el foco en lo que leen ellos.

"Premeditado seguro, pero desafortunado también", ha opinado Lidia Fernández Montes, feminista y doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. Un tuit que ha gustado a María Soleto, directora de la Fundación Mujeres.