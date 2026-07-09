Del concierto de Silvia Sanz Torre al ingreso de Amaya Valdemoro en el Hall of Fame: la agenda de 'Las Top 100'

A través de prestigiosos galardones internacionales, conferencias de alto nivel y proyectos de vanguardia, estas profesionales consolidan su influencia y guían el camino hacia la excelencia y la visibilidad en sus respectivos ámbitos.

Silvia Sanz Torre

Silvia Sanz Torre. Cedida

La renombrada directora de orquesta ha liderado el concierto Eurocanción sinfónica, un ambicioso proyecto musical celebrado en el Auditorio Nacional de España, en Madrid, el pasado 25 de junio.

Este evento especial coincidió con las celebraciones oficiales por las tres décadas de la fundación del prestigioso Grupo Talía.

Su liderazgo y maestría en este concierto se suman, además, al gran reconocimiento internacional que vive su carrera, al haber sido galardonada en estas mismas fechas con el célebre Premio Internacional Flaiano en Italia.

Marisol Soengas

Marisol Soengas. Cedida

La prestigiosa científica y jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) encabeza una ambiciosa estrategia seleccionada en una convocatoria de financiación continental.

Su papel resulta fundamental en la investigación médica de vanguardia al coliderar un proyecto que utiliza inteligencia artificial para bloquear la proteína Midkine.

Este revolucionario avance busca ampliar de forma histórica la eficacia de la inmunoterapia a un mayor número de tumores malignos.

Blanca Torrent

Blanca Torrent. Cedida

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec presentó el pasado 1 de julio el balance económico del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC).

Bajo su liderazgo, el centro se ha consolidado como un motor fundamental para el desarrollo local, certificando un impacto económico de más de 44 millones de euros desde su apertura.

Estas cifras reflejan el éxito del recinto a la hora de atraer eventos de gran envergadura y generar riqueza en la región.

Su estrategia no solo valida la viabilidad del espacio, sino que impulsa sectores clave como el turismo de congresos, la hostelería y el comercio de la ciudad.

Rosa Torres-Pardo

Rosa Torres-Pardo. Cedida

La pianista y Premio Nacional de Música ha liderado junto al compositor Ricardo Llorca el recital multidisciplinar Los diarios de Manhattan en los Teatros del Canal.

La propuesta se articulaba en torno a las vivencias del propio Llorca en Nueva York, ciudad donde reside desde 1988.

A través de sus textos, evoca una metrópolis vibrante poblada por artistas y aventureros, reflexionando con nostalgia sobre la delgada línea que separa la autenticidad del fraude en el fascinante entorno cultural neoyorquino.

Las funciones tuvieron lugar los días 23, 24 y 25 de junio.

Amelia Valcárcel

Amelia Valcárcel. Cedida

La célebre filósofa y catedrática inauguró formalmente las sesiones de debates y conferencias de una nueva edición de la prestigiosa Escuela Feminista Rosario de Acuña.

El foro de debate y pensamiento crítico abrió sus puertas el pasado 1 de julio en la ciudad de Gijón, Asturias.

Como directora general del encuentro, la relevancia intelectual de Valcárcel es absoluta al guiar las ponencias y las mesas de diálogo de este espacio de referencia nacional.

Su liderazgo resulta clave para coordinar el pensamiento feminista contemporáneo en torno a los derechos, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

Amaya Valdemoro

Amaya Valdemoro. Cedida Gtres

La leyenda del baloncesto español ha hecho historia al ingresar de forma oficial en el prestigioso Salón de la Fama del Baloncesto Femenino (Women's Basketball Hall of Fame).

La emotiva ceremonia de investidura se celebró el pasado 27 de junio en su sede internacional de Knoxville, Tennessee (Estados Unidos).

Este hito consagra su inigualable trayectoria profesional tanto en la exigente liga norteamericana WNBA como en los campeonatos de élite del continente europeo.

Irene Vallejo

Irene Vallejo. Cedida

La aclamada escritora y filóloga protagoniza el lanzamiento de El infinito en un juego una original propuesta lúdica de naipes literarios inspirada en su célebre ensayo superventas.

La presentación oficial del producto en las librerías españolas tuvo lugar el pasado 1 de julio.

El peso de Vallejo en esta iniciativa radica en su incombustible labor como divulgadora cultural, logrando expandir el universo de su obra El infinito en un junco a un formato interactivo y familiar.

Su figura se reafirma como un puente idóneo entre la historia de la palabra escrita y las nuevas audiencias.

Mónica Vázquez

Mónica Vázquez. Cedida

La directora general de Abanca USA y presidenta de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Miami ha sido reconocida dentro de la élite financiera del estado de Florida (Estados Unidos).

El destacado nombramiento empresarial se publicó en medios internacionales el pasado 22 de junio.

Su distinción en el competitivo mercado norteamericano resalta el valor estratégico de las directivas españolas fuera de nuestras fronteras.

Marta Villanueva Fernández

Marta Villanueva Fernández. Cedida

La directora general de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) ha expuesto la visión estratégica de la entidad en Madrid a finales del pasado mes de junio, a través de la presentación de nuevos informes sectoriales.

Villanueva Fernández destaca por su papel clave en el impulso de la transformación digital dentro del ámbito asistencial y la creación del Espacio de Datos de la Sanidad Privada.

Su relevancia institucional radica en abogar firmemente por una innovación responsable y una interoperabilidad real que garantice la cohesión del sistema de salud global.

Rosa María Calaf

Rosa María Calaf. Cedida

La mítica periodista y corresponsal ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nacional de Televisión 2026, dotado con una cuantía de 30.000 euros.

Este importante reconocimiento institucional fue anunciado por el Ministerio de Cultura en Madrid el pasado 1 de julio, tomando así el relevo del presentador Jordi Hurtado, premiado en la edición anterior.

Su labor pionera al frente de las corresponsalías más complejas de RTVE alrededor del planeta la consolida como un referente histórico de la información internacional y un pilar fundamental para la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en el periodismo contemporáneo.