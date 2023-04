El mejor regalo para la mejor madre: 10 libros escritos por mujeres (con los que no fallarás)

En España, desde 1965, cada primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre por influencia de Estados Unidos. Allí, la poetisa y activista Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis encabezaron campañas que fueron extendiéndose por todo el territorio hasta conseguir que el presidente Woodrow Wilson declarase oficialmente el Día de la Madre.

Aunque coincidiremos que el amor a una madre no se circunscribe a un día del calendario, es una ocasión perfecta para parar en nuestro frenético día a día a dedicar algo de nuestro tiempo a devolver algo del cariño y la dedicación que la smadres suelen profesar a los hijos.

El mejor regalos siempre es el tiempo de calidad junto a los seres queridos, pero si además sumamos un regalo, día perfecto. En magasIN creemos que regalar un libro consigue poner en las manos de la persona que lo recibe todo un mundo por descubrir. Una puerta a la creatividad y a manter viva la mente.

Descubre la selección que hemos elegidos de libros escritos por mujeres entre los que (seguro) encontrarás el perfecto para este 7 de mayo.

Las mujeres detrás de Picasso

Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte y experta en perspectiva de género, pone el foco en las protagonistas tanto de la vida como de la obra del célebre pintor. Olga Khokhlova, Dora Maar, Françoise Gilot o Jacqueline Roque son solo algunos de los nombres que inspiraron al malagueño, le ayudaron a promocionar su obra y le cuidaron en todas las etapas de su vida.

Traza los perfiles de cada una de las mujeres fascinantes para devolverlas al lugar en el que siempre deberían haber estado. Este libro nos acerca a las biografías de quienes hicieron que Pablo se convirtiera en Picasso y de quienes existieron no gracias al pintor, sino a pesar de él.

Tanto la portada como las ilustraciones interiores corren a cargo de nueve artistas de gran relevancia: Naranjalidad, María Hesse, Laura Agustí, Esther Gili, Lady Desidia, María Herreros, Ana Santos, Isa Muguruza y Sara Herranz.

Lejos de Luisiana

Luz Gabás regresa con Lejos de Luisiana, ganadora del Premio Planeta 2022, justo cuando se cumplen diez años de la publicación de su primer libro Palmeras en la nieve.

Una novela magistral y un gran fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica. Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles.

En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir.

Maldito hamor

Cruz Sánchez de Lara elige para su segunda novela el thriller psicológico que disecciona la psicología del mal amor. Maldito hamor trata sobre las relaciones tóxicas, sobre todo lo que no debe ser el amor. Un libro que, como ha contado la autora, nació de la frase que le da comienzo: "Aquel día en que te maté fue el comienzo de muchas cosas".

La pasión de Clea Castán son las reformas, algo en lo que la joven arquitecta va adquiriendo prestigio poco a poco en su Madrid natal. Hija única de un consultor de éxito y un ama de casa, desde pequeña, la perfección y la belleza que rodean su trabajo y su vida independiente son las máximas que dirigen sus pasos, siempre custodiada por el amor incondicional de sus padres.

Pero esta situación idílica va a dar un vuelco hasta un extremo que ni a Clea ni a los suyos se les había pasado jamás por la cabeza. Los ingredientes no pueden ser de mejor calidad: un palacete que reformar en Biarritz, un atractivo aristócrata inglés, un amor apasionado y sensual, y una vida de lujo llena de ambientes de objetos hermosos. Sin embargo, el plato que Henry Astor VI cocina para Clea se sirve frío y es amargo, porque el aderezo lleva celos, obsesión, egoísmo, perversión… y muerte.

El país de las mujeres

Gioconda Belli, poeta y novelista, crea en El país de las mujeres una inteligente y provocativa utopía feminista que pone sobre la mesa las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de gobernar. Una novela divertida y audaz, por la que la reconocida autora nicaragüense obtuvo el Premio Hispanoamericano de Novela La Otra Orilla en 2010.

En Faguas –país imaginario que aparece en las novelas de Belli– ha triunfado el PIE (Partido de la Izquierda Erótica). Sus integrantes tienen un propósito inclaudicable: cambiar el rumbo de su país, «poner orden en esta casa destartalada y sucia que es nuestra Patria». Pero nada de esto resulta fácil para la presidenta Viviana Sansón y sus ministras, sometidas a constantes ataques por parte de sus enemigos.

Madrebulario

El dúo formado por la editora Marta Puigdemasa y la ilustradora Paola Villanueva despliega su talento para homenajear a todas aquellas mujeres que han sido madres y acompañarlas en esta etapa de mayúsculas transformaciones.

Este libro, lleno de anécdotas personales y palabros inventados, busca hacer de la maternidad una experiencia compartida. Madrebulario (Planeta, 2023) es un diccionario al que todas las madres pueden acudir para dar sentido a sus experiencias vitales.

La maternidad está llena de cosas que no tienen nombre. No tener palabras para explicar lo que se siente, aísla y hace creer que eso que se siene solo le pasa a una misma. Pero con este libro eso se ha acabado. Un diccionario ilustrado que consigue hacer reír y reflexionar con honestidad y sentido del humor.

Mama eres superguay

Este libro es el regalo perfecto para cualquier madre con niños pequeños. Con Mamá, eres súper guay (Zenith, 2023) madre e hijo podrán pintar y colorear, recortar y pegar.

En las páginas de este libro se escribirá una historia única que será la más especial jamás contada, además de los preciosos momentos que compartrán juntos.

Con más de 30 actividades para dibujar, pintar y escribir, este libro recorre las diferentes estaciones del año y los mejores momentos en familia desde las vacaciones a la vuelta al cole.

Cartas a las mujeres de España

Todas aquellas personas que han descubierto en las últimos meses Cartas a las mujeres de España (Renacimiento, 2022) de María de la O Lejárraga coinciden en que sigue siendo un libro actual, de obligada lectura, más de 100 años después de su primera publicación, en 1916.

Entonces, cuando se publicó por primera vez, se anunció como un "libro interesantísimo que deben leer todas las mujeres, porque trata con sinceridad, emoción y amenidad de sus derechos y de sus deberes. Trescientas páginas de buena doctrina".

Considerado un referente obligado en la historia del feminismo español, sus páginas van desgranando de manera sencilla pero firme los fundamentos de la teoría y de la práctica del feminismo.

El meteorito - Amaia Arrazola

(Lunwerg, 2020) «Un libro bello, sensible y brutal. […] Amaia Arrazola se desnuda, se vacía, y nos hace sentir que no estamos solas ni somos las únicas cuando ya no podemos más. Ser madre no es fácil. He aquí el espejo de la maternidad que necesitamos, ese que nos reconcilia con la experiencia materna.» Del prólogo de Esther Vivas

Este libro no es una guía sobre la maternidad, es una experiencia: la de la ilustradora Amaia Arrazola, en cuya vida hace dos años aterrizó un meteorito llamado Ane. Esta vivencia, incluyendo el embarazo y el parto, es la que plasma aquí con enorme valentía y generosidad, poniendo el acento en aquello que no se suele mencionar, como la inseguridad, la frustración o el duelo por la vida anterior. Pero también es el relato de un amor instintivo que no requiere condiciones.

«Yo sabía que iba a tener una hija; lo que no sabía era que esa hija iba a tener una madre. Y esa madre era yo.»

No lo haré bien

No lo haré bien (Arpa, 2023) nace de las preguntas que su autora, Emma Vallespinós, se hace al descubrir que somos muchas las mujeres que tenemos algo en común: somos noloharébienistas. Mujeres capaces, preparadas y talentosas que, si pudieran elegir un superpoder, escogerían el de la invisibilidad.

Ellas son sus peores enemigas. Dudan de sus conocimientos, están convencidas de que cualquier persona lo puede hacer mejor, imaginan el infierno como un lugar en el que hay que hablar delante de una audiencia numerosa. Si cada vez que alguien te habla del síndrome de la impostora te sientes reflejada, si crees que tienes una tara, este es tu libro.

Emma Vallespinós saca a las noloharébienistas del armario y las anima a recorrer todos los lugares y circunstancias en las que, desde bien pequeñas, han aprendido a sabotearnos.

La espera

A partir de las entrevistas que Keum Suk Gendry-Kim realizó a varios testimonios (entre ellos, su propia madre), La espera (Reservoir Books, 2022) reconstruye el trauma de toda una generación de coreanos, ya casi olvidados, que siguen aguardando un reencuentro desde que en 1950 la guerra de Corea separó a familias enteras

Gwija tiene 92 años y vive en Corea del Sur. Tras décadas de espera, desea reencontrarse con su hijo mayor, al que perdió de vista en una columna de refugiados, huyendo del norte, mientras amamantaba al bebé que llevaba en brazos.

En un encuentro auspiciado por la Cruz Roja, su amiga Jeong-Sun acaba de reunirse con su hermana pequeña después de sesenta y ocho años separadas. Gwija solo desea poder seguir sus pasos en una nueva edición.

