Laura Prieto, limpiadora española en Noruega: "Gano en 2 horas lo mismo que trabajando en España a jornada completa"

Noruega se ha convertido en uno de los destinos europeos que más llaman la atención de quienes buscan mejores oportunidades laborales fuera de España. Sus elevados salarios son uno de sus grandes atractivos, incluso en empleos que no requieren de una alta cualificación.

Los últimos datos ayudan a entenderlo. En el segundo trimestre de 2026, el salario medio mensual en el país alcanzó las 63.700 coronas noruegas (unos 5.895 euros), mientras que el salario base medio se situó en 58.970 coronas (5.457 euros aproximadamente), un 3,9 % más que un año antes.

El mercado laboral también presenta cifras favorables. Noruega contaba en julio con cerca de 2,93 millones de personas ocupadas y una tasa de desempleo del 4,5 % según los últimos datos publicados por Statistics Norway.

Unas condiciones que también atraen a trabajadores extranjeros. A comienzos de 2026 residían en el país más de 13.150 personas con nacionalidad española, situando a España entre una de las nacionalidades extranjeras con mayor presencia, según datos de Statistics Norway.

Precisamente una de las jóvenes que ha decidido probar suerte allí es Laura Prieto. La catalana se trasladó hasta Tromsø, en el norte de Noruega, donde ha comenzado una nueva etapa trabajando como limpiadora en un hotel y guía.

Trabajar en Noruega

A través de su perfil de TikTok (@laurapriiieto), Laura muestra cómo es su día a día y algunas de las diferencias que ha encontrado respecto a su experiencia laboral en España.

Una de las que más le ha sorprendido tiene que ver precisamente con el dinero que recibe por las horas trabajadas. "Cobro en dos horas y media lo mismo que cobraba en España haciendo una jornada completa. Así cuesta menos ir a trabajar", asegura

La joven reconoce que trabajar limpiando habitaciones de hotel requiere un importante esfuerzo físico. Sin embargo, considera que la remuneración que recibe hace que esas horas de trabajo le compensen mucho más.

Su decisión de marcharse llegó hace unos meses, con la intención no solo de vivir una experiencia diferente, sino también de mejorar su situación económica. Un objetivo que, según relata, está consiguiendo desde que empezó a trabajar allí.

Trabajar por horas

Otra de las diferencias que Laura destaca es la organización de las jornadas. Según cuenta, entre muchos jóvenes es habitual trabajar por horas, una fórmula diferente a los contratos de media jornada o jornada completa más tradicionales.

Esto hace que incluso se plantee combinar su puesto actual con otro empleo para conseguir unos ingresos mayores. Una posibilidad que, según su experiencia, le permitiría ganar más sin necesitar tantas horas de trabajo como en España.

Pero trasladarse hasta el norte de Noruega también tiene inconvenientes. Las bajas temperaturas, las pocas horas de luz durante determinadas épocas del año y un coste de vida más elevado son algunos de los aspectos a los que ha tenido que adaptarse.

Pese a ello, Laura se muestra satisfecha con el cambio. Sobre todo porque considera que los ingresos que puede obtener durante su estancia le permitirán ahorrar una cantidad de dinero difícil de alcanzar en España en un empleo similar.

Cada vez más españoles

El caso de Laura no es aislado. Los últimos datos oficiales contabilizan 13.159 ciudadanos españoles viviendo en Noruega, 7.287 hombres y 5.872 mujeres.

Además, trasladarse al país resulta más sencillo para un ciudadano español que hacerlo a otros destinos fuera de Europa. Aunque Noruega no pertenece a la Unión Europea, sí forma parte del Espacio Económico Europeo.

Esto permite a los ciudadanos españoles, como nacionales de la UE/EEE, desplazarse al país para buscar empleo. La Dirección de Inmigración noruega establece que pueden permanecer hasta seis meses buscando trabajo, aunque deben registrarse como demandantes de empleo antes de que transcurran tres meses desde su llegada.