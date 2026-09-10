Carmen Morera, jubilada: "Tengo 45 años cotizados y ahora me han recortado la pensión un 18%, mes a mes"

Cotizar durante más de cuatro décadas no garantiza que un trabajador pueda retirarse antes de la edad ordinaria cobrando el 100% de la pensión.

El sistema español contempla coeficientes reductores para quienes acceden a la jubilación anticipada, incluso cuando acumulan una carrera laboral especialmente larga.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Para quienes no alcancen ese periodo, la edad se eleva hasta los 66 años y 10 meses.

La diferencia es especialmente relevante para trabajadores que comenzaron a cotizar muy jóvenes. Es el caso que denuncia Carmen Morera, una jubilada que asegura haber acumulado 45 años de cotización.

Pese a ello, añade, sufrió una importante reducción en su pensión al abandonar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria.

Penalización demasiado cara

"Me han penalizado y me han recortado injustamente la pensión un 18% mes a mes", explica Morera en un vídeo difundido por ASJUBI40, asociación que reclama cambios en el sistema para las personas con largas carreras de cotización.

Su situación está relacionada con una jubilación anticipada después de un cese involuntario. En estos casos, la legislación permite adelantar la jubilación, pero establece una reducción sobre la cuantía de la pensión en función de los meses de anticipo y de los años cotizados.

La Seguridad Social establece diferentes porcentajes reductores según la duración de la carrera laboral. Para quienes acreditan 44 años y 6 meses o más, por ejemplo, el coeficiente es inferior al de trabajadores con menos años cotizados.

Sin embargo, acumular muchos años de trabajo no elimina automáticamente la penalización. El coeficiente se aplica precisamente por acceder a la pensión antes de la edad ordinaria que corresponda al trabajador.

Por eso, una persona puede haber cotizado durante 40, 44 o incluso 45 años y, aun así, ver reducida su prestación si decide (o se ve obligada) a jubilarse anticipadamente.

Empezar a trabajar muy joven

La reivindicación de Morera se enmarca en una protesta más amplia de trabajadores que comenzaron a cotizar durante la adolescencia y consideran que el sistema no reconoce suficientemente esas carreras laborales tan extensas.

"Somos la generación que hemos cotizado desde los 15 años, penalizada de por vida", sostiene la jubilada, que también cuestiona la diferencia con determinadas profesiones que cuentan con mecanismos específicos para adelantar la edad de retiro.

La normativa contempla precisamente excepciones para algunos colectivos profesionales. Determinados trabajadores, como los del sector minero, personal de vuelo, ferroviarios, artistas o bomberos, pueden acceder a edades de jubilación inferiores mediante coeficientes vinculados a las características de sus trabajos.

La existencia de estas excepciones alimenta el debate entre quienes reclaman que las largas carreras de cotización tengan un tratamiento diferente cuando un trabajador pierde su empleo en los últimos años de su vida laboral.

Debate sobre las pensiones

La controversia llega además en un momento de transformación del sistema de pensiones. La edad ordinaria continúa aumentando progresivamente y, desde 2027, será necesario acreditar 38 años y 6 meses de cotización para jubilarse a los 65 años; de lo contrario, la edad ordinaria será de 67 años.

Al mismo tiempo, España afronta la jubilación de las generaciones más numerosas mientras las nuevas generaciones se incorporan al mercado laboral a edades más tardías.

El debate, por tanto, no se limita a cuánto debe cobrar una persona al retirarse. También gira en torno a cómo debe compensarse una trayectoria laboral que comenzó muy pronto y terminó antes de la edad ordinaria por circunstancias ajenas al trabajador.