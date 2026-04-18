Un electricista, sobre reformar una casa: "Antes cambiar la instalación eléctrica costaba 2.000 €, ahora ya supera los 6.000"

Encontrarse con la necesidad de cambiar la instalación eléctrica de una vivienda es algo habitual que muchos propietarios llegan a plantearse en algún momento de su vida, y en este tipo de situaciones siempre es importante conocer el presupuesto que se maneja para ello.

El encarecimiento de los materiales es cada vez más alto, al igual que también lo es la mano de obra, especialmente ante una escasez de mano de obra en estos oficios tradicionales que lleva a que sus trabajos estén mejor remunerados.

Si se está pensando en reformar una casa, un electricista experimentado asegura que "antes cambiar la instalación eléctrica en casa costaba 2.000 euros y ahora te cobran 6.000 euros", aunque hay que tener en cuenta que es un precio muy variable.

La referencia actual está en unos 20-25 euros el metro cuadrado, lo que implica que colocar una instalación nueva en una vivienda pueda suponer un desembolso de entre 2.200 y 9.000 euros, aproximadamente.

Este precio puede subir si se deciden incluir elementos domóticos, es decir, aparatos que sean automáticos o controlados a través de dispositivos móviles.

Si se habla de pisos de entre 70 y 100 metros cuadrados, el coste medio se encuentra entre los 3.600 y los 6.500 euros cuando suponga tener que cambiar el cuadro eléctrico, los cables o las tomas de luz. La dificultad de los trabajos a realizar será importante para determinar el coste final.

En este sentido, también conviene aclarar que el incremento en el precio en algunos casos viene dado por la necesidad de aumentar la mano de obra o recurrir a determinados materiales o trabajos más complejos.

¿Cuánto cuesta renovar una vivienda antigua?

Una vez conocidos los precios que puede suponer una nueva instalación eléctrica desde cero, es necesario conocer la situación que se da en muchos de los casos, y es en esos pisos o casas antiguas en las que se debe renovar por completo la instalación.

En estos casos, el presupuesto puede aumentar en unos 1.000 euros, lo que podría llevar a tener que hacer un desembolso cercano a los 7.000 euros para poder cambiar o reformar algunas zonas, así como para ampliar los circuitos.

La mano de obra de un electricista depende de la tarifa que tenga fijada, y es que mientras que hay algunos profesionales que cobran una cantidad fija por servicio, otros cobran por hora. La media se sitúa en unos 30-40 euros por hora, pero el rango de precios es muy amplio en el sector.

Los expertos recuerdan que hay muchos factores a valorar a la hora de determinar el precio final, ya que, por ejemplo, no es lo mismo limitarse a cambiar una línea ya existente por una nueva, que el precio será más reducido, que si es necesario llevar una nueva diferente a la anterior, si la hubiese, o completamente desde cero.

A todo lo anterior hay que sumar el coste del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), más conocido como boletín eléctrico, y que es el documento con el que el electricista acredita que la instalación ha sido realizada conforme a la norma y que cumple con todos los requisitos exigidos para el fin al que está destinada.

Este boletín eléctrico también costará más o menos en función de la vivienda y la instalación de la que se trate, pero de media tiene un coste de 150 euros.

¿Cómo abaratar una instalación eléctrica?

Los electricistas profesionales pueden darnos algunas pautas o claves que pueden ayudarnos a reducir el presupuesto de la instalación eléctrica, siendo una de las opciones la de reducir las rozas con canalizaciones existentes en aquellos casos en los que sea posible, unificando electricidad y pintura para conseguir ahorrar.

Por otro lado, un consejo que se puede aplicar a prácticamente cualquier reforma del hogar consiste en pedir presupuesto a varias empresas antes de tomar una decisión, de manera que el interesado no se quede solo con la primera, un error mucho más frecuente de lo que se pueda pensar.

De esta manera puede comprobar lo que cada uno de ellos le ofrece y a qué precio, y aunque hay que valorar más aspectos que el precio, con varios presupuestos encima de la mesa será más sencillo poder tomar una decisión informada y no equivocarse.

En cuanto a poder conocer cuándo es el momento de cambiar la instalación eléctrica de la vivienda, es importante estar pendiente de los saltos del automático, de los cables rígidos con mucha antigüedad o las tomas sin toma de tierra. También si un enchufe se caliente en exceso o si hay fusibles en lugar de magnetotérmicos diferenciales.

En cualquier caso, si te encuentras con una nueva vivienda en la que la instalación eléctrica tiene más de 20 o 30 años, lo más conveniente es avisar a un profesional que se encargue de hacer una evaluación de la misma, y a que lo más probable es que sea necesario actuar por motivos no solo de funcionamiento, sino también de seguridad.

Asimismo, si vas a afrontar una reforma integral del inmueble, esta es un momento propicio para aprovechar y actualizarla, ya que, aunque pueda suponer un gran desembolso económico, se pueden reducir los costes al tratar de integrar las actuaciones con otras que haya que llevar a cabo en el inmueble.