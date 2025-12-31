Una experta en mercado inmobiliario, sobre comprarle una habitación al vecino de al lado: "Es completamente legal"

¿Sabías que puedes legalmente comprar una habitación a tu vecino para ampliar tu casa? Desde Real Estate Solutions cuentan: "No es una idea extravagante, es una figura real, poco conocida y completamente legal en España. Se llama agregación o segregación de inmuebles. ¿Y qué significa esto? Que puedes unir dos propiedades, tu casa y parte del piso del vecino o dividir la tuya y crear una unidad independiente".

"Siempre con el objetivo de optimizar el uso del espacio, según tu realidad actual. Esto no solo es una ventaja arquitectónica, es una estrategia patrimonial e incluso fiscal."

La experta explica lo siguiente: "¿Qué dice la ley? La base legal está en la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, artículo 7.1): 'El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos o servicios de su unidad cuando no menoscabe o altere la seguridad, estructura general o configuración exterior del edificio ni perjudique los derechos de otro propietario', es decir, puedes hacer este tipo de obras si no afecta a elementos comunes o a otros vecinos".

Nadie te lo explica porque casi nadie lo sabe. Hay personas viviendo con metros que no usan… y otras que necesitan espacio sin querer mudarse. Lo que conecta ambas cosas no es una obra. Es una firma. No es magia. Es legal. Y está pasando más de lo que imaginas. La pregunta real es: ¿si pudieras ampliar tu casa sin mudarte, lo harías?

"Si le afectara, necesitas el acuerdo de la comunidad y cumplir con el procedimiento técnico y registral. ¿Qué pasos conlleva esta transformación legal de tu vivienda? Licencia municipal del Ayuntamiento, aprobación por mayoría si hay elementos comunes implicados, escritura ante notario, registro y comunicación al catastro. Esto afecta a impuestos como el IBI y la plusvalía municipal.

"¿Y por qué lo compartimos? Porque en este mercado, donde cada metro cuadrado cuenta, conocer esta posibilidad te permite tomar decisiones más inteligentes sin la necesidad de mudarte".

En consecuencia, en un contexto de precios altos, pocas viviendas disponibles y reformas cada vez más caras, ampliar sin mudarte puede ser una solución mucho más eficiente que cambiar de casa. Además: revaloriza el inmueble, permite adaptar la vivienda a nuevas necesidades y puede tener ventajas fiscales según el caso.

Si bien es cierto que no es una fórmula mágica para todos los edificios, sí es una opción real legal y poco conocida que puede marcar la diferencia entre quedarse pequeño o ganar metros sin cambiar de dirección.

¿Qué tipo de viviendas lo tienen más fácil? No todas las casas son igual de viables para este tipo de operaciones. Funciona mejor en pisos colindantes en la misma planta, viviendas en edificios antiguos con distribución flexible, inmuebles donde el vecino quiere reducir el tamaño o monetizar parte de su piso, áticos y bajos donde el valor del metro adicional es más alto. Sin embargo, en edificios muy nuevos o con instalaciones muy centralizadas, el proceso suele ser más complejo.

Además, el papel del vecino es clave. Sin acuerdo, no hay operación. Por eso, muchas agregaciones nacen de relaciones de confianza previas, comunidades pequeñas, vecinos mayores que ya no necesitan tanto espacio o herencias con pisos grandes difíciles de vender.