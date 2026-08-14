Los chefs coinciden: "Para que las almejas queden en su punto, usa 80 ml de vino y no las cuezas más de 15 segundos"

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Las almejas ocupan desde hace décadas un lugar privilegiado en la gastronomía española. Su sabor intenso a mar y su capacidad para realzar cualquier preparación las han convertido en uno de los mariscos más apreciados tanto en las cocinas domésticas como en los restaurantes de alta cocina.

A diferencia de otros productos del mar, las almejas requieren muy pocos ingredientes para brillar. De hecho, muchos cocineros coinciden en que cuanto más sencilla sea su elaboración, más fácil resulta apreciar sus matices naturales, siempre que se respeten ciertos tiempos y técnicas fundamentales.

Su aparente facilidad, sin embargo, esconde uno de los errores más frecuentes en la cocina. Una cocción excesiva puede transformar una almeja tierna y jugosa en un bocado correoso y seco, razón por la que numerosos chefs insisten en que el secreto del éxito está más en el control del tiempo que en la complejidad de la receta.

José Andrés y el método que evita arruinar las almejas

Cuando se habla de cocinar marisco, uno de los aspectos que más preocupa a los aficionados es saber cuál es el punto exacto de cocción.

En el caso de las almejas, esta cuestión adquiere todavía más importancia porque se trata de un producto especialmente delicado que puede perder gran parte de sus cualidades en cuestión de segundos.

El chef José Andrés, una de las figuras más reconocidas de la cocina española a nivel internacional, ha explicado en varias ocasiones que el principal error que se comete con este molusco es dejarlo demasiado tiempo al fuego.

Aunque muchas personas creen que una cocción prolongada garantiza una mayor seguridad o un mejor resultado, sucede justamente lo contrario.

Durante una elaboración de fabes con almejas realizada para RTVE, el cocinero compartió algunas de las claves que utiliza para preservar la textura y el sabor de este marisco.

Según explicó, las almejas deben entrar directamente en agua hirviendo y permanecer allí únicamente entre diez y quince segundos, dependiendo de su tamaño. Las piezas más pequeñas incluso pueden necesitar menos tiempo.

Imagen de unas almejas. iStock.

La referencia más fiable no es el reloj, sino la propia almeja. En cuanto comienza a abrirse, significa que ha alcanzado el punto adecuado y debe retirarse inmediatamente del calor.

Esperar unos segundos más puede parecer irrelevante, pero es suficiente para que la carne pierda jugosidad y empiece a endurecerse.

Esta filosofía responde a una idea muy presente entre los grandes cocineros: cuanto mejor es el producto, menos intervención necesita.

Otro de los aspectos que destaca José Andrés es la importancia de aprovechar todos los recursos que ofrece el propio marisco. El líquido resultante de la cocción contiene una enorme concentración de sabor y puede convertirse en un ingrediente de gran valor para enriquecer otras preparaciones.

Eso sí, antes de utilizarlo conviene filtrarlo cuidadosamente. El chef recomienda colarlo incluso con papel de cocina para eliminar las partículas más finas de arena o impurezas que puedan permanecer en suspensión. De esta forma se obtiene un caldo limpio, intenso y cargado de matices marinos.

Cuando las almejas se sirven sin concha, es necesario retirar con cuidado los músculos laterales que permanecen adheridos a la valva. Se trata de un trabajo sencillo, pero permite obtener una presentación más limpia y agradable.

El vino también desempeña un papel importante en este tipo de elaboraciones, aunque siempre en una proporción medida.

José Andrés apuesta por utilizar alrededor de 80 mililitros de vino blanco, una cantidad suficiente para aportar aroma y complejidad a la salsa sin eclipsar el sabor natural de las almejas.

La clave, según defienden muchos cocineros, es que el vino acompañe al marisco y no se convierta en el protagonista del plato, manteniendo así el equilibrio entre los matices del mar y los ingredientes de la preparación.

Receta de fabes con almejas