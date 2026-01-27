Los expertos, sobre lo que necesitas para secar la ropa en casa: "Un palo de fregona y un calefactor"

Secar la ropa en casa durante épocas de lluvia o humedad puede ser un desafío. Algunos expertos aseguran que con métodos sencillos puedes acelerar el proceso sin necesidad de aparatos costosos ni secadoras eléctricas.

La combinación de un palo de fregona y un calefactor emerge como solución práctica cuando el clima no acompaña.

Entre los muchos usuarios de Instagram que se han sumado a este truco viral, destaca el perfil de la actriz Olga Mata (@olgakill), que ha compartido en sus redes cómo aplica este método casero para secar la ropa en casa en días de lluvia. Una solución sencilla que solo requiere un palo de fregona y un calefactor para ponerla en práctica.

Aunque pueda parecer simple, poner en práctica técnicas eficaces puede marcar la diferencia entre ropa seca en horas y tejidos húmedos durante días, algo que además puede afectar a la calidad del aire interior si no se gestiona bien la humedad.

El truco del palo de fregona y el calefactor aprovecha dos principios básicos: superficie de exposición y fuente de calor, ayudando a que la humedad se libere más rápido de la ropa sin tener que invertir en electrodomésticos especializados.

Aunque no reemplaza a una secadora en todos los contextos, para cargas más pequeñas o prendas que no toleran mucho calor, este método ofrece una alternativa económica y práctica en días de lluvia o temperaturas bajas.

La idea consiste en abrir por completo las dos puertas de un armario (preferiblemente empotrado o con una estructura resistente) y colocar un palo de fregona atravesando de un lado a otro, apoyándolo sobre la parte superior de las puertas.

Así se crea una barra elevada improvisada en la que colgar varias perchas con la ropa húmeda. Al quedar en alto, las prendas reciben mejor ventilación y se secan antes.

Para acortar aún más los tiempos, basta con situar un calefactor o estufa eléctrica en la parte inferior, de modo que el aire caliente ascienda y acelere el secado.

La razón física detrás de este truco es que el aire caliente puede transportar más vapor de agua, acelerando la evaporación del agua contenida en la ropa.

Colocar ropa cerca de una fuente de calor, como un calefactor encendido, aumenta la tasa de evaporación del agua en la tela. Este fenómeno funciona mejor en combinación con circulación de aire y ventilación para evitar acumulación de humedad.

Ten en cuenta que aunque el calor es útil, es importante no bloquear la ventilación ni colocar ropa directamente sobre aparatos que no estén diseñados para este uso, por seguridad y eficiencia.

Comparado con una secadora eléctrica tradicional, cuya energía y coste de uso pueden ser altos, métodos como el uso de calefactores o incluso cubre tendedero con calefactor integrado son opciones más accesibles.