Entró en vigor: el Gobierno multa con hasta 3.000 euros a los propietarios que tengan el aire acondicionado en la fachada de su edificio

Los aires acondicionados en las fachadas han compuesto una panorámica muy habitual en España. Durante años, su presencia ha sido casi parte del paisaje urbano, especialmente en ciudades donde el calor aprieta con fuerza en verano. Sin embargo, esa normalidad empieza a chocar con nuevas exigencias legales y urbanísticas.

A medida que las administraciones han reforzado la protección estética y ambiental de los edificios, estas instalaciones han pasado a estar bajo mayor control. Lo que antes se toleraba sin demasiadas trabas ahora puede ser motivo de sanción si no cumple con la normativa vigente.

Por otra parte, el control sobre este tipo de instalaciones se ha intensificado en los últimos años, lo que ha cambiado por completo la percepción de algo que antes pasaba desapercibido. Cada vez son más los casos en los que una simple instalación termina derivando en un problema administrativo o vecinal e, incluso, en multas económicas muy elevadas.

Multas por tener el aire acondicionado en la fachada

Las sanciones por alteraciones estéticas en las fachadas existen, de forma generalizada y regulada, desde hace décadas. Detrás de ellas no hay una norma estatal que prohiba elementos concretos en el exterior, sino una combinación de regulaciones que operan simultáneamente.

Por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal establece que la fachada de un edificio es un elemento común, lo que implica que ningún propietario puede modificarla por su cuenta.

Esto significa que instalar un aire acondicionado visible sin autorización no es solo una cuestión estética, sino una alteración de un bien compartido que puede derivar en acciones legales por parte de la comunidad.

Esa intervención vecinal suele canalizarse por la vía civil, lo que abre la puerta a demandas que pueden terminar en una orden judicial para retirar el aparato.

No solo se obliga a desmontarlo, sino que además el propietario puede tener que asumir los costes del proceso.

Incluso existe un margen temporal, ya que la comunidad dispone de varios años para reclamar, lo que genera incertidumbre para quienes instalaron el equipo sin permiso pensando que no habría consecuencias.

Sin embargo, las acciones legales no se limitan al ámbito vecinal, ya que los ayuntamientos también pueden intervenir de forma directa. Ciudades como Madrid o Barcelona han desarrollado normativas que limitan claramente la visibilidad de estos dispositivos desde la vía pública.

No se trata solo de una cuestión visual, sino de mantener la coherencia arquitectónica y evitar la degradación del paisaje urbano, algo especialmente sensible en zonas históricas.

Imagen de ilustración de dos aires acondicionados en la fachada de un edificio.

La actuación municipal no depende del visto bueno de los vecinos, lo que introduce un elemento clave que muchos propietarios desconocen. Aunque exista autorización de la comunidad, el Ayuntamiento puede abrir un expediente si considera que la instalación incumple la normativa. Basta con que un inspector observe el aparato desde la calle para iniciar el procedimiento, sin necesidad de acceder a la vivienda.

Ese expediente suele tener dos consecuencias. Por un lado, la sanción económica, que varía en función de la gravedad y puede oscilar entre varios cientos de euros y los 3.000 en los casos más graves.

Por otro, la obligación de restituir la legalidad urbanística, que en la práctica implica retirar el aire acondicionado y devolver la fachada a su estado original.

Las razones que justifican estas sanciones van más allá de la simple estética. La protección del patrimonio es uno de los factores más determinantes, sobre todo en edificios catalogados o en entornos históricos donde cualquier elemento moderno visible se considera una alteración grave. En estos casos, la tolerancia es prácticamente nula y la retirada del aparato suele ser inmediata.

A esto se suma la seguridad, un aspecto que ha ganado peso en los últimos años. Una instalación incorrecta o mal anclada puede suponer un riesgo real de caída a la vía pública, especialmente en plantas bajas o zonas transitadas. Las ordenanzas buscan prevenir estos escenarios antes de que se produzcan incidentes, lo que explica la rigurosidad de las inspecciones.

El impacto ambiental también juega un papel importante. El ruido generado por los compresores está regulado por límites de decibelios, especialmente durante la noche, y cualquier superación puede dar lugar a sanciones tras una medición técnica.

Del mismo modo, el vertido de agua de condensación a la calle está prohibido en la mayoría de municipios, ya que puede causar molestias o incluso accidentes a los peatones.

Incluso en barrios sin protección especial, los requisitos técnicos siguen siendo exigentes. La normativa suele obligar a que las unidades exteriores se instalen en patios interiores, azoteas o espacios no visibles desde la calle.

Cuando el aparato sobresale de la fachada o interfiere con el entorno urbano, se considera una infracción, independientemente de que el edificio no tenga valor histórico.

En este contexto, la figura del instalador autorizado adquiere relevancia, ya que una mala ejecución puede agravar la situación legal del propietario.

No solo se trata de cumplir con la estética, sino también con las condiciones técnicas que garantizan seguridad y funcionamiento adecuado.