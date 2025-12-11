Del reconocimiento a Clara Arpa al mensaje de Samantha Vallejo-Nágera: la agenda semanal de 'Las Top 100'

La actualidad llega cargada de figuras que reflejan la fuerza de la influencia femenina en nuestro país. No se trata sólo de trayectorias, sino de voces que están ganando un espacio real en el entorno profesional.

Estos días resaltan profesionales en ámbitos como la cultura, la economía, la empresa o la comunicación. Cada una de ellas, desde su campo, aporta una forma de entender el trabajo y nos hace pensar en un futuro más amplio e igualitario.

En conjunto, todas muestran una huella que ya forma parte de la base sobre la que avanzan los sectores. Desde sus distintos dominios abren nuevas opciones y refuerzan modelos que sirven de guía para las próximas generaciones. Su presencia confirma que el liderazgo no solamente suma, sino que redefine el terreno y marca nuevas posibilidades.

Mujeres en foco

Clara Arpa

Clara Arpa. Cedida

La revista Forbes, en su III edición del evento ‘Forbes Cómo lo Hice by Deutsche Bank', ha incluido en su lista a la CEO de ARPA como uno de los 35 empresarios más destacados de 2025.

Este reconocimiento subraya su visión estratégica en un entorno económico muy exigente. Su apuesta por la innovación y la sostenibilidad ha consolidado a la empresa como un referente internacional en su sector.

Además, refuerza su papel como una de las voces más influyentes y comprometidas con un modelo de negocio responsable.

Luz Gabás

Luz Gabás. Esteban Palazuelos

El viernes 12 de diciembre, se celebra en La Casa del Libro de Gran Vía (Madrid), el tradicional encuentro ‘Doce autores y autoras, libreros por un día’. La cita cuenta con un grupo de reputados escritores, entre ellos la novelista española Luz Gabás.

La iniciativa, organizada por Grupo Planeta, busca fomentar la lectura y rinde homenaje a la literatura en un momento para conmemorar con el público el cierre del año.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra. GTRES

El pasado 3 de diciembre se presentó en el Teatro La Fundición de Sevilla el Calendario Solidario 2026 de la Fundación Sandra Ibarra, titulado: ‘El lenguaje de los abrazos’.

La nueva edición, protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer, celebra el valor del abrazo como un símbolo de apoyo y esperanza. La fotógrafa Karen Gajate y Yolanda Vielba, directora de la Delegación de Castilla y León, condujeron el acto cargado de emoción, memoria y gratitud hacia quienes hacen posible este proyecto.

El anuario puede adquirirse a través de los canales habituales de la organización, y todos los fondos obtenidos se destinarán a la Escuela de Vida, el programa que apoya a personas que conviven con la enfermedad y a quienes han logrado superarlo.

Pilar Jurado

Pilar Jurado. GTRES

El histórico Corral de Comedias de Alcalá de Henares rindió homenaje a Maria Callas dentro del ciclo ‘Tardes en El Corral’ con la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado como gran protagonista.

Este escenario, uno de los más antiguos que se conservan en España, nació en el siglo XVII y a día de hoy es una referencia cultural.

La cantante, reconocida por ser la primera mujer en estrenar una ópera propia en el Teatro Real, reafirmó su versatilidad mostrando su faceta más completa como artista. Acompañada por el barítono Luis Santana, ofreció un programa de arias de grandes músicos como Rossini, Verdi, Donizetti, fragmentos de Don Giovanni de Mozart y la emblemática Casta Diva de Bellini.

Alejandra Kindelán

Alejandra Kindelán. Apie

La economista participó la semana pasada en dos foros claves sobre la banca, transformación y competitividad en la presentación del último número de la revista del Colegio de Economistas de Madrid.

En el acto defendió la importancia de un sistema financiero rentable y de la simplificación regulatoria para impulsar el crecimiento. Además, explicó el peso real del sector con datos de actividad, empleo y recaudación, afirmando que “vivimos un momento decisivo que no podemos desaprovechar y esta es una responsabilidad colectiva, porque impacta en las familias y las empresas”.

María Luisa Martínez Gistau

María Luisa Martínez Gistau. Cedida

La directora de Relaciones Institucionales de CaixaBank ha recibido el Premio Comunicación Corporativa 2025, otorgado por el Colegio de Periodistas de Cataluña. El galardón reconoce su trayectoria con una amplia experiencia y liderazgo en el sector.

Su carrera suma más de 30 años dedicada a impulsar la gestión de marca con compromiso y excelencia. Miembro también del comité de dirección de la empresa desde 2016, asegura que “en tiempos de incertidumbre y saturación informativa, los comunicadores deben servir a las personas para recuperar la confianza, con una dimensión social inherente a la profesión”.

Bárbara Manrique de Lara

Bárbara Manrique de Lara. SpainMedia

La directora editorial de Forbes ha convertido el Forbes CMO Summit 2025 en su propio manifiesto sobre cómo entiende el marketing. Ha manifestado que es “una disciplina al servicio del deseo humano, de la construcción de sentido y del progreso económico y social”.

Además, ha liderado el programa en primera línea teniendo diálogo directo con cada ponente y ha subrayado la importancia de construir marcas globales que refuercen la narrativa internacional de España y de aprovechar la creatividad aumentada y la inteligencia artificial para comprender mejor a los individuos.

Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera. Cedida

La Universidad Nebrija, en colaboración con la Fundación Social Padre Ángel, celebrará el próximo martes 16 de diciembre la jornada 'Por un día contra la Soledad no Deseada', con la chef española como maestra de ceremonias. Será la encargada de conducir el acto y dar hilo a las distintas intervenciones, aportando su estilo cercano y comunicativo.

La presencia de Samantha refuerza la dimensión social de la iniciativa, que busca visibilizar el aislamiento involuntario y sensibilizar a la ciudadanía sobre sus efectos. Su voz servirá para apoyar a quienes se sienten solos y no lo han elegido.