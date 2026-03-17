Berta, arquitecta: "Un error común en el comedor es poner la mesa entre la puerta y la ventana, parecerá menos acogedor"

El comedor es uno de los espacios, normalmente ubicados en el salón, más importantes, funcionales y versátiles de la casa. Un punto de encuentro familiar y también un área social para invitados en la que merece la pena cuidar con mimo cada detalle, desde la elección de la mesa y las sillas hasta los elementos decorativos que ayudan a crear un ambiente más acogedor.

La iluminación, los textiles o incluso pequeños accesorios como centros de mesa, jarrones o bandejas pueden marcar la diferencia y aportar personalidad a este rincón del hogar. Y es que no se trata solo de que resulte práctico para las comidas diarias, sino también de que transmita calidez y armonía con el resto de la estancia, como defiende el Feng Shui.

En este aspecto, la arquitecta Berta Sánchez y experta en Feng Shui, con más de 20 años de experiencia, apunta en Revista de Interiores que la decoración de este espacio también es una cuestión de equilibrio. De hecho, para la experta, uno de los errores más habituales es no tener en cuenta dónde va a ubicarse la mesa del comedor con respecto a la puerta.

En el caso de que la mesa del comedor esté justo enfrente del acceso, Berta Sánchez asegura que recibirá una influencia directa de energía que puede resultar "excesiva" y esta debe suavizarse.

La solución para la experta se encuentra en incorporar un elemento clave para equilibrar el espacio: "Es esencial definir el espacio con una lámpara grande, pero que sea ligera visualmente para hacer que la energía se frene en ese punto y se tenga una sensación mayor de recogimiento y confort cuando se está en la mesa", detalla.

Entrada de comedor.

Una lámpara que en este caso actuará como elemento delimitador sobre la mesa. Una especie de "techo simbólico" que, para la arquitecta, recoge la energía y genera un ambiente más íntimo en la estancia.

En el caso de las cocinas abiertas con salón y comedor, esta función adquiere todavía más importancia, ya que ayuda a diferenciar el comedor del resto de la estancia y sin necesidad de tabiques o elementos separadores.

Otras formas de armonizar el espacio

Según el Feng Shui, además de elegir bien la iluminación del comedor, es importante favorecer una sensación general de luminosidad y calma. Para ello se recomiendan colores suaves y cálidos, como beige, crema, arena o tonos de madera natural, que ayudan a ampliar visualmente el espacio y a crear un ambiente más acogedor.

También es habitual incorporar espejos, pero colocados de forma estratégica. Lo ideal es situarlos en una posición elevada y orientados hacia la mesa, ya que dentro de esta filosofía simbolizan abundancia y prosperidad. Los marcos de madera y con formas redondeadas son los más recomendados, ya que evitan las líneas agresivas que, según el Feng Shui, pueden interferir en el flujo de energía.

Mesa de comedor redonda.

Las formas del mobiliario también influyen en la armonía del espacio. Las mesas redondas u ovaladas se consideran más favorables porque facilitan la comunicación entre los comensales y permiten que la energía circule sin obstáculos. En cuanto a materiales, la madera es la opción más valorada por su conexión con la naturaleza y por la calidez que aporta al ambiente.

Por último, esta filosofía aconseja incluir también algún elemento que simbolice prosperidad, como un frutero con fruta fresca o incluso una pintura de tipo bodegón. La clave no está en recargar el comedor, sino en introducir pequeños detalles con intención, capaces de aportar equilibrio y bienestar al conjunto del espacio.