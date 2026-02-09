Un fontanero, sobre reformar el baño: "Antes costaba 750 euros, ahora puede superar los 2.000 en España"

Reformar el baño es una de las reformas más demandadas en España. Un tipo de obra que suele hacerse por razones estéticas o de deterioro y cuyo coste antes solía rondar los 700 euros, pero que actualmente puede llegar a superar incluso los 5.000 euros.

Un precio que no ha dejado de encarecerse en los últimos años y por lo que cada vez más personas deciden optar por pequeñas reformas más económicas que apenas incluyan cambios.

Este encarecimiento no siempre fue así. Según los profesionales, reformar un baño hoy puede costar el doble que hace una década. Así lo recogen en NoticiasTrabajo, donde un fontanero consultado por el citado medio apunta a la subida del precio de los materiales, los cambios normativos y al aumento de los salarios y costes laborales como principales responsables del incremento.

Una realidad que, no solo afecta a las reformas de baños, sino que también ocurre con cualquier tipo de reforma. Otra de las denuncias que lanza este profesional está relacionada con los anuncios comerciales que a menudo abusan de la clásica etiqueta "desde".

Una estrategia comercial con la que ofrecen baños espectaculares a un aparente precio asequible, pero que tras tener en cuenta los gastos de fontanería, materiales o impermeabilizantes acaba encareciéndose enormemente.

Cuánto cuesta reformar un baño

Atrás han quedado esos 700 euros de presupuesto para la reforma del baño en España. De hecho, actualmente las reformas de este espacio de la casa se sitúan ya "en torno a los 3.900 y 6.300 euros, dependiendo de los acabados". Esto es lo que costaría reformar un baño de unos 8 a 10 metros cuadrados.

Un precio al que también habría que sumar el cambio de bañera por ducha con alicatado, el cual ronda los 2.000 euros. Esto es lo que costaría un simple "lavado de cara" sin obra completa. Un presupuesto que puede seguir aumentando fácilmente en función de las calidades, los materiales y los acabados.

En este tipo de reformas, el experto recomienda no olvidarse de la impermeabilización total por abaratar costes. Un aspecto necesario que evitará que aparezcan filtraciones y mohos. "Si te la saltas, abaratas el baño, pero la garantía de durabilidad y la sanidad, se notará", advierte.

Sin embargo, la reforma entera de un baño básico y sin cambios en la distribución se sitúa entre 1.500 y 3.000 euros. Si es de media gama, entre 4.000 y 6.000 euros y si es de alta desde 7.000.

Cómo abaratar la reforma

A pesar de estos precios mencionados por el experto, la realidad es que estos pueden llegar a abaratarse pero para ello asegura que será necesario jugar con los materiales y tener claro dónde queremos recortar gastos.

Esto podría incluir grifería y materiales de más baja calidad y de marcas más asequibles. Sin embargo, su consejo clave es reducir al máximo los cambios en la distribución, ya que esto implicará menos horas de fontanería y, por lo tanto, un gasto menor.

También destaca la importancia de pedir siempre presupuestos, compararlo y comprobar si este incluye la retirada de escombros, plato, mampara, desagües, paneles y sellados... También es importante pedir la hoja de impermeabilización y referencias de seguro de responsabilidad civil, así como el precio cerrado.