Ni cuadros ni zócalos, el impresionante salón de Vicky Martín Berrocal (52 años) en su piso valorado en 1 millón de euros

Vicky Martín Berrocal, empresaria y diseñadora española, ha revolucionado el interiorismo con el salón de su nuevo piso en Madrid, valorado en más de 1 millón de euros.

Su propuesta se aleja de lo convencional: paredes sin cuadros ni zócalos y una estética minimalista que sigue las tendencias más actuales de decoración, tal y como cuentan desde El Mueble.

La reforma integral de este espacio ha sido compartida por la propia Vicky en redes sociales, donde muestra un ambiente luminoso, limpio y armonioso. Cada detalle, desde los sofás hasta los armarios ocultos, responde a una visión sofisticada y funcional del hogar.

En este salón, la diseñadora ha conseguido un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, demostrando que menos es más. En consecuencia, esta estancia destaca por sus paredes desnudas, donde no hay ni cuadros ni zócalos que rompan la linealidad visual.

Esta elección no es casual: el minimalismo ha ganado terreno en la decoración de alto nivel, priorizando espacios limpios y serenos.

Al prescindir de elementos decorativos tradicionales, como cuadros, el espacio gana en amplitud visual. Las paredes blancas se integran perfectamente con el resto de la paleta cromática, reforzando la luminosidad natural que entra por las grandes ventanas.

De hecho, tal y como cuentan desde Cosas de Casa, las paredes son del mismo tono que el suelo y que el techo. Y además, cuenta con varios armarios a lo largo de la sala.

Este enfoque minimalista también se refleja en la ausencia de zócalos ornamentales, manteniendo una sensación de continuidad entre paredes y suelos. El resultado es un ambiente moderno donde cada pieza destaca sin distracciones.

El salón combina tonos neutros, como el blanco roto y el beige, para crear este ambiente relajante y elegante. La elección de estos colores suaves da cohesión al espacio y permite que los muebles sean los protagonistas.

Los sofás de estilo bold con curvas sinuosas son una de las piezas más comentadas en redes sociales. Estos sillones no solo aportan comodidad, sino también una estética actual que rompe con la rigidez de las líneas tradicionales.

La decoración cuida cada detalle: desde la textura bouclé de los textiles hasta los materiales elegidos para los muebles auxiliares. Todo está pensado para transmitir elegancia sin estridencias.

Una de las claves más interesantes del diseño es el uso de armarios empotrados sin tiradores visibles. Estos espacios de almacenaje se integran en las paredes manteniendo el estilo minimalista sin sacrificar funcionalidad.

Estos armarios permiten guardar menaje y objetos cotidianos sin que el salón pierda su aspecto limpio. El resultado es un interiorismo práctico que evita el desorden visual.

La ausencia de muebles voluminosos adicionales también aporta espacio libre, ayudando a que el salón se sienta despejado y acogedor.

Para delimitar zonas, como el comedor y la sala de estar, se usan alfombras y mobiliario, en lugar de paredes físicas. Esta estrategia conserva la sensación de amplitud sin perder funcionalidad.

Además, tal y como cuentan desde la Revista Clara, la elección de una mesa de comedor redonda con sillas de estilo bold, mantiene la coherencia cromática, reforzando la armonía visual del conjunto.

Este impresionante salón forma parte de un piso en el norte de Madrid valorado en más de 1 millón de euros, tal y como indican desde JALEOS, donde Vicky Martín Berrocal ha invertido tiempo y recursos para adaptar cada rincón a su gusto personal.