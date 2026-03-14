Ya es oficial: los propietarios están obligados a avisar a la comunidad de vecinos antes de tirar una pared

Son muchos los propietarios que piensan que, en el interior de su vivienda, pueden hacer cualquier tipo de reforma según consideren, incluso tirar tabiques y cambiar la distribución del piso, sin tener que pedir permiso a la comunidad de propietarios, pero la realidad no es así.

La Ley de Propiedad Horizontal es tajante al respecto y deja muy claros los límites hasta los cuales un propietario puede hacer reformas en su hogar, haciendo hincapié en que no se puede menoscabar la seguridad del edificio.

Es por ello que cualquier propietario que tenga en mente realizar algún tipo de reforma que implique la modificación de una viga o pilar, o que tenga que ver con tirar un muro de carga, debe tener claro que no podrá hacerlo por cuenta propia y sin avisar a la comunidad.

En estos casos se estará modificando un elemento común del edificio que afecta al resto de propietarios e inquilinos, por lo que no es una decisión que un vecino pueda tomar de manera unilateral.

Siempre habrá que tener en cuenta la seguridad del edificio, tal y como aparece reflejado en el artículo 7 de la LPH, en donde se indica que el propietario de cada piso o local puede modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios del mismo cuando "no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores".

Tampoco lo podrá hacer en el caso de que, aunque no se dé lo anterior, suponga un perjuicio de los derechos de otro propietario. Por lo tanto, antes de tirar un muro de carga en un piso, es imprescindible dar cuenta de las obras previamente al representante de la comunidad.

Consecuencias de obras en zonas comunes

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que todo aquel propietario que quiera hacer obras en su hogar debe tener en cuenta dos premisas fundamentales para evitar cualquier tipo de problema legal.

Lo más importante es saber que no se puede tocar ningún elemento que ponga en peligro la seguridad o estabilidad del edificio, como sucederá en el caso de que se modifiquen muros de carga, pilares o vigas.

Además, existe la obligación de informar a la comunidad ante todos aquellos casos en los que la reforma afecte a algún elemento común, debiendo reunir al menos la aprobación de al menos tres quintas partes de los vecinos.

Es imprescindible seguir estos pasos y evitar en todo caso actuar de forma unilateral ignorando la normativa, puesto que en el caso de que un vecino detecte que otro está haciendo cambios en las zonas comunes, la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar inmediatamente para frenar la obra.

En ese caso, el presidente de la comunidad actuará dando un aviso formal al vecino pidiendo que cese en sus obras que afectan a elementos comunes. Si a pesar de la advertencia decide continuar adelante, el resto de los propietarios pueden demandarle y llevarle a juicio.

Si se llegase a este punto, el vecino que está haciendo la obra se puede encontrar con un proceso altamente costoso, dado que un juez podría obligarle a deshacer todo lo construido para dejar el inmueble tal y como estaba antes de las obras.

Esto supondrá la pérdida de todo el dinero invertido en la reforma, pero además tendrá que pagar de su bolsillo todos los costes que sean necesarios para hacer que el inmueble regrese a su estado anterior.

Tampoco hay que olvidar que, en el hecho de provocar perjuicios a la comunidad de vecinos, el juez podría determinar que tenga que indemnizar por daños y perjuicios, lo que hará que aún tenga que hacer un desembolso económico superior.

Evitar multas al reformar una vivienda

Para no caer en problemas legales a la hora de hacer reformas en una vivienda, existen una serie de recomendaciones básicas, que son las siguientes:

Asesoramiento profesional: lo más conveniente antes de afrontar cualquier tipo de reforma en el hogar, especialmente si se trata de una obra de gran consideración como puede ser tirar una pared. Consultando a un arquitecto, se podrá saber si el tabique que se desea tirar es de los que sujetan el edificio o no.

lo más conveniente antes de afrontar cualquier tipo de reforma en el hogar, especialmente si se trata de una obra de gran consideración como puede ser tirar una pared. Consultando a un arquitecto, se podrá saber si el tabique que se desea tirar es de los que sujetan el edificio o no. Avisa a la comunidad de edificios: es recomendable que se avise siempre al presidente de la comunidad de vecinos de la obra que se pretende llevar a cabo.

es recomendable que se avise siempre al presidente de la comunidad de vecinos de la obra que se pretende llevar a cabo. Solicitud de permisos: si se tiene pensado tirar paredes, es necesario recibir el permiso del ayuntamiento con anterioridad, y si no se hace siguiendo los trámites legales, se puede incurrir en una importante multa.

si se tiene pensado tirar paredes, es necesario recibir el permiso del ayuntamiento con anterioridad, y si no se hace siguiendo los trámites legales, se puede incurrir en una importante multa. Horarios: al realizar unas obras en un edificio, es imprescindible ser consciente de los horarios de ruido para no provocar molestias al resto de vecinos. No ajustarse a lo fijado por la legislación vigente podrá suponer sanciones.

al realizar unas obras en un edificio, es imprescindible ser consciente de los horarios de ruido para no provocar molestias al resto de vecinos. No ajustarse a lo fijado por la legislación vigente podrá suponer sanciones. Limpieza: a pesar de que las obras puedan ser importantes, es recomendable tratar de mantener limpias las instalaciones.

Para evitar posibles multas y conflictos con el resto de los vecinos, lo mejor es que se respeten las normas establecidas, favoreciendo así la armonía en la comunidad.

Tener en cuenta todos estos consejos es fundamental para poder hacer reformas y adaptar la vivienda a las preferencias y necesidades de cada uno sin perjudicar al resto de vecinos ni tampoco poner en riesgo la seguridad del edificio.