Los psicólogos coinciden: guardar los tickets y recibos de compras pasadas no es acumulación, sino una necesidad de control
Lejos de ser una simple manía, este comportamiento responde en muchos casos a mecanismos de seguridad y tranquilidad.
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Hay personas que salen de una tienda y tiran el ticket en la primera papelera que encuentran y otras que lo doblan con cuidado y lo guardan en la cartera. Incluso después de una compra pequeña, como unos yogures, un café o una barra de pan, prefieren conservarlo por si en algún momento necesitan comprobar algún dato.
Este hábito no solo acaba llenando carteras, bolsos y cajones de recibos olvidados, sino que también puede reflejar una forma concreta de relacionarnos con la incertidumbre. Lejos de indicar un problema de acumulación, los psicólogos explican que suele responder a una necesidad de mantener cierto control y sentirse preparado ante posibles contratiempos.
El ticket actúa como una pequeña red de seguridad psicológica. Permite verificar cuánto se pagó, cuándo se realizó una compra o dónde se adquirió un producto sin depender exclusivamente de la memoria, algo que para muchas personas aporta tranquilidad.
Una forma de sentir que todo está bajo control
Cuando alguien responde "sí, quiero el ticket" después de comprar algo, normalmente no está pensando que ese pequeño papel tenga un valor emocional. Lo que está haciendo es conservar una posibilidad: la de demostrar que la compra se produjo, recordar cuánto pagó o disponer de un justificante si el producto presenta algún problema.
Desde la psicología, esta conducta puede entenderse como una estrategia de previsión frente a la incertidumbre. El futuro siempre contiene una parte que no podemos controlar y, ante esa imposibilidad, las personas buscan mecanismos que les permitan reducir los riesgos que sí pueden anticipar.
Un recibo ofrece precisamente eso: no evita que un electrodoméstico se estropee, que una prenda tenga que devolverse o que aparezca un error en un cargo, pero proporciona una herramienta para actuar si ocurre.
La sensación puede ser tan sencilla como pensar: "Lo guardo por si acaso". Ese "por si acaso" es importante porque convierte un documento aparentemente insignificante en una especie de respaldo. Mientras el ticket esté localizado, existe la percepción de que todavía se conserva una vía para resolver el problema.
La diferencia respecto a una conducta de acumulación compulsiva está precisamente ahí.
El trastorno de acumulación se caracteriza por una dificultad persistente para desprenderse de objetos, incluso cuando tienen poco valor, acompañada de angustia ante la idea de tirarlos y de una acumulación que puede llegar a interferir en el uso normal de los espacios.
La American Psychiatric Association establece estos elementos como parte central del trastorno, de modo que conservar documentos útiles y organizados no equivale, por sí mismo, a acumular de forma patológica.
Por eso, una persona puede tener una carpeta llena de facturas, una aplicación con tickets digitalizados o un cajón destinado a los justificantes y, al mismo tiempo, mantener una relación completamente funcional con esos objetos.
El dato importante no es únicamente cuánto guarda, sino si existe una finalidad concreta, si puede desechar aquello que ya no necesita y si esa costumbre interfiere o no en su vida diaria.
El recibo también sirve para liberar espacio en la memoria
Existe otra explicación psicológica que indica que los documentos pueden actuar como una extensión de nuestra memoria.
No necesitamos recordar todos los detalles de una compra si sabemos que podemos consultar después un soporte externo que contiene esa información.
La psicología cognitiva denomina cognitive offloading, o descarga cognitiva, al uso de elementos externos para reducir la demanda que soporta la memoria. Anotar una cita en el móvil, hacer una lista de la compra o guardar un documento son ejemplos cotidianos de este mecanismo.
Una revisión publicada en Nature Reviews Psychology en 2025 señala precisamente que las personas recurren a soportes externos para reducir las exigencias de recordar información y mejorar su rendimiento en determinadas tareas.
Un ticket cumple una función parecida, aunque aplicada a una compra. En lugar de tratar de recordar cuánto costó una chaqueta, qué día se compró o en qué establecimiento se adquirió, la persona conserva un documento que contiene esos datos.
El cerebro no tiene que mantenerlos constantemente activos porque existe un lugar al que acudir si en algún momento son necesarios.
Esto explica por qué para algunas personas tirar un comprobante inmediatamente después de pagar resulta incómodo. No necesariamente porque crean que vaya a ocurrir algo, sino porque desprenderse de él significa renunciar a una fuente externa de información que podría resultar útil más adelante.
De hecho, las investigaciones sobre descarga cognitiva muestran que las personas tienden a utilizar soportes externos cuando consideran que determinados datos pueden ser difíciles de recordar o cuando disponer de ellos posteriormente resulta importante.
Guardar un ticket puede formar parte de esa misma lógica de manera mucho más sencilla y cotidiana.
Lo mejor es ponerle un límite
Una forma eficaz de mantener las ventajas de este hábito sin permitir que el papel se convierta en una fuente de desorden consiste en establecer un sistema.
La clave está en que la persona no tenga que tomar una decisión distinta con cada recibo, sino que disponga de unas reglas sencillas previamente decididas.
Las compras de especial importancia pueden conservarse mientras exista una garantía, una posibilidad de devolución o una necesidad administrativa.
Los justificantes cotidianos, en cambio, pueden revisarse y eliminarse una vez comprobado que el cargo bancario es correcto y que ya no existe ninguna razón práctica para mantenerlos.
La digitalización también puede resultar útil. Fotografiar o escanear determinados recibos permite conservar la información sin acumular grandes cantidades de papel, aunque conviene recordar que un archivo digital también necesita cierto orden para no convertirse en otro cajón lleno de documentos imposibles de localizar.
Establecer una revisión periódica puede ser especialmente útil para quienes tienen dificultades para tirar papeles. Dedicar un momento cada cierto tiempo a comprobar qué documentos siguen siendo necesarios y cuáles han dejado de serlo permite transformar el descarte en una parte normal de la organización, en lugar de convertirlo en una decisión angustiosa cada vez que aparece un ticket.
La finalidad no es obligarse a tirar todos los recibos ni considerar negativo el deseo de conservarlos. Se trata de conseguir que el documento esté al servicio de la persona y no al contrario.
Guardar una factura porque puede ser útil es organización; sentir que es imposible desprenderse de cientos de papeles que ya no tienen ninguna función es algo diferente.