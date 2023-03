Pilar García de la Granja, periodista: "Me equivoco mil veces al día y mil veces pido perdón"

Con más de 20 años de experiencia en el mundo del periodismo, Pilar García de la Granja es también la presidenta de la Fundación Querer, una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la creación de grupos multidisciplinares de trabajo con capacidad para diagnosticar e investigar trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje desde un punto de vista clínico, farmacológico, neurológico, y educativo.

Una iniciativa que la ha llevado a ser reconocida como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de Tercer Sector e Impacto Social.

Como periodista especializada en información económica, financiera y empresarial, en 2008 recibió el premio Antena de Oro a la información económica, y actualmente compagina su rol en la fundación con la subdirección de Nius Diario, de Mediaset España.

[Las 10 mujeres elegidas 'Top 100' en la categoría Tercer Sector e Impacto Social]

Es autora de Me equivoqué. Los grandes empresarios españoles nos cuentan sus mayores fracasos (Ed. Planeta), un libro que recoge a través de entrevistas las historias más desconocidas de 12 presidentes y ejecutivos de grandes compañías españolas: los errores cometidos en el ámbito empresarial de los que más aprendieron.

Pilar García de la Granja también ha escrito En qué jardín nos han metido (Ed. Homo Legens), una publicación que permite comprender la crisis económica global del 2008 y que explica cómo rentabilizar y optimizar los recursos financieros personales y familiares a lo largo de la vida laboral.

Un ejemplo de superación y de profesionalidad, así es Pilar García de la Granja. La 'Top 100' responde a las preguntas de magasIN para conocer de primera mano su trayectoria y una parte de su personalidad.



Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Quien quiere puede.



Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100.

Para mí, la mejor enseñanza siempre ha sido ser honrada conmigo misma y con los demás. Conocer los límites y saber pedir perdón. Me equivoco mil veces al día y mil veces que pido perdón.

Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Ana Rosa Quintana porque es una fuente de inspiración: esfuerzo, compromiso, lealtad.

Gloria Lomana por su capacidad de reinventarse y de encontrar siempre una solución a un problema.

Isabel Lavin, presidenta de la Fundación Mencía, en representación de las cientos de madres coraje que conozco, cuyos hijos sufren enfermedades raras, incurables en muchos casos, discapacitantes la mayoría de las veces y que buscan mejorar cada día la vida de sus hijos y de muchos más.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

¿Una película? Memorias de África, soy una romántica empedernida.

Canción... Ain’t No Mountain High Enough.

Y un libro: The brain that changes itself, de Norman Dodge.

Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

Yo creo que lo fundamental en las mujeres es la resiliencia.

La conciliación es…

Mentira.

Un consejo para una entrevista de trabajo.

Mi consejo para una entrevista de trabajo es decir que quieres aprender, y por supuesto, querer aprender.

Las tres cosas en las que se fija primero al conocer a alguien y por qué.

Lo primero en lo que me fijo es, si cuando hablan, miran a los ojos. Lo segundo, si llevan los zapatos limpios, y lo tercero si sonríen. Me gustan las personas que sonríen, miran a los ojos y cuidan hasta los zapatos.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

Me gusta cocinar, me gusta tomar el sol y me gusta comer pipas.

Un defecto ajeno que no soporta.

No hay defecto que no soporte, siempre pienso que todos tenemos defectos, yo la primera.

Dormir es…

Un lujo.

Una manía que la defina.

El orden.



Un color que jamás se colaría en su armario es…

Todos los colores me gustan. Creo que la variedad cromática es un regalo maravilloso de la vida.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

¿Qué haces por los demás?

Sigue los temas que te interesan