Una carpintera, sobre poner puertas nuevas en casa: "Antes eran 120 euros por unidad, ahora pasan de 250"

Cambiar las puertas interiores de una vivienda ha dejado de ser una partida económica dentro de una reforma. Actualmente, puede convertirse en un desembolso importante para los propietarios.

May Rojas (@mamafusta), carpintera, ebanista, artesana y profesora de taller en Cataluña, ha reflexionado sobre la evolución del oficio y los cambios en el comportamiento de los clientes.

En una entrevista, la profesional explica que antes era más habitual reparar los muebles. Ahora, en cambio, los clientes se interesan principalmente por cuánto costará el trabajo y cuándo estará terminado.

La comparación concreta sobre las puertas procede de Luis, otro profesional del sector, que asegura que antes cobraba 120 euros por unidad y ahora el precio supera los 250 euros por puerta.

Muchas personas no comprenden esta subida porque consideran que el trabajo se limita a retirar una puerta y colocar otra. Sin embargo, existen varios factores que explican el encarecimiento.

Entre ellos se encuentran el aumento del precio de los materiales, el uso de herrajes de mayor calidad y el coste del transporte. También se exige una instalación más precisa que hace una década.

Distintas plataformas del sector sitúan el precio de cambiar una puerta interior entre 150 y 600 euros, con la instalación incluida. La cantidad depende del material, el diseño y la complejidad del trabajo.

Lo que antes era una tarea rápida con materiales asequibles se ha convertido en un proceso más técnico. Por ello, cada vez resulta más difícil encontrar precios inferiores a los 250 euros.

Por qué han subido

Una de las principales causas es el encarecimiento de los materiales de construcción, especialmente de la madera, los tableros y sus derivados.

Esta subida está relacionada con el aumento del precio de las materias primas, la energía y el transporte. Todos estos gastos terminan repercutiendo en el importe que paga el cliente.

Las asociaciones de fabricantes estiman que los costes de producción han aumentado entre un 45% y un 50% desde 2021. La electricidad y la logística también han contribuido a este incremento.

A ello se suma el precio de la mano de obra cualificada, que habría aumentado hasta un 20% durante los últimos años. La falta de relevo generacional es uno de los motivos.

El trabajo de carpintería no se reduce a quitar una puerta y colocar otra. También hay que adaptar los marcos, ajustar los premarcos antiguos, sellar correctamente y evitar holguras o roces.

Estas labores requieren tiempo, precisión y experiencia, especialmente en las viviendas antiguas, donde las medidas y los marcos pueden presentar irregularidades.

Las nuevas tendencias en interiorismo también influyen. Las puertas lacadas en blanco, los herrajes negros, los diseños con molduras o los tiradores ocultos son más caros que los modelos lisos tradicionales.

Cuánto cuesta renovarlas

El verdadero impacto económico se aprecia al calcular cuánto cuesta renovar todas las puertas de una vivienda. En un piso de tamaño medio suele haber entre seis y ocho puertas interiores.

Con los precios actuales, sustituirlas todas puede suponer un desembolso de entre 1.700 y más de 3.000 euros, dependiendo de los materiales y del tipo de instalación.

La cifra sorprende a muchos propietarios, que todavía consideran este trabajo una reforma menor. Sin embargo, ya puede representar una parte importante del presupuesto total.

Cómo ahorrar

Una de las alternativas más económicas es renovar las puertas existentes cuando todavía se encuentran en buen estado. Pintarlas, lacarlas o sustituir únicamente los herrajes puede reducir considerablemente el gasto.

Esta posibilidad conecta con la reflexión de May Rojas sobre una costumbre que se ha ido perdiendo: reparar y conservar las piezas en lugar de sustituirlas directamente.

Otra opción es elegir puertas tipo block, que incluyen la hoja, el marco y los herrajes preparados para su instalación. Este sistema agiliza el montaje y disminuye las horas de trabajo.

También conviene comparar materiales. Las puertas alveolares o fabricadas con MDF y aglomerado revestido suelen ser más baratas que las de madera maciza.

Por último, los expertos recomiendan solicitar varios presupuestos. Los precios pueden variar notablemente entre carpinteros y empresas, aunque siempre deben compararse materiales, acabados y servicios equivalentes.