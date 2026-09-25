Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Unas buenas croquetas no llevan bechamel; hazlas con queso crema y pan de molde"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

Las croquetas suelen prepararse con una base de bechamel, pero Samantha Vallejo-Nágera propone una versión distinta en la que prescinde de harina y mantequilla para formar la masa.

La chef utiliza sardinas en aceite, pan de molde remojado en leche y queso crema. A estos ingredientes añade huevo cocido, aceitunas, limón y pimentón para conseguir una mezcla que después deja reposar en frío.

Samantha, conocida también por su participación como jurado de MasterChef, cuenta con una amplia trayectoria ligada a la cocina y dirige su propia empresa de catering. Antes trabajó en restaurantes como Horcher y pasó por la escuela de Paul Bocuse y por Arzak.

Su receta de croquetas aparece en El toque de Samantha, de Canal Cocina. Está pensada para cuatro comensales y tiene una dificultad baja, aunque necesita una hora de reposo en el frigorífico antes de formar las piezas.

Sin bechamel

La diferencia está en la masa. Samantha sustituye la bechamel tradicional por una mezcla de pan de molde, leche y queso crema, que aporta una textura suficientemente compacta para poder darle forma.

Para prepararla utiliza dos latas de sardinas en aceite de 85 gramos cada una. Primero las escurre y retira la espina central antes de triturarlas junto con las yemas de tres huevos cocidos.

También incorpora una cucharada de aceitunas verdes picadas, una cucharadita de pimentón dulce y el zumo de medio limón.

El pan de molde se deja previamente en remojo con seis cucharadas de leche. Una vez escurrido, se añade a las sardinas y se trabaja todo hasta obtener una masa homogénea.

Los 30 gramos de queso crema se incorporan al final. Después de mezclarlo bien, Samantha deja reposar la preparación durante una hora en el frigorífico para que gane consistencia.

Ese reposo es especialmente importante en una receta que no lleva bechamel. Al enfriarse, la mezcla queda más firme y resulta mucho más fácil formar pequeñas porciones sin que se deshagan.

El queso crema también ayuda a ligar los ingredientes. En lugar de preparar una salsa espesa al fuego, como ocurre en las croquetas tradicionales, Samantha consigue la textura con ingredientes que ya están listos para mezclar.

La sardina aporta buena parte del sabor, por lo que la receta necesita pocos condimentos. El limón introduce un punto ácido, mientras que las aceitunas y el pimentón completan una combinación más intensa que la de una croqueta clásica de pollo o jamón.

Croquetas de Samantha Vallejo-Nágera Sardinas en aceite, 2 latas de 85 g

Pan de molde, 3 rebanadas para la masa

Pan, 8 rebanadas para el rebozado

Leche, 6 cucharadas

Aceitunas verdes deshuesadas, 1 cucharada

Huevos, 3

Limón, 1/2

Queso crema, 30 g

Ajo, 1 diente

Perejil, al gusto

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Sal

Pimienta Paso 1 Cuece los huevos durante unos 10 minutos. Enfríalos en agua, pélalos y separa las yemas. Paso 2 Mientras tanto, deja las tres rebanadas de pan de molde en remojo con la leche y exprime el zumo de medio limón. Paso 3 Escurre las sardinas y retira la espina central. Tritúralas junto con las yemas cocidas, las aceitunas picadas y el pan de molde bien escurrido. Paso 4 Añade el pimentón y el zumo de limón. Salpimienta ligeramente y mezcla hasta conseguir una masa uniforme. Paso 5 Incorpora los 30 gramos de queso crema y vuelve a mezclar. Paso 6 Guarda la masa en el frigorífico durante una hora para que se enfríe y resulte más fácil darle forma. Paso 7 Tuesta las ocho rebanadas de pan bajo el grill del horno durante unos minutos. Déjalas enfriar y tritúralas con el ajo, el perejil y una pizca de sal. Paso 8 Este pan triturado será el rebozado de las croquetas. Paso 9 Forma pequeñas bolas con la masa, aproximadamente del tamaño de una aceituna, y pásalas por el pan triturado hasta cubrirlas por completo. Paso 10 La receta original de Samantha termina en este punto: las croquetas se sirven directamente y no necesitan pasar por la sartén ni por la freidora.

Un rebozado diferente

La receta tampoco utiliza pan rallado industrial. Samantha prepara su propio rebozado tostando pan y triturándolo después con ajo y perejil.

Ese detalle permite conseguir contraste entre el interior cremoso y la capa exterior más seca, aunque no haya fritura. También evita añadir más grasa a una preparación que ya incorpora sardinas en aceite y queso crema.

El resultado se aleja bastante de la croqueta clásica. No hay roux, no hay bechamel y tampoco se necesita aceite caliente para terminar el plato.

La preparación puede servir como aperitivo frío o como entrante, especialmente porque las piezas son pequeñas y se pueden dejar listas con antelación.

También es una forma distinta de utilizar las conservas de pescado. Las sardinas no aparecen enteras en el plato, sino integradas en una masa en la que se mezclan con ingredientes suaves como el queso crema y el pan.

Al no requerir fritura, el momento de servir también es más sencillo. Una vez formadas y rebozadas, las croquetas pueden llevarse directamente a la mesa sin tener que cocinar varias tandas justo antes de comer.