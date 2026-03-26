Del capitalismo digital de Remedios Zafra a los avances sostenibles de Lourdes Vega: la agenda de ‘Las Top 100’

Esta semana dibuja un mapa de talento femenino marcada por la cultura, el pensamiento y el bienestar, con propuestas que van desde la reflexión artística hasta la educación emocional y la inclusión social a través del deporte.

Una agenda en movimiento que confirma que el liderazgo femenino no sólo está presente en todos los ámbitos, sino que también ayuda a imaginar nuevas formas de bienestar, comunidad y futuro compartido.

Mujeres Protagonistas

Remedios Zafra

Remedios Zafra. Cedida

La escritora e investigadora cordobesa Remedios Zafra llegó a Pontevedra el viernes 13 de marzo al foro As mulleres que opinan son perigosas.

En su intervención, analizó cómo la digitalización y las plataformas han convertido la autoexplotación en norma y han difuminado las fronteras entre vida personal y trabajo intelectual.

Zafra, con su mirada feminista y su diagnóstico del capitalismo de plataformas, resonará entre profesionales de la cultura y el periodismo que buscan nuevas claves para trabajar sin perder salud mental ni autonomía.

Lourdes Vega Fernández

Lourdes Vega Fernández. Cedida

La científica extremeña Lourdes Vega, referente internacional en ingeniería química, viajará desde Emiratos Árabes hasta Badajoz para participar en unas jornadas especializadas.

Este encuentro coincide con el décimo aniversario de su liderazgo al frente de un equipo internacional de investigación con sede en Abu Dabi.

A lo largo de esta década, su equipo se ha consolidado como un referente en investigación aplicada en energía, contribuyendo al desarrollo de alternativas más eficientes y sostenibles en un contexto global marcado por la urgencia climática.

La investigadora defiende el papel clave del conocimiento científico y la cooperación internacional para garantizar la seguridad energética sin renunciar a los objetivos de reducción de emisiones.

Margarita del Val

Margarita del Val. Cedida

La investigadora del CSIC inaugurará este viernes 27 la programación anual de la Fundación César Manrique.

Bajo el título ¿Estamos más preparados para próximas epidemias?, explicará por qué, a su juicio, cada vez sufriremos más epidemias en el futuro.

Margarita del Val destaca varios aspectos como la creciente densidad de población asociada al necesario desarrollo urbano o el número cada vez mayor de contactos humanos debido al turismo.

Blanca Torrent

Blanca Torrent. Cedida

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) impulsa la tercera convocatoria del programa Córdoba Biotech, orientado a proyectos biotecnológicos biomédicos, agroalimentarios y medioambientales.

Torrent subraya que Córdoba Biotech quiere ser el “hogar definitivo” de proyectos tractores, ofreciendo espacios, mentorización y recursos para que el talento científico genere empleo de alta cualificación en la ciudad.

Inma Shara

Inma Shara. Cedida

La directora de orquesta y compositora fue la protagonista de la sesión del sábado 14 de marzo del ciclo Espacio Talento, en el Auditorio Municipal Raphael de Boadilla del Monte.

Bajo el título “Dirección armónica: el liderazgo que genera armonía”, trasladó al mundo de la empresa las claves de su trabajo: implicación, inteligencia emocional y equipo.

Shara, con más de 20 años de trayectoria al frente de prestigiosas orquestas, se reafirma así como una de las voces femeninas más potentes cuando se habla de liderazgo inspirador.

Carmen Sampol

Carmen Sampol. Cedida

La CEO del Grupo SAMPOL acaba de rubricar la financiación de uno de los mayores proyectos energéticos de emergencia en Canarias, integrado en el programa ATLANTE.

Sampol ha participado en los actos de firma y en la inauguración de la primera planta de emergencia en Tenerife, junto a representantes del gobierno de Canarias y entidades financieras.

La directiva reivindica este proyecto como ejemplo de colaboración público-privada para garantizar energía de respaldo y facilitar la integración de renovables en el sistema eléctrico insular.

Elsa Punset

Elsa Punset. Cedida

La escritora y divulgadora protagoniza una entrevista con Roca Proyect, en la que aborda el estrés como una realidad inevitable, pero advierte de la importancia de evitar que “nos mate la alegría”.

Desde la psicología y la educación emocional, explica que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz, lo que exige practicar estrategias conscientes para cuidar el bienestar.

Su mensaje, que llega tanto en conferencias como en medios, invita a revisar rutinas y prioridades para recuperar el rumbo y hacer espacio a lo que sí nos da alegría.

Blanca Portillo

Blanca Portillo. Cedida

La actriz y directora Blanca Portillo participó en el Congreso del Bienestar 2026 que se celebró en Cáceres del 13 al 15 de marzo, en una edición centrada en el teatro y la polarización social.

En este foro impulsado por la Cadena SER, Portillo contribuyó al debate sobre cómo las artes escénicas pueden ayudarnos a pensar la convivencia en un tiempo de discursos extremos.

La intérprete, una de las grandes voces de la escena española, llevó su experiencia artística a un formato de conversación pública que busca bienestar.

Carme Pigem

Carme Pigem. Cedida

La arquitecta, cofundadora del estudio RCR, celebra con sus socios los 40 años de trayectoria del despacho, que levanta ahora un gran testimonio expositivo de su obra.

En los actos vinculados a esta retrospectiva, Carmen Pigem comparte las claves del trabajo colectivo que ha dado forma a RCR y su manera de entender el oficio.

Su presencia convierte la celebración en una reflexión viva sobre cómo la arquitectura puede dialogar con el entorno y con las comunidades a las que sirve.

Sílvia Pérez Cruz

Silvia Pérez Cruz. Cesar Lucadamo

La cantante presenta su nuevo disco tras el éxito en los Premios Goya, donde ganó su segundo galardón a mejor canción original, Flores para Antonio.

A principios de febrero, estrenó su nuevo single, Moreno, seguido de Líquido, dos canciones que formarán parte de este nuevo trabajo, titulado Oral_Abisal.

Silvia Pérez Cruz se reafirma como una de las grandes compositoras del momento y como referente femenino en el mundo de las artes.

Liderazgo y solidaridad

Ruth Beitia y Gema Hassen Bey GTRES

Fundación A LA PAR ha abierto las inscripciones para la IV edición de InRACE, su carrera solidaria, que se celebrará el próximo 24 de mayo en Montecarmelo (Madrid) con recorridos de 5 y 10 kilómetros.

Más allá del reto deportivo, la cita vuelve a poner el foco en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, destinando la recaudación a los proyectos sociales de la entidad.

En esta edición, dos de sus grandes embajadoras, Ruth Beitia y Gema Hassen Bey, ambas referentes del deporte español y 'Top 100', lideran la visibilidad de la carrera como altavoces de su impacto social.

Su implicación refuerza el mensaje de InRACE: el deporte como motor de cambio y herramienta clave para construir una sociedad más inclusiva.