El 'armario cápsula' de Roberto Verino para el próximo verano

Dora Casal, CEO de la firma Roberto Verino, nos contaba a algunos medios, en primicia, detalles de la colección para la próxima temporada. El diseñador gallego es uno de los que no presentan sus modelos desfilando en la pasarela de la Madrid Fashion Week pero sí presenta sus propuestas en el marco de la misma, con un vídeo.

Este formato de 'colecciones cápsula' que van saliendo a medida que el consumidor necesita las prendas, se suma al See now buy now (Lo ves ahora, lo compras ahora), que algunos diseñadores internacionales ya han puesto en marcha.

Tras la pandemia, muchas marcas de moda internacionales decidieron revisar la tradicional propuesta del desfile. "Nosotros realmente no desfilamos hace muchos años, pero eso no quita que presentemos la colección, bien con un tú a tú, como aquí, en este evento, o bien con un vídeo, que se cuelga en la plataforma de la Madrid Fashion Week", afirma Dora Casal.

La presentación del vídeo es como el pistoletazo de salida de la Madrid Fashion Week "y estará en todas las pantallas de todas las tiendas de Roberto Verino a partir del miércoles 15 de febrero", explica la CEO de la firma Roberto Verino.

"Es mostrar la colección en un vídeo que se va a presentar en IFEMA, a la prensa especializada en moda, pero que también se lo presentamos a nuestros clientes". ¿Qué vamos a ver en él? "Lo que hacemos, nuestros modelos, en movimiento, y un tema también de actitud. La mujer Verino tiene una fuerza interesante que puedes ver en ese vídeo, y que al final es muy reconocible", añade.

Además de no desfilar, la firma innovó con un sistema de colecciones cápsula que van saliendo a lo largo del año. Se trata de "un concepto de colección anual, que tiene una parte de verano y una parte de invierno, y dentro de esa parte de verano, se va a ir adaptando al momento en el que tú visites la tienda", explica Dora Casal.

"Lo que ves aquí va a ser lo que estará en las tiendas desde el 1 de marzo. Y vamos a hacer otra cápsula, a finales de marzo o principios de abril, que creo que renueva esta imagen, que es más primaveral y más del momento de ahora, por otra que se irá adaptando al verano", asegura la CEO de Roberto Verino.

"De esta forma, en mayo habrá otra entrega que será mucho más verano y así irá evolucionando la colección según va avanzando todo lo que es la climatología, el momento de la venta y las necesidades de uso del cliente. Así consigues renovar la tienda y, además, que el cliente vea novedades cada vez que va", aclara.

La nueva colección de Roberto Verino está llena de color, con prendas y accesorios que sirven de la mañana a la noche y se combinan para multiplicar sus posibilidades, lo que en moda conocemos como 'armario cápsula'. Hoy se ha dado a conocer el vídeo, en el marco de la Semana de la Moda de Madrid.

El 'armario cápsula' de Roberto Verino para el próximo verano

Como se puede ver en él, la del diseñador gallego es una propuesta ecléctica, que recoge varias de las tendencias que están triunfando en las pasarelas internacionales, como el estilo safari, y el verde esmeralda tan de moda. Junto a otros colores fuertes e intensos, como el rojo, característico de Verino.

"Los colores son vivos, pero tienen un punto tornasolado que es muy característico de la marca. Y está el rojo de Verino que la gente lo tiene ya asimilado como un color, y los estampados, que son un identificativo de la marca", cuenta la CEO de la firma.

Y, por supuesto, está el Viva Magenta: "Claro, el magenta es el color del año y no puede faltar [ríe]. Hay que estar en el mercado, tu cliente hoy está en el mercado, y hay que ir adaptándose a lo que va a pedir y necesitar".

"Roberto Verino es una marca atemporal, destinada a durar en el armario, pero que se fija en las tendencias, como todas las marcas de moda: las tendencias tienen que estar, pero tamizadas por nosotros y con los colores siempre afines a la firma", nos cuenta Dora Casal.

No faltan los colores básicos por excelencia, el blanco y negro, que son un must de todo armario que se precie. Y la sastrería que es marca de la casa: chaquetas cruzadas en blanco y negro con bermudas. Tejidos muy ligeros para el verano. Muy confortables para llevar y que aportan mucho movimiento.

Algunas propuestas de Roberto Verino para esta primavera-verano.

El pantalón largo en color blanco con pinzas y vuelta en el bajo. Y para las noches, vestidos de inspiración helénica, sueltos y también muy cómodos para llevar. Los estampados de flores, imprescindibles cada primavera.

Tampoco falta una de las prendas estrella, la gabardina, "ni nuestras prendas de punto de verano todo el tejido artesanalmente que es espectacular. Tenemos todo un conjunto de prendas que son básicas pero básicas con algo más... que en el fondo completan los looks y te permiten ir más o menos sofisticada", afirma la CEO.

Hay una propuesta de short con sobrefalda en conjunto que se convierten en dos propuestas: Es un modelo súper divertido porque además la falda tiene unos bolsillos fantásticos y es maravilloso, porque te puedes poner súper elegante con el sobretafetán o te puedes poner unos leggins con la falda que también va espectacular".

Y están también los accesorios para la noche: "Este año tenemos una colección espectacular, con bolsos totalmente trabajados en piel de primera calidad y que después son super cómodos y de estética muy sofisticada. Pero lo realmente importante es que tú los abres y tienen una boca súper bien trabajada para que realmente se acomode al uso diario y te quepa todo, ¡hasta el móvil grande!", sigue contando Casal.

"Después tenemos una colección a la que le tenemos mucho cariño, que es el Martina, que es una reedición de un bolso del 2013 que salió en un desfile, con cadenas cortas y largas, bolsillos... todo los que necesites capacidad, pero sin perder el punto de sofisticación de un bolso trabajado. Y viene en un montón de colores".

Y, por supuesto, su famosa colección de bolsos de verano, en loneta y rafia, "que funciona muy bien y creo que es algo muy identificativo de la marca. Los de loneta todos los años hay que hacerlos porque a la gente le encanta", precisa Dora.

Este ha sido el año del 40º aniversario y el balance que hacen de todos los eventos que están organizando en toda España "es muy pero que muy positivo. Nosotros conmemoramos los 40 años de la marca con una exposición itinerante en las diez ciudades españolas más emblemáticas para la firma y para el posicionamiento de nuestras tiendas", explica.

"Empezamos el pasado mes de julio y seguirá recorriendo distintos lugares hasta diciembre de este año. Y la verdad es que la acogida en cada una de las ciudades a las que vamos es espectacular. La gente es super cariñosa, le tiene un cariño inmenso a Roberto y a todo el equipo y, al final, ves que hay una relación muy, muy personal entre la tienda y el cliente, que es lo más gratificante", cuenta orgullosa.

"Porque si tú tienes prendas que duran mucho tiempo, pero además tienes una persona en una tienda que realmente te asesora como si fuese tu amigo, es como el círculo perfecto, y la verdad es que recibir ese cariño, sinceramente, es como un 'subidón' cada vez que aterrizamos en una ciudad. Ahora mismo estamos en Burgos", añade.

¿Y después? "Pues estaremos en marzo en Madrid, en el Centro Cultural Fernando Fernán Gómez. Inauguraremos el 17 de marzo y te lo digo en primicia porque todavía no hemos mandado el save the date, y en principio estará un mes en Madrid. Y estamos muy, muy contentos".

