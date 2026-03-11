Chenoa, artista confirmada en la gala de 'Las Top 100': "No he fingido mucho. Querer gustar me parece aburridísimo"

La cantante y presentadora será una de las encargadas de amenizar el evento. Cedida

Para una millennial entrevistar un perfil como el de Chenoa es algo extraño. En la memoria, el recuerdo de un formato que moldeó la televisión, pero también las aspiraciones de muchos. Igualmente, el nombre de alguna amiga que es muy fan de la cantante rebota en la cabeza de la que escribe.

Al otro lado del teléfono la artista comenta entre risas que, en estos casos, mejor Laura. La intérprete se subirá este próximo viernes día 13 al escenario del Teatro Real para celebrar el talento femenino en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Ella dice que siente esa responsabilidad de guiar a las más jóvenes desde su micromundo.

Tras más de 20 años de carrera, dice estar atravesando el mejor momento de su vida. En su haber, discos, conciertos, un fenómeno fan que todavía sigue arrasando, presentación de diferentes formatos e incluso la despedida de 2025 y la bienvenida de 2026. Ante las lectoras, Chenoa en esencia.

Han pasado más de dos décadas desde Operación Triunfo. ¿Qué parte de aquella Chenoa sigue intacta hoy?

Diría que la esencia o la base, que es la educación que me han dado mis padres desde pequeña. Después, en cada etapa, he desechado cosas que ya no servían para desaprender y aprenderlas de nuevo.

Has pasado gran parte de tu vida profesional delante del público. Cuando miras atrás, ¿qué ha sido lo más difícil de esta etapa?

Las inseguridades de uno mismo, el enfrentarte a tus propios miedos, a ese síndrome del impostor del que hablamos muchas veces... Ahí es cuando llega un "no valgo para esto" o "hay demasiada gente válida".

Compararte no es lo más sano del mundo. Lo más sano es intentar hacerlo tú por tu cuenta y a partir de ahí aprender por ti misma. El ser autodidacta en esta profesión es superimportante. Supone escucharte y dialogar. Pedir consejo está bien, pero el consejo que te den quizás no te sirve y hay que tener cuidado con eso también...

¿En qué momento de tu carrera sentiste que dejabas de demostrar y empezabas a simplemente a ser?

No he fingido mucho, no es mi fuerte. Mi fuerte son otras cosas, pero fingir cuando era joven no me ha traído más que dolores de cabeza. El querer gustar no me va, me parece aburridísimo, pero desde pequeña.

Todo el mundo tiene que tener un poquito de personalidad y al final hay que ser consciente de que no estás aquí para gustarle a todo el mundo. Al final es un poco como decir "ya está, soy así, qué se le va a hacer". Mi madre, mi padre y mi hermano me quieren, ¿sabes? Que es la gente con la que convivo.

La cantante es la segunda actuación confirmada de la noche de 'Las Top 100'. Cedida

A lo largo de tu trayectoria has pasado por muchas etapas, ¿cuál dirías que ha sido la más transformadora?

Diría que todas, porque ha sido un proceso. Cuando más aprendo —y creo que es algo que le pasa al ser humano en general— es cuando no va bien. En el momento en el que todo es positivo todo el mundo te quiere y es maravilloso, pero esto es una montaña rusa. Y eso pasa en todo lo relacionado con el arte. La realidad es que es un sube y baja.

Yo siempre he tenido la suerte de contar con alguien con quien hablar, gente que nunca se ha ido de mi lado. Por eso, creo que soy muy afortunada. Mi éxito es ese. En Argentina dicen que tienes que ser ubicado en la vida.

¿Dirías que que la forma de ser que tienes, con mucha fuerza, te ha abierto más puertas o te ha obligado a defenderte?

Las dos cosas... Es que depende. Depende del prejuicio con el que me vieran. Si yo de primeras te caigo mal, ni siquiera me vas a dar la oportunidad de explicarte algo. Pero es que es importante que todos tengamos pensamientos diferentes y que eso no suponga ir del amor al odio. Es nutritivo escuchar al que no opina como tú.

En muchos casos ni siquiera me he preocupado en pelear. He optado por callar porque no entro en conflictos que no me van a llevar a nada, así que siempre me he fijado en aquellas personas que me han dado la oportunidad. A eso es a lo que le dedico mi energía. No se la puedo dar a gente que tiene una idea preconcebida. A los que me cierran la puerta o ni me dejan llamar.

¿A lo largo de los años ha habido alguien que en principio haya supuesto un "no" y que más adelante ha dicho "sí"?

Sí, claro y además me hace hasta más ilusión. Si ha cambiado de opinión ha sido porque ha apostado por conocerme un poco y eso también es un acto de generosidad. Yo lo agradezco y también le doy mi parte.

Es algo que me ha sucedido bastante. En este trabajo lidias mucho con la faceta más humana. Yo diría que es el 100% de lo que hago.

¿Hay alguna decisión que en su momento tomaste un poco a contracorriente y que hoy sientes que definió tu carrera?

Un montón, no la mayoría pero sí muchas. En alguna que otra ocasión he hecho cosas de forma más improvisada. Ha habido días en los que he pensado que estaba muy cansada, pero al final he terminado haciendo lo que sea y, de repente, me preguntaba que qué hacía yo en ese sitio... He llegado a pasar incluso miedo.

Pero, por suerte, tengo a mi equipo, que es el mejor del mundo, por cómo me conoce, y me ayuda a pasarlo todo por el colador.

Chenoa fue la encargada de despedir 2025 y darle la bienvenida a 2026 junto a Estopa en TVE. Cedida

Cuando empezaste la industria musical era muy distinta a como es hoy, ¿qué crees que ha cambiado de verdad para las mujeres que comienzan ahora?

La cara A de la situación es que actualmente hay más espacio, más ventanas, tanto para darse a conocer como para ser más independientes. Y también hay mucha variedad.

La cara B es que es muy complicado afianzar una voz, una carrera, una canción... La gente quiere las cosas muy rápido y eso provoca que no se queden con nadie.

A veces pienso que la música no tiene el respeto que merecería, como si fuera fácil hacerla... Eso sí me molesta.

¿Qué conversación crees que sigue pendiente cuando hablamos de mujeres en la música?

Todas. Muchas veces decimos que tenemos que estar más unidas, pero al final no siento que termine de ser cierto siempre. En ocasiones, el gesto se queda sólo en el discurso y debería tratarse más de un gesto diario.

Hay actos que suelen ir de la mano del 8M que se deberían mantener los 365 días del año. A mí no me vale que vayas con una pancarta y luego ataques a otra mujer, no lo concibo. Hay que ser coherente.

Muchas artistas jóvenes hablan de límites, independencia y esa salud mental que mencionabas al principio. ¿Qué te habría gustado saber sobre todo eso cuando empezabas?

¿A mí que me dieron por todos lados? —se ríe—. A ver... Yo siempre he tenido mucho soporte femenino. Y es algo que mantengo, en parte porque he seguido en la misma línea, no he sido una mareante con mi actitud ni con mi comportamiento.

Pero en el 2000-2001, cuando yo salí, no se hablaba de muchas cosas. Como te decía, me dieron con todo, pero no pudieron conmigo.

Venía de trabajar muy duro y llevaba desde los 16 años haciéndolo en ambientes muy masculinos. Me tuve que defender mucho por mi forma de ser, por cómo la pintaban. También pienso que fue una manera de que no me pasara nada mucho más grave de lo que podría haber sucedido siendo tan joven.

Luego me vi en la necesidad de desaprender y aprender a relajarme, porque no todo el mundo es así. Entonces ahí tuve que tomar una nueva lección.

Supongo que te hubiera gustado saber todo, pero quizás incluso si hubiera sido así en ese momento, por contexto, tampoco habría sido tan fácil llegar a esos límites...

Sí, en ese proceso incluso el silencio acompaña. Y muchas veces lo hace más incluso que el hecho de que te digan algo. Cuando me daban por todos lados, si veía que un mínimo de gente me comentaba algo como "oye, tranquila, sabemos que esto no es justo, estamos contigo". Y me reconfortaba. No pedía mucho, porque no existía el #MeToo ni todos esos movimientos.

Yo sentía que no encajaba porque no les gustaba que hablara o que opinara. No querían, nadie del sector. Era algo superagresivo. Y era todo físico... Comentarios del tipo "qué buena estás"... Ese era el plan. Entonces, yo me decía "pero si soy también supergraciosa", que es algo mucho más divertido.

Sin embargo, en todo momento tuve claro que lo tenía que seguir intentando y que había sitio para todas.

Y en una industria tan competitiva y expuesta, ¿qué significa para ti liderar a día de hoy?

Siendo honesta, no siento que lidere. Hago lo que puedo desde mi micromundo. Creo que mandar, guiar de esa manera, es muy complicado y yo no me veo ahí.

De hecho, ahora que hablas de liderazgo, cuando empecé a cantar, yo no quería ser intérprete solista. Deseaba ser corista de gente conocida. Ese era mi papel, porque no ansiaba estar delante. Sabía perfectamente cómo era yo y que iba a pasar lo que pasó.

Liderar es muy difícil, pero hay ejemplos muy bonitos que sí voy observando. Veo a mujeres haciéndolo y se nota que están a gustísimo. Eso me gusta mucho. Eso sí, parece que cuando ellas lo hacen no pueden fallar.

Décadas más tarde de saltar a la fama como concursante de 'Operación Triunfo', ahora es la presentadora del formato. Cedida

¿Te sientes cómoda con la idea de ser referente para otras mujeres o prefieres pensar que simplemente estás siguiendo tu propio camino?

Pienso más en eso último, pero sí me siento responsable quizás con las chicas más jóvenes. No quiero que copien según qué cosas, quizás porque sé que no soy una santa y prefiero mantener ciertos aspectos en la intimidad. No me apetece mostrar algo que no suponga un ejemplo para ellas. Así que voy con cuidado.

En ese sentido sí me reconozco en la pregunta. Además, también soy educadora infantil. Tonta no soy.

Actúas en 'Las Top 100 Mujeres Líderes', ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te propusieron formar parte de la gala?

Me hace mucha ilusión porque ya lo seguía. Evidentemente, es un evento potente, algo muy bonito y creo que hay una energía femenina estupenda. Nutre mucho que nos juntemos todas, siendo de diferentes ramas además, y que compartamos una noche.

Tampoco es tanto, una vez al año no hace daño. De hecho, al contrario, es fundamental que tenga repercusión, que sea una onda expansiva que dure y que se haga fuerte, que también nos toca.

¿Qué te hizo decir que sí?

Cruz y yo somos amigas desde hace años y la quiero mucho. Sé bien que lo que hace lo hace con corazón. También me consta que sucede lo mismo con todo el mundo que participa.

Así que en todo lo que me parezca sincero, auténtico y con cariño, ahí me vais a tener de vuestra mano sin problema.

Cuando te subes al escenario en un contexto como este, ¿cambia algo en la forma en la que entiendes la actuación o el mensaje que quieres trasladar con ella?

Un poco sí, pero depende. Yo me tomo mucho el pulso. Cuando canto en directo, observo lo que pasa en el momento en el que voy a salir.

A veces sé que me escuchan cuatro y no pasa nada. Tengo el ego muy tranquilo con esa mierda. Pero es verdad que en muchas ocasiones vas a estas fiestas y nadie pone el oído porque están charlando, y lo entiendo. La música al final también ameniza conversaciones.

Me gustaría que la gente se tomara tres minutos para oír y aplaudir una canción. Por eso decía que se tiene que dar más peso y valor al artista cuando sube al escenario.

Pero, en general, lo que espero es que me escuchen y que se lo pasen bien. Y bueno... ya veré qué termino cantando según cómo vea a la gente.

Si la Laura que entró en Operación Triunfo pudiera verte hoy, ¿qué crees que pensaría de la mujer en la que te has convertido?

Estaría bastante alucinada. No tendría ni idea de que venía todo esto. Cuando somos más jóvenes nos hacemos una foto mental y esa imagen va cambiando, porque las circunstancias te llevan hacia otros caminos. Pero estoy muy feliz, supercontenta.

Jamás hubiera pensado que llegaría a los 50 así, de verdad. Para mí esta es la mejor etapa de mi vida, es el mejor año.