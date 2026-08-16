'La Ordenatriz' desvela el método definitivo para limpiar los excrementos de pájaro de tu coche

Todos los que cuidan con mimo su vehículo, sea nuevo o no, saben la rabia que da encontrárselo recién lavado con alguna 'sorpresita' en el capó o el techo.

Las palomas y otras aves no entienden de carrocerías relucientes, ellos dejan que su aparato digestivo y excretor actúen con libertad.

Si lo has aparcado bajo un árbol protegiéndolo del calor para intentar no asarte al entrar con estas altísimas temperaturas, la cosa se complica. Es más que probable que te lo encuentres muy sucio.

Sebastián de Sevilla ha lanzado una pregunta a 'La Ordenatriz' en el consultorio semanal de Magas: "¿Cómo puedo quitar los excrementos de los pájaros del coche de manera sencilla y eficaz?". La experta en orden y limpieza, como siempre, tiene la respuesta adecuada.

No hay que comprar ningún producto específico, ni hacer grandes esfuerzos; es facilísimo. Antes de nada advertir que muchas veces ignoramos que estos residuos no son sólo un problema estético: el ácido úrico que contienen destruye el barniz del vehículo si se seca al sol.

Los excrementos de los pájaros dañan la carrocería. iStock

Además puede ser un foco de infecciones si tocamos estas deposiciones.

Paso a paso

El mayor error que cometemos es intentar rascar la mancha en seco. Al hacer esto, la suciedad incrustada actúa como lija y termina rayando la superficie. ¡Y nadie quiere que eso suceda!

La clave de este truco casero está en la paciencia y en rehidratar la suciedad.

Únicamente necesitas agua bien caliente y un rollo de papel de cocina que sea resistente. No hace falta añadir productos químicos agresivos que puedan deteriorar la capa protectora del coche.

y un rollo de papel de cocina que sea resistente. No hace falta añadir productos químicos agresivos que puedan deteriorar la capa protectora del coche. Empapa generosamente varias capas y colócalas directamente sobre la mancha, presionando suavemente para que queden bien pegadas a la superficie metálica y el calor comience a actuar.

y colócalas directamente sobre la mancha, presionando suavemente para que queden bien pegadas a la superficie metálica y el calor comience a actuar. Deja reposar durante media hora . Durante este tiempo, la humedad y la temperatura ablandarán los restos por completo sin necesidad de frotar.

. Durante este tiempo, la humedad y la temperatura ablandarán los restos por completo sin necesidad de frotar. Pasados los 30 minutos, retira el papel con cuidado. Comprobarás cómo los excrementos salen con facilidad.

Precauciones

Más allá del cuidado del automóvil, la seguridad personal es fundamental. Las aves urbanas transmiten bacterias y enfermedades como la psitacosis o la salmonelosis a través de sus heces.

Por ello, es imprescindible seguir estas recomendaciones de protección:

Usa siempre guantes y jamás manipules estos residuos a mano descubierta, ni siquiera con el papel de por medio.

y jamás manipules estos residuos a mano descubierta, ni siquiera con el papel de por medio. Para evitar que la piel entre en contacto con la suciedad o los gérmenes al finalizar, retira los guantes enganchándolos desde la parte de la muñeca y tirando hacia los dedos, dándoles la vuelta sobre sí mismos. De este modo, toda la mugre quedará atrapada en el interior.

Recuerda que nunca debes dejar esos excrementos en la carrocería más de 24 horas porque pueden dañarla. Así pues, cuando los pájaros dejen su huella actúa con rapidez.