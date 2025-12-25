Un arquitecto, sobre cómo insonorizar tu casa por 0 euros: "Juega con la ubicación de los armarios, el textil aísla"

Uno de los conflictos más frecuentes en las comunidades de vecinos son los ruidos. Pisadas constantes, muebles que se arrastran, televisiones a volumen elevado, música, fiestas nocturnas, electrodomésticos a altas horas o incluso ladridos de mascotas pueden convertirse en un problema diario. En edificios con un aislamiento deficiente, estos sonidos se transmiten con facilidad, provocando molestias continuas y dificultando el descanso, el teletrabajo o la concentración.

En consecuencia, el arquitecto Edu Saz, en un vídeo de YouTube, ofrece una guía sobre cómo insonorizar una casa y explica la naturaleza del sonido como vibración y cómo los materiales de construcción (densidad, grosor y estructura) influyen en su transmisión.

Edu Saz presenta diversas estrategias de aislamiento acústico, comenzando por soluciones que requieren mayor obra e inversión, como la instalación de capas aislantes en paredes, suelos y techos mediante trasdosados o la inyección de espuma de poliuretano.

CÓMO INSONORIZAR TU CASA: Trucos y Soluciones desde 0€

Igualmente también sugiere soluciones más económicas y sencillas que no implican obras, como la correcta ubicación de armarios, el uso de textiles como alfombras y cortinas gruesas, y la mejora de la hermeticidad de puertas y ventanas con burletes.

De la misma manera, el arquitecto enfatiza en el hecho de que es importante elegir materiales de construcción adecuados (ventanas de calidad, puertas macizas) y considerar una distribución favorable de la vivienda para mitigar las molestias por ruido.

Entre las soluciones más efectivas para aislar una vivienda del ruido se encuentra instalar capas aislantes en las superficies de la vivienda, tal y como explica el arquitecto. Concretamente, el trasdosado en paredes es la solución más común para paredes colindantes con vecinos ruidosos. Él explica que consiste en construir un trasdosado sobre la pared existente usando aislamiento acústico absorbente (como lana de roca, copopren, fibra de vidrio o corcho).

Otra opción es la insonorización en techos: se puede realizar un trasdosado en techo instalando un falso techo (bajando unos 15 cm) para colocar aislamiento acústico, así como el aislamiento en suelos. Se explica que, durante una reforma, se puede colocar una barrera acústica (paneles aislantes como lana de roca) de un par de centímetros.

También es importante tener en cuenta las ventanas que la vivienda tenga. En este sentido, mejorar las ventanas es clave, ya que funcionan tanto para el aislamiento térmico como acústico, así como las puertas. Se debe instalar siempre puertas macizas en lugar de huecas (las huecas suelen llevar cartón con panel de abeja y son mucho menos aislantes).

Sin embargo, si no quieres hacer reformas, se puede mejorar el aislamiento con las siguientes estrategias, según Saz. Entre estas opciones se encuentra la ubicación de armarios y textiles: los armarios se suelen situar en la pared que separa la habitación del baño porque la ropa y el textil aíslan mucho. Se puede jugar con la ubicación de los armarios.