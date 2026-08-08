Pilar García, economista: "Las pensiones se crearon para financiar 8 años de vida tras dejar de trabajar, ahora superan los 25"

El futuro de las pensiones se ha convertido en uno de los grandes retos económicos de España. Una población cada vez más envejecida, una mayor esperanza de vida y el incremento del dinero destinado a las prestaciones mantienen la sostenibilidad del sistema en pleno debate.

Solo durante el mes de julio, el gasto en pensiones rebasó los 14.400 millones de euros, un 6,2 % más que un año antes, mientras que la prestación media se situó en 1.372 euros mensuales. Ante este escenario, el Gobierno ha introducido diferentes medidas para facilitar que quienes quieran puedan continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria.

Entre esas alternativas se encuentra la jubilación flexible, que hace posible combinar una parte de la pensión con una actividad profesional y que entrará en vigor el próximo 28 de agosto. Hasta ahora esta opción estaba principalmente vinculada al trabajo por cuenta ajena, pero los últimos cambios introducidos abren también nuevas posibilidades para los autónomos.

Sobre la situación de las pensiones hablaba recientemente la economista Pilar García de la Granja en una de sus intervenciones en COPE. La experta recordaba que desde hace años el sistema necesita recursos que van más allá de las propias cotizaciones realizadas por los trabajadores.

Una realidad que, según señala, está estrechamente relacionada con el cambio demográfico experimentado durante las últimas décadas. "La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero es que ahora financia de media entre 25 y 28 años", ha afirmado.

Para García de la Granja, el incremento de la longevidad y el envejecimiento de la población están aumentando considerablemente la presión sobre las cuentas públicas, generando un "coste enorme" para el sistema. "Tampoco se ha cotizado lo suficiente en millones de personas para la jubilación que se percibe".

Ante esta situación, la economista valora que aquellos trabajadores que quieran y puedan hacerlo tengan la posibilidad de permanecer profesionalmente activos después de alcanzar la edad de retiro. "Valioso que sigan trabajando si quieren y están en condiciones".

Se amplía la jornada permitida

En esta línea se enmarca la reforma aprobada también por el Gobierno para modificar la jubilación flexible y ampliar el margen disponible para quienes quieran combinar voluntariamente el trabajo con el cobro de una parte de su pensión.

Hasta ahora, los pensionistas que utilizaban esta modalidad podían regresar al mercado laboral realizando entre el 25 % y el 75 % de una jornada habitual. Con la nueva regulación, los límites cambian y será posible trabajar entre un 33 % y un 80 % de la jornada.

De esta forma, la jubilación flexible ofrece la posibilidad de reincorporarse voluntariamente a una actividad profesional sin renunciar completamente a la prestación. El objetivo es ofrecer más alternativas a quienes prefieran realizar una transición progresiva antes de abandonar definitivamente el mercado laboral.

Nuevas opciones para los autónomos

Uno de los cambios más relevantes afecta precisamente al trabajo por cuenta propia. La nueva regulación amplía esta compatibilidad para que determinados pensionistas puedan desarrollar una actividad como autónomos mientras continúan percibiendo la parte de la pensión que corresponda.

Para acceder a esta posibilidad será necesario cumplir las condiciones previstas en la normativa, entre ellas haber permanecido de alta en el régimen de trabajadores autónomos durante los tres años anteriores a la jubilación. La nueva normativa forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para favorecer la compatibilidad entre trabajo y pensión e incentivar que los trabajadores prolonguen su vida laboral.