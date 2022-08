"Compartir y vivir son dos 'must have'". El maravilloso legado de Cristina, la hija de Roberto Verino

Hay sonrisas que permanecen en las retinas. Hay sonrisas que cambian vidas, que las iluminan… para que nunca queden en la oscuridad. Desde ayer, sólo hay una sonrisa fija en mi mente: la de Cris. Una foto fija que me acompañará toda mi vida, que me seguirá ayudando tras haber demostrado que hay que luchar con ilusión hasta el final.

Nos ha dado una lección magistral a los que la hemos acompañado de cerca, siempre con su sonrisa y siempre con la ilusión a tope.

Mi amiga, mi compañera, mi otro yo en Roberto Verino, se marcha de entre nosotros para seguirnos muy de cerca, esté donde esté. Porque si algo tengo claro, es que Cris -nuestra Cris de ojos inmensos e ilusión intacta-, estará en algún lugar viendo cómo nos quedamos desolados, pero animándonos a continuar y apoyándonos con su energía para conseguir su sueño, que no era otro que liderar una empresa tan maravillosa como esta, continuar un legado que veneraba y poder “crecer otros 40 años más”.

Si algo admiro de ella es su constancia y su tenacidad. Ser la hija de alguien como Roberto ya es un reto en sí mismo y ella era el relevo perfecto para esta compañía de moda.

Un relevo natural y merecidísimo, con un gusto estético cuidado y un trabajo arduo que, desde abajo, se fue formando sin que nadie le regalara nada, y ha logrado ganarse el respeto y el cariño de todas las personas que estábamos a su alrededor.

"Sonrío con orgullo al acordarme de todos estos meses en los que plantó cara a las dificultades sin perder el sentido del humor, el coraje y el ánimo"

Con su forma de expresarse suave y respetuosa, con su voz dulce -siempre le decíamos que podía dedicarse a la radio- en las entrevistas que concedía con más asiduidad tras este paso adelante, estaba el convencimiento y el orgullo de trabajar para hacer que el legado de su padre perviviera en el tiempo.

Y es que Cris, era una líder natural que muchos aún no conocíais. Os garantizo que nuestra “pareja de hecho” -tal y como llamábamos al relevo que se está haciendo efectivo en la marca-, es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida profesional y personal. Nuestro tándem me hacía crecer como persona, me ha ayudado a apreciar aún más la importancia de la inteligencia emocional en la gestión de las empresas familiares como es Roberto Verino.

“Cuando sientas que vas a rendirte, piensa por qué empezaste. Si te caes 7 veces, levántate 8. ¡Será por falta de motivación!”, era una de sus frases que dicen mucho de ella. “Compartir y vivir son dos must have” era otra de sus favoritas que quedó reflejada en una entrevista preciosa en nuestro blog.

La releo y recuerdo su felicidad inmensa al reencontrarse con los suyos cada vuelta a Barcelona o cómo disfrutaba brindando con un Gargalo. Vital, perseverante y luchadora infatigable, sonrío con orgullo al acordarme de todos estos meses en los que plantó cara a las dificultades sin perder el sentido del humor, el coraje y el ánimo.

Dicen que nadie muere si no es olvidado. Yo tengo claro que nunca te olvidaré. Tu carisma, todos tus consejos, confidencias y lo más importante: tu amistad. Cris, sé que estarás leyéndome y sonreirás.

*Dora Casal Directora Ejecutiva de Roberto Verino, S.A.

