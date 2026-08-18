Gucci, 'Vogue' y el collar de los 50 millones: cómo Georgina ha hecho de su boda secreta con Cristiano una lección de lujo

Después de ver ejemplos como los de Jeff Bezos con Lauren Sánchez o Dua Lipa con Callum Turner, no cabe duda de que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían haber montado una boda capaz de bloquear una ciudad histórica, movilizar imponentes equipos de seguridad y tener a la prensa internacional expectante, pero no. El desenlace ha sido otro.

El 11 de agosto, la pareja se dio el 'sí, quiero' en casa, en Cascais (Portugal), con sus hijos como testigos. El casamiento fue algo familiar y muy a la vieja usanza, pero las imágenes están dando la vuelta al mundo. Primero, desde que los ya casados publicaron en redes una foto de sus alianzas, y ahora gracias a la exclusiva que ha publicado la revista Vogue.

Todo apunta a que la fecha estaba más que planeada, y es que justamente aquel día hace 10 años, la de Jaca trabajaba en la tienda de Gucci de la calle de Serrano de Madrid cubriendo el turno de un compañero. Casualidades de la vida, el delantero entró entonces en la boutique y ahí surgió, como él bien describió tímidamente en su documental, "un clic".

Aquel encuentro ha terminado convertido en el gran guiño de una de las bodas más esperadas —y caras— del universo futbolístico y de España en estas últimas décadas. Una que, pese a celebrarse a puerta cerrada, estuvo cuidada hasta el último detalle: para sus estilismos recurrieron a la casa de modas con la que comenzó su historia.

Demna Gvasalia, director artístico de Gucci, fue el encargado de diseñar los looks de los novios y de sus hijos para la ceremonia. "Fue increíblemente especial vestirles para este momento, sabiendo que su historia de amor comenzó en una tienda de Madrid. Tiene algo muy romántico: un hermoso cierre de círculo, casi como un cuento de hadas moderno", ha declarado.

Sus palabras las publicaba Vogue el domingo 16 de agosto en un reportaje firmado por Gaby Wood. La periodista tuvo la oportunidad de conocer los detalles previstos antes del día de las nupcias e incluso la propia Georgina la mensajeó una jornada más tarde para decirle que todo "fue exactamente como lo había imaginado".

Ella dejó a un lado el vestido de novia tradicional. "No nos va a disfrazar; no quería que en un día tan sencillo para nosotros fuéramos vestidos de gala", dijo. Por eso, en su lugar apostó por un conjunto blanco de chaqueta y falda de faille de seda. Un diseño de líneas limpias, delicado y sobrio, con el que buscaba encajar en un ambiente relajado.

Completó el estilismo con unos zapatos de satén rematados con el Horsebit de Gucci, el herraje metálico inspirado en los bocados ecuestres que forma parte del imaginario de la firma. A juego, Cristiano escogió un traje de algodón beige hecho a medida y unos mocasines. Sus hijos acudieron igualmente conjuntados a la gran cita en el salón.

Gio explicó en la entrevista con Vogue que, durante años, su idea de boda había sido muy distinta. "De pequeña soñaba con el castillo más grande, el carruaje más grande, el vestido más largo y una corona llena de diamantes. Y ahora digo: 'No. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa'".

Congratulations to #GeorginaRodriguez and @Cristiano on their wedding in Portugal. The couple and their children wore custom #Gucci looks for the special day. #CristianoRonaldo



Images courtesy of Vogue pic.twitter.com/A3zQBRGQjj — gucci (@gucci) August 16, 2026

Un collar de espectáculo

Al final, hay que decir que la carroza se quedó fuera del plan, pero las joyas sí que encontraron su sitio.

La empresaria lució el collar de la colección The Garden of Kalahari de Chopard, una obra de arte valorada en torno a 50 millones de dólares —unos 43 millones de euros—. La pieza está protagonizada por un diamante talla brillante de 50 quilates y reúne, además, más de 140 quilates de diamantes montados en oro blanco de 18 quilates.

Un colgante incapaz de pasar desapercibido que, por cierto, esconde una interesantísima historia de varios capítulos. Todo comenzó con The Queen of Kalahari, un diamante en bruto de 342 quilates hallado en el yacimiento minero de Karowe, en Botsuana. La firma lo adquirió y lo dividió en 23 diamantes tallados, cinco de ellos de más de 20 quilates.

El collar perteneciente a The Queen of Kalahari de Chopard. Chopard

Chopard describe la piedra original como una gema de color D, "el más bello", con "claridad grado F (Flawless)", dos de las calificaciones más altas que podría haber recibido. La línea a la que pertenece, The Garden of Kalahari, desarrolla un universo en el que las joyas se transforman en plantas como un girasol o adquieren distintas composiciones intercambiables.

El pasado mayo, Beyoncé lució en la Met Gala de Nueva York una versión del collar aunque prescindió de los elementos desmontables de la pieza para adaptarla a su estilismo. Según las informaciones publicadas entonces, el collar fue presentado como el más caro visto hasta la fecha en una alfombra roja.

Quizá inspirada por Queen Bey o quizá bien aconsejada por la casa joyera, Georgina lo ha elegido ahora para su boda con Cristiano, celebrada en el mismo lugar donde desayuna, almuerza y cena todos los días con su familia.

Pero esta no ha sido, en cualquier caso, la primera vez que la fundadora de la marca de ropa deportiva Mimoa confiaba en Chopard para una gran aparición. Ya en la Met Gala de este 2026, en línea con la temática Fashion is Art, llevó un rosario valorado en torno a 7 millones de euros como toque final a su look en homenaje a la Virgen de Fátima.

Es bien conocida la devoción que la empresaria siente por su figura, de ahí que tras las nupcias ella y Cristiano se desplazaran al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para que el sacerdote les diera la bendición en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. "No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor", contó.

Los retratos de ese día llevan la firma de Jürgen Teller, justo porque Georgina buscaba alejarse de las fotos de boda convencionales. El alemán lleva décadas trabajando desde una estética que se sitúa en las antípodas de la fotografía de moda aspiracional. "No quería el típico álbum familiar aburrido. Quería uno artístico que durase para siempre", expresó ella.

Sus imágenes suelen tener flash directo, encuadres rápidos, luz frontal, fondos poco intervenidos y una negación total al posado perfecto. A menudo parecen instantáneas tomadas casi por sorpresa; otras, fotos que cualquiera podría hacer con el móvil. Esa apariencia casera es una de las claves más comentadas de su trabajo, y no deja a nadie indiferente.

El estilo de Teller, visible en su colaboración con LOEWE para una campaña de 2024. LOEWE

Antes de que la citada revista publicara las fotos de Teller, Georgina y Cristiano ya habían dejado una primera pista en Instagram. Lo hicieron con una imagen de sus manos, una sobre la otra, y dos discretas alianzas de oro amarillo en primer plano. Cada una incluía las iniciales de la pareja con un corazón en medio.

Al fondo, desenfocado, a ella se le veía el anillo de compromiso que el futbolista le entregó en 2025. Una joya de tres piedras —un gran diamante oval en el centro y dos gemas laterales— que acaparó titulares desde que la empresaria la mostró por primera vez en sus redes.

El lujo de la discreción

La prudencia con la que los padres de Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda han administrado los detalles convive con semanas previas de rumores. Unos días antes del enlace, más de 2.000 personas se concentraron ante la catedral de Funchal, en Madeira, convencidas de que CR7 se casaría allí.

Nada más lejos de la realidad, porque el coche que llegó hasta la catedral transportaba a Fátima Nicole Cunha Teixeira, que se casaba con Fábio Ramos, ambos sin relación alguna con el futbolista. Incluso el sacerdote Marcos Gonçalves tuvo que salir a la puerta del templo para aclarar que aquella era la única boda prevista.

Mientras tanto, Cristiano y Georgina preparaban plácidamente su enlace en la Península, al oeste de Lisboa, en una ceremonia que nos deja una imagen algo distinta de la que suele asociarse a la de Jaca.

En los últimos años, sus apariciones públicas han estado ligadas a grandes bolsos, vestidos de alfombra roja, viajes en avión privado y campañas internacionales. En Cascais, el lujo sigue ahí pero aparece suavizado por códigos muy clásicos: la fe de ambos, las raíces, la representación del modelo de familia tradicional.

El momento personal del futbolista añade otra capa a la lectura y es que este, a sus 41 años, ya había confirmado que el Mundial de 2026 sería el último de su carrera. Tras la eliminación de Portugal, explicó que dedicaría más tiempo a reflexionar y a estar con su familia. La boda llega, por tanto, en un año de transición para él en el que las prioridades pasan a ser otras.

También cabe leer la contención de los detalles como una señal de permanencia. Durante años, cierto es que esta relación ha convivido con muchas preguntas sobre un enlace que parecía demorarse, pese a la familia que ambos habían formado y a la exposición constante de su vida en común.

La ausencia de esa noticia alimentó, como suele ocurrir con las parejas más observadas, especulaciones sobre el compromiso real de ambos, pero este agosto la conversación ha quedado zanjada. La decisión de casarse llega nueve años después de empezar su relación y un año después de hacer público el compromiso. Meditada, y, por tanto, quizá más certera.

En esa línea, el minimalismo de las alianzas cobra otro valor porque, frente al anillo de compromiso hecho para ser visto, las bandas de oro les sirven de joyas diarias asociadas a la continuidad. La boda formaliza una familia que ya existía y cierra sobre el papel una de las cuestiones que más se les ha planteado desde que comenzaron su romance.

Y esta, de paso, nos deja interesantes lecciones de lujo y publicidad, porque a veces la mejor campaña para dar de qué hablar surge de la genuinidad, haya o no quilates de por medio. ¡Que vivan los novios!