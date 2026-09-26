La cocinera Loli Domínguez y un plato de salmón a la naranja. E.E

Loli Domínguez, cocinera: "El salmón más fácil y sabroso no se hace al horno, ponle 1 diente de ajo, 250 ml de zumo de naranja y pimienta"

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Total: 20 min

Comensales: 2

El salmón es uno de los pescados azules más apreciados por su sabor, su textura y su versatilidad en la cocina. Además de aportar proteínas, destaca por su contenido en ácidos grasos omega-3 y encaja con facilidad en recetas muy diferentes.

Puede servirse en una ensalada, sobre una tosta o marinado, pero también admite elaboraciones calientes tan sencillas como hacerlo a la plancha, cocinarlo en una sartén con salsa o recurrir al clásico horno.

Su carne jugosa y su sabor característico funcionan especialmente bien con ingredientes capaces de aportar contraste. Los cítricos son un buen ejemplo, pero también combina con hierbas aromáticas, especias, salsas cremosas o incluso con ciertos matices dulces.

Esa versatilidad permite preparar con salmón desde una comida rápida entre semana hasta un plato algo más especial.

Y la cocinera Loli Domínguez ha compartido una receta especialmente sencilla para conseguirlo: cocinarlo en sartén y terminarlo en una salsa preparada con cebolla, ajo, y zumo de naranja.

Un minuto por cada lado

Uno de los trucos de Loli Domínguez está en no cocinar completamente el salmón durante este primer paso. Empieza con la piel hacia abajo durante aproximadamente un minuto, le da la vuelta y mantiene el pescado otro minuto antes de retirarlo.

De esta forma consigue dorarlo por fuera sin que el centro se haga en exceso. El pescado terminará de cocinarse después dentro de la salsa, evitando así prolongar demasiado el tiempo que pasa al fuego.

En la misma sartén incorpora media cebolla triturada junto con un diente de ajo. Los cocina hasta que la cebolla pierde el exceso de agua y comienza a dorarse, creando así la base sobre la que preparará la salsa.

Una salsa de naranja fácil de ajustar

El siguiente ingrediente son 250 ml de zumo de naranja filtrado. Antes de añadirlo, la cocinera reserva una pequeña cantidad para diluir aproximadamente una cucharada de maicena, que será la encargada de espesar la salsa.

Su consejo es no incorporar esta mezcla de una vez. Añade primero la mitad y guarda el resto por si necesita corregir después la consistencia, una forma sencilla de evitar que la salsa termine demasiado espesa.

Tras cocinarla durante un par de minutos, devuelve los lomos de salmón a la sartén junto con los jugos que hayan soltado. Después reparte un poco de salsa sobre ellos, tapa y deja que terminen de hacerse unos tres minutos a fuego medio.

Receta de salmón en salsa de naranja Ingredientes Salmón, 2 lomos de unos 180 g cada uno

Zumo de naranja filtrado, 250 ml

Cebolla, 1/2 unidad

Ajo, 1 diente

Maicena o almidón de maíz, 1 cucharada

Aceite, 1/2 cucharada

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto Paso 1 Salpimenta los lomos de salmón por ambos lados. Pon una sartén al fuego con aproximadamente media cucharada de aceite y caliéntala a temperatura alta. Paso 2 Cuando esté bien caliente, coloca el salmón con la piel hacia abajo. Cocínalo durante aproximadamente un minuto, dale la vuelta y mantenlo otro minuto por la otra cara. Retira y reserva sin dejar que termine de hacerse por dentro. Paso 3 Tritura la media cebolla junto con el diente de ajo. Añade ambos a la misma sartén y cocina hasta que la cebolla haya perdido su agua y comience a adquirir un ligero tono dorado. Paso 4 Separa una pequeña cantidad de los 250 ml de zumo de naranja y vierte el resto en la sartén con la cebolla y el ajo. Paso 5 Mezcla el zumo reservado con aproximadamente una cucharada de maicena hasta que quede completamente diluida y sin grumos. Paso 6 Incorpora primero la mitad de esta mezcla a la salsa y remueve. Cocina durante un par de minutos y comprueba la consistencia. Si la prefieres más espesa, añade poco a poco parte de la maicena restante. Paso 7 Devuelve los lomos de salmón a la sartén junto con los jugos que hayan soltado mientras estaban reservados. Paso 8 Baja a fuego medio y vierte con una cuchara parte de la salsa sobre el pescado para que vaya tomando su sabor. Paso 9 Tapa la sartén y cocina durante unos tres minutos más, procurando no prolongar demasiado el tiempo para mantener el salmón jugoso. Paso 10 Retira del fuego y sirve inmediatamente, repartiendo la salsa de naranja, cebolla y ajo sobre los lomos.

El resultado es un salmón sencillo y rápido, con una salsa ligeramente espesa en la que la naranja aporta un contrapunto cítrico. Una receta que, además, se prepara íntegramente en la sartén y puede estar lista en unos 20 minutos.

Una forma diferente de cocinar el salmón con ingredientes sencillos y sin necesidad de encender el horno, perfecta para esos días en los que apetece preparar algo especial sin pasar demasiado tiempo entre fogones.