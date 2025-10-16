David Broncano (40) tiene una espectacular mansión en Ávila: 2 millones de euros y increíbles vistas al pantano de San Juan

David Broncano y Silvia Alonso han encontrado su rincón ideal en los alrededores de Ávila, más concretamente en la urbanización Calas de Guisando, con vistas al pantano de San Juan. Según medios como El Mundo, la pareja se ha hecho una mansión de unos 500 metros cuadrados con entornos naturales privilegiados, piscina y jardín.

La finca se ubica en Cebreros, un municipio abulense cerca de Madrid, donde han adquirido varias propiedades en los últimos meses. Durante 2025 han continuado su expansión inmobiliaria en la zona, adquiriendo una vivienda anexa y un terreno colindante.

Este enclave esconde una mezcla de tranquilidad y exclusividad: mide la distancia al bullicio urbano sin renunciar al confort moderno. Sus compradores, además de disfrutar de esa paz, apuesta por una inversión de prestigio.

La mansión les ofrece múltiples estancias luminosas y espacios exteriores con vistas panorámicas al embalse. Su diseño combina elementos modernos con detalles acordes al entorno natural.

Algunos reportes señalan que no se trata de construcciones que superan los 300 metros cuadrados sobre una parcela de más de 4.500 metros cuadrados, aunque la mansión principal ronda los 500 metros cuadrados, con piscina y zonas de ocio. También se señala que habrían pagado entre 1,5 y 2 millones de euros por la adquisición.

Desde su hogar se divisan extensos pinares, colinas suaves y, sobre todo, la lámina de agua del embalse de San Juan, elemento central del paisaje y protagonista de sus vistas.

Aunque residen en Madrid, la mansión les sirve como lugar de descanso y refugio lejos del foco mediático. En la historia de su patrimonio inmobiliario, Ávila se ha convertido en epicentro de adquisiciones recientes: suman ya tres propiedades en la zona sur de la provincia.

El embalse de San Juan, perteneciente a los municipios de Ávila y Madrid, aporta un atractivo añadido. Este pantano es uno de los pocos lugares de la zona donde están permitidas actividades acuáticas motorizadas y cuenta con playas en sus márgenes.

Para Broncano y Alonso, es un escenario ideal para conectar con la naturaleza sin renunciar a las comodidades de una vivienda de lujo.

Por su parte, los medios locales destacan que la pareja ha seguido agrandando su complejo privado: casas unifamiliares colindantes y terrenos anexos que suman más de una hectárea total. El resultado: una propiedad con privacidad y amplitud para disfrutar del entorno.

La decisión de establecer su segunda residencia en Ávila no es casual. La pareja buscaba un lugar donde desconectar del ritmo frenético de Madrid, y el pantano de San Juan les ofrece ese equilibrio perfecto entre naturaleza, deporte y privacidad.

Rodeados de montes y pinares, disfrutan de amaneceres tranquilos, paseos al atardecer y la posibilidad de practicar paddle surf o kayak desde su propia orilla. Según vecinos de la zona, su presencia es discreta y cercana: "Se les ve paseando con total normalidad", aseguran a medios locales.

Además, la zona es un enclave para quienes buscan lujo sostenible y vistas únicas. Las viviendas allí combinan materiales nobles, grandes ventanales y un concepto arquitectónico que prioriza la integración con el paisaje.

David Broncano, a sus 40 años, complementa su éxito profesional con una expansión patrimonial que trasciende la capital. Su relación con Silvia Alonso también se materializa en este proyecto conjunto de vida plena en la naturaleza.

Aunque ambos prefieren mantener ciertos detalles en la discreción, lo que ha trascendido hasta ahora dibuja una imagen de confort, exclusividad y apuesta inmobiliaria en una de las zonas más codiciadas cerca de Madrid.