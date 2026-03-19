Francisco Fernández, constructor: "Si cometes este error, la reforma de tu vivienda puede costarte el triple"

En primer lugar, Francisco Fernández pone el foco en uno de los fallos más habituales: cambiar la distribución de la vivienda sin una necesidad real.

Y es que, aunque sobre el papel puede parecer una mejora evidente, mover espacios como la cocina o el baño implica intervenir directamente en instalaciones clave.

Esto significa que no solo se trata de una cuestión estética, sino que entran en juego trabajos complejos de fontanería, electricidad o ventilación, lo que eleva considerablemente el presupuesto.

Por eso, el experto insiste en que cualquier cambio estructural debe estar muy bien justificado antes de ejecutarse.

Por otro lado, también señala un error muy extendido relacionado con la elección de materiales, ya que muchas personas se dejan llevar únicamente por la estética o por la idea de que lo más caro siempre es mejor. Sin embargo, tal y como aclara, pagar más no garantiza un mejor resultado.

De hecho, en muchos casos se eligen materiales que no son los más adecuados para el uso real del espacio o que no aportan una diferencia significativa en durabilidad o funcionalidad.

#reformadecasa #costedereforma #consejosreforma ♬ sonido original - Francisco Fernández @francisco.fernnde676 Reformas · errores en reformas · coste de reforma · reformar una casa Hay decisiones en una reforma que pueden disparar el presupuesto sin que te des cuenta. Cambios mal planificados, elegir materiales sin estrategia o modificar la obra sobre la marcha pueden hacer que el precio final se multiplique. Reformar bien no es gastar más… es tomar las decisiones correctas desde el principio. #reformas

Por ello, Fernández recomienda priorizar el criterio técnico y la coherencia con el conjunto de la vivienda por encima del impacto visual inmediato.

Además, el constructor advierte de otro problema que suele pasar desapercibido, pero que tiene un gran impacto en el presupuesto final: tomar decisiones sobre la marcha.

Cuando una reforma comienza sin un plan cerrado, es fácil caer en la improvisación a medida que avanzan los trabajos.

Como consecuencia, cada cambio implica rehacer partes de la obra, ajustar tiempos y modificar pedidos, lo que acaba generando retrasos y sobrecostes acumulados.

Así, lo que inicialmente parecía una pequeña modificación termina inflando el precio de forma progresiva. "Reformar bien no es gastar más… es tomar las decisiones correctas desde el principio", explica.