David y Victoria Beckham, 50 y 51 años, y su impresionante patrimonio: “Más 70 millones de euros en mansiones"

Durante tres décadas, David y Victoria Beckham han convertido cada mudanza en una declaración de intenciones. Su cartera inmobiliaria es un escaparate de estilo, inversión y estrategia de marca, con activos residenciales que superan con holgura los 70 millones de euros, según datos publicados por AD España, Vanitatis y Daily Mail.

El salto definitivo empieza con Miami, epicentro de su vida deportiva y social. Según The Real Deal, en otoño de 2024, el matrimonio adquirió una mansión frente a la bahía por una amplia cantidad, operación que se situó entre las más altas del año y consolidó su anclaje a Florida.

De acuerdo con las fuentes de prensa inmobiliaria estadounidenses, por esta mansión de 1.300 metros cuadrados habrían abonado 80 millones de dólares (72,5 millones de euros al tipo de cambio actual).

En Londres, su base europea es sinónimo de exclusividad. El matrimonio reside en Holland Park, en un townhouse victoriano estimado en más de 31 millones de dólares, reformado durante tres años y con piscina interior, bodega y un gran vestidor de Victoria que vimos en sus docuseries.

El refugio campestre lo tienen en Costwolds, donde abrazan la vida slow. Su casa de campo, valorada en torno a 12 millones de libras, apuesta por ladrillo visto, cobre y madera, y muestra la vertiente más relajada del clan, entre huerta, colmenas y mucha naturaleza.

Sin embargo, la historia de amor con Miami empezó más alto, literalmente. Antes de la mansión de la bahía, compraron un penthhouse de planta completa en One Thousand Museum, el rascacielos de Zaha Hadid, por alrededor de 24 millones de dólares, un "nido en el cielo", según fuentes de The Real Deal y Vanitatis.

La cifra sobrepasa el límite si se suman Londres, Cotswolds y Miami. Solo la casa de la bahía de Miami ya podría rozar en solitario los 70 millones de euros, y el resto de activos empujan la valoración global del ladrillo Beckham muy por encima de ese umbral. El resultado: un patrimonio inmobiliario líder.

Más allá del lujo, hay estrategia. Las propiedades anclan tres pilares de marca: moda (Londres, capital creativa), familia y estilo de vida (Cotswolds, narrativa cercana y aspiracional) y fútbol y negocios (Miami, escaparate global). En consecuencia, el ladrillo sería el storytelling de esta familia.

En Londres, el efecto "halo" es real. Holland Park reúne embajadas, galerías y arquitectura majestuosa; los townhouses de la zona alcanzan entre 30 y 50 millones de libras, reforzando la robustez de la inversión y la liquidez a largo plazo del activo principal (el ladrillo).

En los Cotswolds, la rentabilidad es emocional, aunque también patrimonial. La casa de campo funciona como escenario de contenidos (Instagram, docuseries...) y como reserva de valor en un mercado con demanda internacional de propiedades de campo. Menos ruido, pero más identidad.

Y luego, Miami, aporta visibilidad y sinergias con el proyecto deportivo de David. En este caso nos encontramos con mansiones de diseño icónico, servicios cinco estrellas y comunidad de alto perfil, que crea un hub de relaciones.

En cualquier caso, cuando hablamos de su patrimonio inmobiliario, no existe un "número oficial" único, teniendo en cuenta que las cifras fluctúan con el mercado, reformas y tipo de cambio de moneda. En cualquier caso, sí que existen estimaciones reales que nos permiten acotar rangos.

El éxito está, sobre todo, en la diversificación geográfica: activos prime con demanda internacional, y alto potencial de marca para contenidos. Cada casa cuenta algo: Londres viste, Cotswolds abraza, y Miami, acelera. El resultado es un patrimonio sólido.

El caso de los Beckham muestra cómo combinar casa, negocio e imagen personal. Han sabido elegir urbanizaciones exclusivas, invertir bien en reformas y usar sus viviendas como parte de su historia pública. En conjunto, su patrimonio inmobiliario supera los 70 millones de euros.