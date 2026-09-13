María (37), dueña de un bar: "Vendemos 240 bocadillos de medio metro a la semana y cuestan desde 7 euros"

María en el Bar La Revuelta con uno de sus bocadillos de medio metro. . Imagen de archivo

La hostelería obliga a controlar cada gasto, soportar largas jornadas y encontrar una propuesta capaz de atraer a los clientes. En algunos negocios, un solo producto puede convertirse en su mejor carta de presentación.

Es lo que ha ocurrido en el Bar La Revuelta de Zamora, donde cada semana se preparan alrededor de 240 bocadillos de medio metro. Su tamaño, variedad de rellenos y precio han hecho que sean los más solicitados de la carta.

Al frente del establecimiento se encuentra María Luisa Díaz Gallego, una hostelera de 37 años cuya historia ha sido recogida por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Desde los 16 años

María acumula más de dos décadas de experiencia en la hostelería. Comenzó a trabajar con solo 16 años, cuando sus padres decidieron hacerse cargo de un negocio familiar.

A partir de aquel momento fue conociendo diferentes establecimientos y formas de trabajar. De cada experiencia, explica, se llevó algún aprendizaje que más tarde le serviría para gestionar su propio bar.

Natural de Zamora, únicamente se alejó de su ciudad durante una etapa de tres años en Alicante. Después regresó para continuar desarrollando allí su carrera profesional.

En octubre de 2024 asumió la gestión del Bar La Revuelta. María ya conocía el local como clienta y, cuando surgió la oportunidad de ponerse al frente, decidió iniciar su propio proyecto.

Actualmente cuenta con la ayuda de una empleada para mantener el funcionamiento diario del negocio. Su propuesta se apoya en productos sencillos, cantidades generosas y precios pensados para llegar a distintos tipos de clientes.

Tres tamaños

Los bocadillos y los montados ocupan un lugar destacado en la carta de La Revuelta. Se pueden pedir en tres formatos, cada uno con unas dimensiones y un precio diferentes.

Los minis miden 22 centímetros y cuestan entre 2,40 y 3,90 euros. Por su parte, los montados alcanzan los 32 centímetros y se venden por 3,40 euros en la versión normal y por 5,20 euros en la completa.

La opción de mayor tamaño es el bocadillo de medio metro, convertido en la seña de identidad del establecimiento. Su precio parte de los 7 euros y asciende hasta los 8,80 euros cuando se pide completo.

Entre los rellenos más solicitados se encuentran el lomo, el bacón, la pechuga y la panceta. Los clientes pueden pedirlos solos, acompañados por la salsa especial de la casa o con tomate, cebolla y queso.

La demanda de este formato no se limita a ocasiones concretas. La hostelera asegura que llegan a vender unas 240 unidades a la semana, por lo que su preparación ocupa una parte importante del trabajo diario.

Su propio proyecto

María reconoce que dirigir un bar implica sacrificio y que no siempre resulta sencillo separar el negocio de la vida personal. Aun así, disfruta preparando los bocadillos y pensando en nuevas combinaciones para sorprender a quienes visitan el local.

La hostelera también concede una especial importancia al trato cercano y al trabajo en equipo. Considera que ambos aspectos son necesarios para que un establecimiento funcione y consiga que los clientes regresen.

Cuando dispone de tiempo libre, intenta desconectar dando paseos o descubriendo nuevos lugares. Incluso bromea con la posibilidad de seguir algún día los pasos de su padre, que trabaja como electricista, aunque actualmente su prioridad es consolidar La Revuelta.

Después de más de 20 años en el sector, María mantiene su apuesta por la hostelería. Su objetivo es continuar haciendo crecer el negocio con una fórmula basada en la constancia, los precios ajustados y unos bocadillos difíciles de pasar por alto.