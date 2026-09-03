La feria del marisco ideal para visitar hasta el 6 de septiembre: 8.000 kilos de nécoras, cigalas, percebes, bogavantes y mucho más

Nécoras, cigalas, percebes y pulpo en una gran feria del marisco. E.E.

Septiembre mantiene viva la agenda gastronómica de Galicia. Tras las celebraciones de agosto, el marisco vuelve a protagonizar un encuentro con degustaciones, música y actividades infantiles.

Durante cuatro días, los asistentes podrán probar numerosas propuestas elaboradas con producto del mar. La programación se desarrollará tanto al mediodía como por la noche.

Se trata de la XIX Festa do Marisco de Vigo, que celebrará su segundo fin de semana del jueves 3 al domingo 6 de septiembre en la carpa instalada en O Berbés.

La cita está organizada por la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi). Tras la acogida de las primeras jornadas, la previsión es superar los 50.000 visitantes al sumar los ocho días del evento.

Marisco desde 7 euros

La opción más económica de la carta de marisco es la nécora cocida, disponible por 7 euros la pieza. Le siguen los mejillones al vapor por 8 euros y los mejillones a la vinagreta por 9 euros.

La oferta combina recetas tradicionales, platos fríos y productos preparados a la plancha. Estos son los precios facilitados por la organización:

Mejillones a la vinagreta: 9 euros

Arroz de mariscos: 10 euros

Almejas a la marinera: 20 euros

Vieira a la gallega, dos unidades: 14 euros

Salpicón de centollo o bogavante: 26 euros

Pulpo á feira pequeño: 19 euros

Pulpo á feira mediano: 29 euros

Pulpo á feira grande: 36 euros

Cigala a la plancha, dos piezas: 33 euros

Vieiriña a la plancha, ocho piezas: 12 euros

Navajas a la plancha, diez piezas: 15 euros

Gambón a la plancha, ocho piezas: 11 euros

Bogavante a la plancha, una pieza: 28 euros

Nécora cocida, una pieza: 7 euros

Cigala cocida, ocho piezas: 19 euros

Camarón: 24 euros

Percebe cocido: 33 euros

Mejillones al vapor: 8 euros

Langostino cocido: 12 euros

Ostras de Arcade, doce piezas: 18 euros

La carta se completa con empanadas de zamburiñas, choco, xouba, bacalao o atún. Las porciones cuestan entre 6 y 8 euros, mientras que las piezas de un kilo oscilan entre 21 y 30 euros.

El pan tiene un precio de 2 euros. Para el postre, se puede escoger entre tarta de Santiago, tarta de queso y brownie, todos ellos por 7 euros.

Bebidas y vinos gallegos

La organización ofrece agua, refrescos, cerveza, sidra, vermut y chupitos. Las cañas cuestan 3,50 euros y el vermut se puede adquirir por 4 euros.

También hay una selección de vinos gallegos elaborados con variedades como Albariño, Godello o Mencía. Entre las etiquetas disponibles figuran Quinta Couselo, Valdamor y Ponte da Boga.

Las copas de vino cuestan desde 4,50 euros. Quienes prefieran pedir una botella completa podrán encontrar opciones a partir de 15,50 euros.

Entrada y horarios

El acceso a la carpa de O Berbés es gratuito y no requiere reserva previa. Los visitantes solo tendrán que abonar las consumiciones que deseen pedir.

El sistema de compra funciona mediante tiques. Primero se adquiere el correspondiente a cada plato en los mostradores habilitados y después se entrega en la barra indicada para recoger la ración.

De jueves a sábado, el recinto abrirá de 12:00 a 16:00 horas y de 19:30 a 23:30 horas. El domingo únicamente funcionará durante el turno de mediodía, entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Música y talleres

La gastronomía compartirá protagonismo con las actuaciones musicales. Durante las cuatro jornadas habrá música ambiental y, el sábado y el domingo al mediodía, actuarán tríos musicales clásicos.

La Asociación Musical A Papuxa subirá al escenario el viernes 4 de septiembre a las 21:30 horas.

El sábado 5 habrá una doble actuación. Algarabía Grupo Folk comenzará a las 21:00 horas y el Club Naval tomará el relevo a partir de las 22:00 horas.

Los niños también contarán con su propia programación durante el fin de semana. Las actividades se desarrollarán el sábado y el domingo entre las 13:00 y las 16:00 horas.

Habrá talleres de chapas y hama beads, maquillaje facial, globoflexia y juegos populares infantiles. De esta forma, la feria amplía su propuesta más allá de las degustaciones y facilita la visita en familia.