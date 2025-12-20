Un fontanero, sobre cuánto tiene que facturar para que ser autónomo sea rentable: "En mi caso entre 8 y 10.000 euros al mes"

En el sector de las instalaciones y reformas, la fontanería es una de las ocupaciones más requeridas en España. En los años recientes, ha tenido un aumento significativo en términos de volumen laboral y especialización. Por lo tanto, ser fontanero hoy en día puede ser una ocupación con la que se pueda vivir dignamente.

El fontanero Emanuele explica a través de sus redes sociales (@ema.fontanera.val) cuánto tienes que facturar para que ser autónomo te resulte rentable: "Se pagan muchos impuestos y esto va a ir a peor. ¿Cómo nos podemos defender? Subiendo los precios, no hay otra cosa. Nosotros tenemos un negocio, y para que sea rentable, tenemos que alineados con los precios del mercado y los impuestos. Como los impuestos son altos, tenemos que subir los precios".

"¿Qué números se necesitan para que ser autónomo sea rentable? En mi caso, en caso de la fontanería, autónomo y trabajo solo sin empleados, entre 8.000 y 10.000 euros al mes. Osea, si facturáis unos 4.000 euros al mes, ya estáis perdiendo dinero. Mejor que os vayáis a trabajar de empleados. ¿Por qué? Porque el negocio tiene que crecer y mucha gente a mi me critica porque mis precios son caros, pero yo estoy aquí para ganar dinero".

"Un autónomo, yo creo, para ganar dinero tiene que estar entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Si no, no merece la pena. Trabajas muchas horas, tienes que estar por todos lados, la gente te llama de noche, de mañana, de sábado, de domingo... Es pesada la vida del autónomo, pero para que sea rentable uno tiene que ganar entre 3.000 y 4.000 euros. Si no llegáis a estos números, mejor que os deis de baja y trabajéis como empleados".

La realidad que expone Emanuele pone de manifiesto que la situación de los autónomos en España es compleja y está marcada por una mezcla de oportunidades, presión fiscal, costes elevados e inestabilidad económica. Aunque representan uno de los pilares del empleo, siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables.

Actualmente hay más de 3,3 millones de trabajadores autónomos, según datos de asociaciones como ATA y UPTA. Representan cerca del 16% del empleo total, con gran peso en comercio, hostelería, construcción, transporte, profesiones liberales, creadores de contenido y servicios digitales.

Uno de los datos más preocupantes es que más allá del 60% de los autónomos declara ingresos por debajo de los 1.000-1.200 euros mensuales. De hecho, muchos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional. Esto hace que sea un colectivo con muy poca capacidad de ahorro y con alto riesgo de endeudamiento.

A los autónomos se les ha disparado todo: alquileres de locales, electricidad, gas, materiales, gasolina, seguridad social, seguros, gestoría... Muchos aseguran que ganan lo mismo que antes, pero con muchos más gastos, lo que reduce de forma brutal su margen real.

Y aunque muchos autónomos ganan bien, los bancos les piden más avales, más años de antigüedad, más ahorro previo y más estabilidad demostrable. Esto hace que comprar una vivienda sea mucho más difícil, incluso con ingresos superiores a los de un asalariado.

En consecuencia, el autónomo en España vive en una situación de mucho esfuerzo, alta responsabilidad, poca protección real, mucha presión fiscal y gran inseguridad ante enfermedades y vejez, por lo que, si bien son uno de los motores del país, también uno de los colectivos más castigados.