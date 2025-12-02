Aterriza en España una casa prefabricada de dos plantas por 23.000 euros: tiene dos habitaciones y cocina equipada

La crisis del mercado inmobiliario en España está impulsando soluciones alternativas como la vivienda prefabricada. Una casa modular de dos plantas y dos habitaciones se presenta por apenas 23.000 euros, según el portal Amazon a través de su marca asociada.

Este modelo "low-cost" incluye cocina equipada, baño y estructura prefabricada preparada para ser instalada con rapidez, lo que la convierte en una opción para quienes buscan vivienda sin el coste de la construcción tradicional.

Captura de la casa prefabricada que vende Amazon.

En España, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado por los altos precios de compra y alquiler. En consecuencia, según diferentes medios, esta vivienda se presenta como una alternativa viable: 23.411 euros en su ficha de producto.

El modelo es de dos pisos y está fabricado con estructura de acero, paneles aislantes y ventanas de PVC con doble acristalamiento, lo que aporta eficiencia energética y rapidez en su montaje.

Sin embargo, hay matices: el anuncio no detalla si los dos pisos constituyen dos plantas completas o una plataforma elevada, y además, su instalación exige cumplir la normativa urbanística del terreno en que se coloque.

¿Cómo es esta casa prefabricada? El modelo anunciado por Amazon, bajo la marca Quick Simple Easy, cuenta con estructura principal de tubos de acero de alta resistencia para garantizar durabilidad.

Las paredes y techo incluyen paneles de espuma ignífuga para aislamiento térmico e insonorización; la carpintería incorpora ventanas correderas de PVC con doble acristalamiento y puertas de seguridad de aluminio con puente térmico.

En la descripción se señala que la instalación eléctrica y de fontanería están prefabricadas, según estándares de EE.UU., lo que permite un montaje más rápido.

El precio oficial del modelo es de aproximadamente 23.411 euros. Las medidas que se citan en el anuncio son: 228 pulgadas de largo x 108 pulgadas de alto x 86 pulgadas de ancho, lo que equivale aproximadamente a 5,76 m x 2,74 x 2,18 m. Y aunque se habla de "dos pisos", el anuncio no aclara si se trata de dos niveles completos o de una plataforma. Por ello, es importante confirmar esto antes de realizar la compra.

El mercado de vivienda en España se enfrenta a precios elevados, tanto en compra como alquiler, lo que empuja a buscar alternativas económicas. Las casas prefabricadas permiten reducir los costes de materiales y obra convencional, además de acortar plazos de entrega.

La combinación de coste bajo, montaje rápido y equipamiento completo encaja con la demanda de familias que necesitan soluciones rápidas sin esperar largos plazos de construcción.

¿Conviene para reformas o como segunda vivienda? Para quien busca una primera vivienda económica, puede suponer una buena opción, siempre que el terreno esté regulado y todos los costes adicionales se contemplen.

También puede funcionar como vivienda auxiliar, casita de invitados, o vivienda secundaria en parcela, gracias a su montaje rápido y menor coste que una vivienda tradicional. En un contexto de subida de precios de vivienda y escasez de vivienda asequible, modelos como este pueden abrir una vía interesante.