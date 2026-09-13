Valeria Racu, sindicalista en España: "Estoy en mi derecho de dejar de pagar el alquiler de mi piso"

La vivienda se ha convertido en uno de los campos de batalla de la economía española. El precio de los alquileres, la dificultad para acceder a una casa y el papel de los grandes propietarios han abierto un debate que enfrenta dos formas muy distintas de entender el mercado inmobiliario.

Así quedó reflejado en el podcast de Pedro Buerbum, donde la portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, mantuvo un intenso debate con el empresario y presentador sobre las causas de la crisis de vivienda y las posibles soluciones.

La conversación giró en torno a una cuestión de fondo: ¿debe la vivienda funcionar como cualquier otro activo de inversión o debería quedar al margen de las reglas habituales del mercado cuando está en juego un derecho básico?

La sindicalista defendió sin matices la segunda postura. "Hacer negocio con la vivienda es hacer negocio con la vida de la gente", afirmó durante la entrevista, en una de las intervenciones más contundentes de la conversación.

'No faltan casas, sobran rentistas'

Uno de los principales puntos de enfrentamiento fue la escasez de vivienda. Frente al argumento de que el encarecimiento de los alquileres responde fundamentalmente a una oferta insuficiente, la portavoz del sindicato planteó una interpretación radicalmente distinta.

"No faltan casas, sobran rentistas", sostuvo. En su opinión, el problema no se encuentra únicamente en cuántas viviendas existen, sino en quién las controla, para qué se utilizan y qué parte del parque queda fuera del mercado residencial convencional.

Durante el debate puso sobre la mesa las viviendas vacías, los pisos turísticos y el crecimiento de modalidades como los alquileres de temporada. También cuestionó el papel que desempeñan los grandes tenedores y los fondos de inversión en un mercado donde cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda a un precio asumible.

La sindicalista señaló además a las decisiones políticas adoptadas durante los últimos años como una de las causas del actual escenario. Su diagnóstico quedó resumido en una frase que repitió durante la conversación: "Rentistas culpables, gobiernos responsables".

'En contra de la meritocracia'

El concepto de rentismo ocupó buena parte de la entrevista. Para la portavoz, obtener ingresos a través de propiedades inmobiliarias no puede equipararse al trabajo productivo y genera una relación de poder especialmente problemática cuando el bien del que se obtiene beneficio es una vivienda.

"El rentismo va en contra de la meritocracia porque de lo que va es de ser un parásito social", afirmó. Sus palabras provocaron uno de los momentos más tensos del debate, al contraponer el papel del propietario al del trabajador que cada mes destina una parte de su salario al alquiler.

La entrevistada defendió, por su parte, que quien invierte en vivienda asume riesgos y aporta capital en un mercado en el que existe una demanda elevada. Respondió que, en última instancia, es el propio inquilino quien sostiene económicamente ese sistema con el pago mensual de la renta.

"¿Quién pone la pasta? La pasta la pongo yo todos los meses pagando el alquiler", aseguró.

Huelga de alquileres

Otro de los asuntos más polémicos fue la estrategia de movilización que defiende el Sindicato de Inquilinas. La portavoz explicó durante la entrevista el planteamiento de "Nos quedamos", una iniciativa mediante la que los inquilinos se organizan para negociar colectivamente cuando reciben subidas de alquiler que consideran inasumibles.

Su argumento parte de una idea: si los inquilinos actúan de manera individual tienen poco margen de negociación, mientras que la organización colectiva puede alterar la relación de fuerzas entre propietarios y arrendatarios.

La sindicalista llegó a defender abiertamente la huelga de alquileres como una herramienta de presión. "Si hay derecho a hacer negocio con mi vida, voy a tener derecho a defenderme", declaró.

Su propuesta va todavía más lejos. La portavoz considera que la vivienda debería dejar de estar sometida a la lógica del beneficio privado y defiende medidas como contratos de alquiler indefinidos, movilización de viviendas vacías y fórmulas de propiedad colectiva.

"La solución en última instancia es sacar la vivienda del mercado", afirmó durante la conversación.

El debate dejó así dos modelos enfrentados. Por un lado, quienes consideran que el problema pasa por aumentar la oferta y facilitar la inversión y la construcción. Por otro, quienes entienden que la vivienda no puede tratarse como un activo más porque de ella depende algo tan básico como tener un lugar donde vivir.