Dora Casal, CEO de Roberto Verino: "Aunque el camino no exista, siempre puedes crearlo"

Dora Casal es una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de Alta Dirección. CEO de Roberto Verino, una de las marcas de moda españolas de referencia, se define como "tenaz y fan de los retos".

Empezó a los 22 años a trabajar en banca y, por una casualidad, comenzó en el mundo de la moda de la mano de Adolfo Domínguez, donde trabajó durante más de 20 años, pasando por casi todos los departamentos, pudiendo aprender como si cada día hubiera hecho un MBA. Tras su etapa en Adolfo Domínguez se enamoró, literalmente, del proyecto que le propuso Roberto Verino.

Dora Casal y Roberto Verino han hecho tándem en el campo de la igualdad. Además de que el comité de la compañía es paritario, ella es una profesional preocupada por la posición de las mujeres en las empresas. Hace ya una década se convirtió en socia fundadora de la Asociación de Executivas de Galicia, tierra en la que reside, a fin de dar mayor visibilidad al papel de la mujer en puestos de dirección.

La CEO de Roberto Verino, Dora Casal. Brais Lorenzo

A día de hoy continúa inmersa en el apasionante reto de hacer que Roberto Verino siga creciendo, contando con la profesionalidad de un equipo consolidado y comprometido para dar lo mejor de sí mismo.

Esta mujer referente y 'Top 100' de Alta Dirección, inquieta por naturaleza, defensora del aprendizaje y la mejora continuas, tiene el convencimiento de que todo es posible. Dora Casal ha hablado con magasIN para conocer más de ella.

Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Aunque el camino no exista siempre puedes crearlo.

Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100.

Siempre recuerdo el día que aterricé en Santiago de Compostela, procedente de Madrid, y leo en el periódico una noticia acerca de un encuentro de mujeres que, bajo un programa de liderazgo femenino, se reunían en un hotel cercano esa misma tarde.

Me sorprendieron dos cosas: primero, que no conocía el programa, a pesar de estar promovido en mi comunidad, y que había un networking que me resultó muy interesante.

Sin pensármelo dos veces me planté en ese hotel. Sin estar invitada, obviamente, y de ese encuentro salieron grandes proyectos y lo mejor: amigas que hoy en día caminan conmigo para visbilizar el potencial feminino que existe en Galicia.

Tres nombres de mujeres referentes para usted.

Zaha Hadid: me encanta la arquitectura y su obra aúna perfectamente la belleza y la funcionalidad.

Simone de Beauvoir, a quien descubrí en la adolescencia. Leer sus libros me descubrió una forma de ver la vida que me ayudó a enfrentarme a distintas situaciones.

Asunción Copo, mi abuela. Me enseñó que desde la "Galicia profunda", concretamente desde un pueblo de menos de 50 habitantes, se pueden construir y cumplir los sueños.

¿Una película, un libro y una canción que recomendaría?

Cualquiera de la primera saga de La guerra de las galaxias. Me hicieron soñar.

Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Lo he devorado y me he quedado con ganas de más.

Mi unicornio azul, de Silvio Rodríguez. Una melodía que me acompaña siempre.

Una característica presente en la mayoría de las mujeres...

La resiliencia y la predisposición a la negociación.

La conciliación es…

Malabarismos constantes.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

Sé tú misma e infórmate previamente, ten claro lo que quieres hacer y qué decir.

Las tres cosas en las que se fija primero cuando conoce a alguien.



Su sonrisa, su forma de mirar y cómo habla a los demás.

Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión.

Con un atardecer en la playa, con un paseo por el bosque o con una sesión de spa.

Un defecto ajeno que no soporta.

La crueldad.

Dormir es…

Una bendición que no siempre alcanzo.

Una manía que la defina.

No soporto los cuadros torcidos.

Un color que jamás se colaría en su armario es…

Amarillo flúor.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

¿Qué te gustaría hacer que no estás haciendo?

