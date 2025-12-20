Un arquitecto, sobre comprar una casa con el Gordo de la Lotería en Madrid: "Podríamos aspirar a 35 m²"

En la Lotería de Navidad, el premio más famoso, el conocido como 'El Gordo', reparte cada 22 de diciembre 4 millones de euros por billete completo. Como normalmente se compra un décimo (una décima parte del billete), el ganador recibe 400.000 euros brutos por décimo.

Después de los impuestos, el 20% sobre la parte del premio que supera los 40.000 euros, un décimo premiado con 'El Gordo' suele dejar unos 328.000 euros netos en el bolsillo del ganador... ¿Y con este dinero, qué puedo hacer?

El arquitecto Edu Saz recientemente ha publicado un video en YouTube en el que explica lo siguiente: "¿Qué se puede hacer en el mercado inmobiliario en este caso en Madrid con 400.000 euros, que casualmente es el premio que se lleva un décimo del gordo de la lotería de Navidad? Para ello, vamos a ver tanto el mercado de obra nueva como el de segunda mano y en este caso nos vamos a centrar dentro de la M-30."

¿QUÉ CASA puedes comprar en MADRID con 400.000€?

El arquitecto también explica lo siguiente: "El mercado inmobiliario ha sido una auténtica locura y os voy a dar algunos datos para que lo veáis más claro: En octubre la compraventa de viviendas ha subido más de un 47%, entonces con razón en esta época era y sigue siendo muy difícil visitar viviendas porque en muchas te cancelan la visita directamente antes de que llegues porque alguien ha reservado la vivienda".

De la misma manera, el experto hace referencia a que. además, es muy difícil negociar el precio de compra de una vivienda, porque hay tanta escasez que al final el vendedor puede permitirse elegir.

"Ahora vamos de vuelta a Madrid donde he estado buscando algunas propiedades que entrarían dentro de nuestro presupuesto. Lo primero que hay que hacer es descontar son los impuestos y demás gastos para que esos 400.000 euros engloben toda la operación porque si no pues nos estaríamos pasando del presupuesto."

¿Qué podemos comprar entonces con 400.000 euros? Saz lo deja claro: "Entonces para tener 400,000 euros de precio total de compra tanto en obra nueva como en segunda mano... Pues los impuestos en el caso de la obra nueva tendríamos que pagar un IVA del 10% que serían 36.000, con lo cual se nos quedaría un precio de compra que tendríamos que buscar de unos 360.000. Hay otros gastos de notaría y demás, pero que en este caso no los estoy contando".

¿Qué pasa con los pisos de segunda mano? El arquitecto explica que, para la segunda mano, para tener un total de compra de 400.000 euros, ha tenido en cuenta varios gastos. El primero es el ITP y como estamos en Madrid sería de un 6%. Aquí estamos hablando de unos 18.700 euros. Él ha tenido en cuenta también una reforma de unos 70.000 euros y una comisión de agencia del 3% más IVA, que serían unos 11.000 en total.

"Esto nos dejaría teniendo en cuenta un margen de negociación de en torno a un 4%, que ya hemos visto que es complicado ahora mismo en Madrid negociar un precio de compra (pero pongamos que lo que que lo conseguimos hacer) tendríamos que buscar en torno a un precio de compra de unos 312.000 euros".

En definitiva, Sax explica que, descontando los gastos e impuestos, para determinar el precio de compra real (360.000 € para obra nueva y 312.000 € para segunda mano, incluyendo una reforma), se concluye que dentro de la M-30 solo se puede aspirar a estudios pequeños (35-45 metros cuadrados útiles) o viviendas de segunda mano que requieren una reforma considerable.