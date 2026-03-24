Cuatro interioristas coinciden: poner la televisión en el centro del salón es un gran error

Tradicionalmente se ha optado por poner la televisión en el centro del salón, pero esto no es lo más correcto, o al menos así lo aseguran muchos interioristas, que consideran que se trata de un gran error.

Desde siempre nos hemos acostumbrado a colocar los diferentes elementos pensados en este dispositivo de entretenimiento, de forma que el mueble estaba diseñado para colocarlo encima y todos los sofás y elementos apuntaban hacia la TV.

Sin embargo, estos expertos coinciden a la hora de asegurar que la televisión no debe ser la protagonista del espacio, pues cuando la pantalla es la que domina el salón, el espacio pierde equilibrio estético.

Coinciden en esta conclusión interioristas como Ana Pardo, Pepe Leal, Virginia Sánchez y Eva Jurado, quienes, cada uno a su manera, proponen distintas formas de poder integrar mejor la televisión en el salón o hacer que tenga menos protagonismo.

La televisión no debe ser la protagonista del salón

Los cuatro interioristas tienen muy claro que la televisión no debe ser el principal elemento del salón, y aunque está presente en todos los hogares (o casi), su diseño no siempre encaja como debería en un espacio que debe transmitir armonía y armonía, pero sin renunciar a lo estético.

Una de las principales consecuencias de hacer que la televisión cope todo el protagonismo es que el resto de mobiliario pierde fuerza visual. Por este motivo, lo ideal es tratar de hacer que sea un elemento más del salón, que debe tener un equilibrio entre funcionalidad y estética.

Ana Pardo opta por esconder la televisión

Cada uno de los interioristas tiene sus propios tips, y en el caso de Ana Pardo lo tiene claro: lo mejor que se puede hacer es ocultar la televisión cuando no se utiliza. Para conseguirlo, recomienda colocarla en el interior de una librería con puertas correderas, de forma que cuando no se use, se pueda cerrar.

La idea consiste en integrar la pantalla dentro de una composición decorativa que, cuando se cierra, hace que se transforme el aspecto del salón de manera íntegra. Es una manera interesante de poder aportar armonía y una bonita estética al salón.

Por si fuera poco, esta solución lleva asociada otra gran ventaja, que es la de poder disfrutar de un mayor espacio de almacenaje y orden, lo que siempre es interesante en cualquier salón. Al ser parte de una librería, la TV pierde protagonismo y se diluye entre el resto de elementos decorativos.

Pepe Leal invita a restar protagonismo a la TV

El interiorista Pepe Leal es muy claro a la hora de asegurar que no debería colocarse la televisión en el centro del salón “como si fuera un Picasso”, ya que, si se coloca en este lugar, se le da un excesivo protagonismo a un objeto que no debería ser el dominador de este espacio.

En su caso, recomienda apostar por restarle protagonismo, y para ello recomienda situarla en un rincón, baja y sin que esté colgada de la pared. De esta forma, la televisión estará mucho más integrada en el conjunto del salón y así pasa a estar en un segundo plano con respecto a otros elementos de la estancia.

Virginia Sánchez y los elementos que rodean al televisor

En el caso de Virginia Sánchez, el problema no radica solo en la propia pantalla del televisor, sino en que habitualmente este aparato se acompaña de una gran cantidad de recuerdos y otros objetos decorativos que acaban por arruinar el espacio y su estética.

La interiorista es crítica con todos aquellos que convierten el mueble del televisor en un lugar lleno de fotos y otros adornos que, aunque es una costumbre extendida, asegura que es mejor evitar.

En su opinión, este tipo de objetos están mucho mejor en otras zonas de la casa, como el despacho, una estantería en la cocina o en el aparador de la entrada. Sin embargo, en el caso del mueble en el que se ubica la televisión, debería apostarse por un espacio más limpio a nivel visual, sin saturar el espacio.

Eva Jurado y el impacto visual de la televisión

Para Eva Jurado, el principal inconveniente de las televisiones es totalmente visual, indicando que se trata de elementos que tienen un gran tamaño y que, por lo general, son de color negro. Estos equipos absorben la luz, crean reflejos y, en la mayoría de los casos, “no son muy estéticas”.

La interiorista explica que todo ello hace que exista un enorme contraste entre el televisor y el resto de materiales de la estancia, como maderas claras, textiles de tonos suaves o paredes luminosas. Inevitablemente, esto hace que toda la atención se centre en la pantalla.

Es por este motivo por lo que tanto ella como el resto de interioristas y diseñadores tratan de buscar fórmulas enfocadas a tratar de integrarla de la mejor manera posible en la estancia, minimizando todo lo posible su impacto visual.

Nos encontramos de esta manera con cuatro expertos interioristas que aportan sus recomendaciones para poder conseguir una mayor armonía en el salón, de manera que el televisor no sea el elemento de la estancia que absorba todo el protagonismo, que es lo más habitual, especialmente en los hogares de diseño más tradicional.

Sin embargo, siguiendo sus recomendaciones, podemos encontrar la mejor manera de integrarla de manera optimizada y conseguir que el salón se vea bonito y equilibrado visualmente.