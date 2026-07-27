Miguel Ángel López, economista: "La luz en España puede salir más barata si se enciende en horas de generación renovable"

La pobreza energética sigue siendo uno de los grandes problemas sociales en España. Se estima que entre 7,8 y 8,5 millones de personas tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus hogares, una situación que se hace especialmente dura durante las olas de frío del invierno y los episodios de calor extremo del verano.

El coste de la electricidad, unido al encarecimiento de otros suministros básicos, ha convertido la factura de la luz en una de las principales preocupaciones económicas de los hogares. Aunque en los últimos años se han impulsado distintas ayudas para aliviar esta situación, millones de consumidores siguen buscando formas de reducir el importe que pagan cada mes.

Con ese objetivo, la Unión Europea prepara una modificación del sistema de peajes eléctricos que cambiará la forma de calcular parte de la factura de la luz. Según explica Miguel Ángel López Gómez, economista, consumir electricidad durante las horas de mayor generación renovable podría abaratar el recibo, aunque la reforma sigue en fase de borrador.

Bruselas quiere cambiar la forma de pagar por el uso de la red eléctrica

La factura de la luz está formada por distintos conceptos y no todo lo que paga un consumidor corresponde al precio de la electricidad. Tal y como explicó Miguel Ángel López durante su intervención en el programa La Linterna de la Cadena COPE, el recibo se divide en tres grandes bloques.

Por un lado está el coste de la energía, que suele representar entre un 30% y un 40% del importe final. A ello se suman los costes regulados, que suponen aproximadamente entre un 40% y un 50%, además de los impuestos, que rondan entre un 10% y un 15%.

Es precisamente sobre esos costes regulados donde la Comisión Europea pretende introducir cambios. En concreto, la reforma afecta a los peajes eléctricos, es decir, al importe que pagan los consumidores por utilizar la red que transporta la electricidad desde los puntos de generación hasta viviendas, comercios e industrias.

La razón de esta modificación responde al proceso de electrificación que vive Europa. Cada vez hay más vehículos eléctricos, bombas de calor, sistemas de autoconsumo y nuevos usos que incrementan la demanda de electricidad.

Además, el crecimiento de infraestructuras como los centros de datos obliga a reforzar constantemente la red eléctrica. De hecho, las previsiones apuntan a que en 2050 más del 25% de los costes del sistema estarán relacionados con la propia red de transporte y distribución.

Ante este escenario, Bruselas considera necesario implantar un modelo que incentive un uso más eficiente de esa infraestructura y reparta mejor los costes entre quienes más presión ejercen sobre ella.

Imagen de ilustración. iStock.

Según ha detallado Miguel Ángel López, el futuro sistema tendría en cuenta tres variables principales. La primera sería la capacidad demandada por cada consumidor: quienes generen grandes picos de consumo que obliguen a dimensionar la red para soportarlos asumirían un mayor coste.

La segunda variable sería la hora en la que se consume la electricidad, un aspecto estrechamente ligado a la generación renovable.

En general, las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 17:00, suelen coincidir con una mayor producción de energía solar, mientras que durante la madrugada o en determinados momentos con mucho viento también puede aumentar la generación eólica.

Cuando existe una elevada disponibilidad de estas fuentes, el uso de la red resulta más eficiente y el coste puede reducirse.

En la práctica, esto significa que desplazar algunos consumos a esas franjas de mayor producción renovable podría ayudar a pagar menos por la electricidad. Poner la lavadora, el lavavajillas, utilizar la secadora o cargar un vehículo eléctrico durante las horas centrales del día, cuando la energía solar suele alcanzar su máximo, serían algunos ejemplos.

No obstante, las franjas más económicas no serán siempre las mismas, ya que dependerán de la cantidad de energía renovable disponible en cada jornada y de cómo quede configurado finalmente el nuevo sistema de peajes.

Aunque las horas de mayor generación renovable cambian cada día, los consumidores pueden consultarlas fácilmente a través del precio horario de la electricidad. La Red Eléctrica de España (REE) publica diariamente la evolución del mercado, mientras que el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) fija los precios mayoristas por horas.

Además, numerosas aplicaciones y comparadores muestran cuáles son las franjas más económicas para concentrar el consumo eléctrico.

La tercera novedad afectaría a la ubicación geográfica. El coste del uso de la red podría variar según la ciudad o la zona donde se encuentre el consumidor.

Miguel Ángel López explicó que no todas las regiones cuentan con el mismo desarrollo de infraestructuras eléctricas, por lo que lugares con mayor capacidad disponible podrían ofrecer un coste inferior frente a otros donde sea necesario realizar más inversiones para atender la demanda.

No obstante, el economista quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los hogares. A su juicio, el pequeño consumidor no experimentará cambios drásticos en su factura únicamente por la entrada en vigor del nuevo sistema.

La finalidad de la reforma no es penalizar a las familias, sino incentivar hábitos de consumo más eficientes y favorecer una utilización más equilibrada de la red eléctrica.

Eso sí, quienes tengan cierta flexibilidad para desplazar algunos consumos a las horas de mayor producción renovable sí podrían obtener un beneficio económico.

Esta posibilidad cobra especial importancia durante el verano, cuando el uso del aire acondicionado dispara el consumo eléctrico, o en invierno, cuando aumenta el gasto derivado de la calefacción eléctrica.