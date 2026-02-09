Ana Jaureguizar, la nueva voz al timón de L'Oréal en el mercado ibérico

Ana Jaureguizar se ha convertido en una de las figuras empresariales más relevantes del momento en España tras ser designada presidenta de L’Oréal Groupe para España y Portugal, uno de los mercados estratégicos del gigante mundial de la cosmética y el cuidado personal.

Tras casi dos décadas de trayectoria dentro del grupo, recorriendo distintas divisiones y geografías, su nombre ha pasado a ocupar la primera línea del panorama empresarial ibérico. Su nombramiento simboliza la apuesta de L’Oréal por cultivar el talento desde dentro, consolidando una sucesión ordenada en la cúpula directiva que asegura continuidad en el fondo y renovación en la forma.

La ejecutiva asumirá la presidencia de L’Oréal España y Portugal el 1 de julio de 2026, momento en el que recogerá el testigo de Juan Alonso de Lomas, que se despide de la compañía tras cerca de tres décadas de carrera en el grupo para abrir una nueva etapa personal.

Nacida en California a finales de los años setenta, hija de unos padres que se trasladaron allí para estudiar, dice haber heredado de ellos una mezcla de apertura de mente y ambición "sana". De su padre destaca su modernidad y su capacidad para cuestionar los convencionalismos, y de su madre el optimismo y la independencia.

Madre de dos hijas adolescentes, busca el equilibrio entre una vida familiar muy presente y una carrera en plena proyección, ajustando tiempos y prioridades para que el crecimiento profesional no borre el espacio de lo cotidiano.

A partir de mayo de 2026, la sucesión se desplegará mediante una transición escalonada que permitirá que el traspaso de responsabilidades sea gradual, dialogado y sin brusquedades. Con este movimiento, la filial ibérica reajusta las piezas de su liderazgo sin provocar seísmos internos, preservando la continuidad de la estrategia y de la gestión del negocio.

Ana Jaureguizar, directora general de L’Oréal Consumer Products Division en España y Portugal Jesús Umbría

Una apuesta interna

Antes de este nombramiento, Ana Jaureguizar ocupaba el cargo de directora general de la División de Productos de Gran Consumo de L’Oréal Groupe para el clúster España y Portugal, una de las áreas de mayor volumen dentro de la compañía.

Desde esa posición, ha estado al frente de marcas muy presentes en el día a día del consumidor, y ha tenido un papel clave en el desarrollo de la estrategia comercial y de marketing en el mercado ibérico. Su trabajo en gran consumo se ha desarrollado después de una larga trayectoria previa en otras divisiones del grupo, lo que le ha permitido acumular una visión amplia del negocio.

Jaureguizar se incorporó a L’Oréal en 2006 y, desde entonces, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional dentro del grupo. Sus primeros pasos se dieron en el área de travel retail, un segmento que conecta el universo de las marcas con los canales de venta en aeropuertos y otros espacios vinculados al turismo, y que exige una fuerte orientación internacional.

En ese ámbito llegó a asumir responsabilidades de dirección para Europa, Oriente Medio y África, gestionando marcas de perfumería y cosmética de alto perfil dentro del portafolio de L’Oréal.

Más tarde, la directiva pasó a ocupar puestos de liderazgo en el negocio de lujo del grupo. Durante varios años fue la máxima responsable de la División de Lujo de L’Oréal en el clúster España y Portugal, gestionando un catálogo de marcas selectivas y una red de distribución que combina perfumería tradicional, grandes almacenes y nuevos formatos comerciales.

En esta etapa ha sido reconocida por su papel en la integración del mercado ibérico y en la modernización del enfoque comercial de la compañía en este segmento.

Dos décadas escalando

La trayectoria de Jaureguizar se ha caracterizado por una combinación de experiencia internacional y profundo conocimiento del consumidor ibérico. Ha ocupado posiciones desde las que ha tenido que coordinar equipos en distintos países y trabajar con marcas globales en contextos muy diversos, pero también ha liderado proyectos específicamente diseñados para España y Portugal. Esta doble dimensión, global e ibérica, es uno de los elementos que L’Oréal valora especialmente de su perfil.

Los comunicados y notas difundidos por la compañía subrayan que la nueva presidenta aporta una sólida orientación a resultados y una mentalidad innovadora, con foco en la transformación del negocio y en el desarrollo del talento.

L’Oréal destaca su capacidad para liderar equipos en entornos complejos y para acompañar los cambios estructurales que vive el sector, especialmente la digitalización de la relación con el consumidor y la adaptación a nuevos hábitos de compra. En la empresa se considera que su experiencia en divisiones tan distintas como lujo, gran consumo y travel retail le proporciona una visión transversal muy valiosa.

La propia Jaureguizar ha expresado públicamente que asume este reto con emoción y con un fuerte sentido de la responsabilidad, agradeciendo la confianza que el grupo deposita en ella. En sus declaraciones, ha subrayado su intención de seguir construyendo sobre el legado de Juan Alonso de Lomas, con el objetivo de que España y Portugal continúen siendo un motor de crecimiento para L’Oréal Groupe en Europa.

Ha señalado también que sus prioridades pasan por un crecimiento sostenible, por la innovación y por situar a las personas, los equipos internos, los socios comerciales y los consumidores, en el centro de la estrategia.

Por su parte, Juan Alonso de Lomas ha descrito a Ana Jaureguizar como una "líder nata" con una marcada visión estratégica y con una gran capacidad para crear y desarrollar equipos, cualidades que, a su juicio, la convierten en la persona adecuada para escribir el próximo capítulo de la historia de L’Oréal en el mercado. El grupo enmarca esta transición en su política de promoción interna y de sucesión planificada, presentando el relevo como un paso natural dentro de la evolución de la filial.

Así, la figura de Ana Jaureguizar sintetiza varios rasgos que hoy definen a la alta dirección en las grandes multinacionales de consumo. Una trayectoria larga dentro de la compañía, experiencia en distintos mercados y divisiones, sensibilidad hacia la transformación del negocio y capacidad para gestionar equipos diversos.

En un sector todavía dominado por hombres en los puestos de mando, Ana Jaureguizar se consolida como un referente femenino en la alta dirección, ejemplo de liderazgo que combina resultados, visión internacional y una forma de ejercer el poder que abre camino a otras mujeres hacia los máximos cargos ejecutivos.