Los cocineros asturianos coinciden: "El arroz con leche más cremoso no se cuece en la leche, se cocina primero en agua"

El arroz con leche ocupa un lugar privilegiado en la repostería española. Especialmente en Asturias, donde se ha convertido en uno de los postres más representativos de su gastronomía, esta receta lleva generaciones formando parte de celebraciones familiares, restaurantes y recetarios tradicionales.

Sin embargo, detrás de su aparente sencillez se esconde una elaboración mucho más técnica de lo que parece. Aunque solo requiere unos pocos ingredientes, conseguir una textura cremosa y homogénea no siempre resulta fácil, ya que cualquier error puede hacer que el arroz quede duro, la mezcla demasiado espesa o la leche se pegue durante la cocción.

Según los expertos, estos problemas no suelen deberse a una falta de práctica, sino a pequeños fallos en el proceso. Uno de los más habituales aparece al comienzo de la receta y tiene relación con la cocción inicial del arroz, un paso que puede marcar por completo el resultado final del postre.

Los trucos de los expertos

Una de las grandes diferencias entre un arroz con leche correcto y uno excepcional está en el tratamiento inicial del grano.

Mientras muchas personas introducen directamente el arroz en la leche desde el primer momento, numerosas recetas tradicionales asturianas comienzan con una breve cocción en agua, una práctica que hoy cuenta también con respaldo científico.

La explicación se encuentra en la composición del propio arroz. Los granos contienen dos tipos principales de almidón, la amilosa y la amilopectina, responsables de la textura final del postre.

Cuando el arroz empieza a cocerse en agua, se hidrata con mayor facilidad y las moléculas de almidón comienzan a gelatinizarse de forma progresiva, esto permite que el interior del grano se cocine de manera uniforme antes de entrar en contacto con la grasa y las proteínas de la leche.

Los especialistas señalan que la leche, aunque aporta sabor y cremosidad, dificulta ligeramente la hidratación inicial del cereal.

Por eso, cuando el arroz llega a la leche después de haber comenzado su cocción en agua, absorbe mejor los líquidos y libera el almidón de forma más eficiente, dando lugar a una textura más homogénea y sedosa.

Este sistema también ayuda a reducir uno de los problemas más habituales en la elaboración doméstica: que el exterior del grano se ablande mientras el interior permanece ligeramente duro.

Al facilitar una cocción más uniforme desde el principio, el resultado suele ser mucho más equilibrado.

Imagen de un arroz con leche.

Sin embargo, la técnica del agua no es el único detalle que separa un arroz con leche corriente de uno verdaderamente cremoso. Los cocineros insisten en que existen otros factores igual de importantes que muchas veces pasan desapercibidos, como el momento en el que se añade el azúcar.

Aunque la tentación suele ser incorporarlo al principio junto con el resto de ingredientes, la mayoría de recetas tradicionales recomiendan esperar hasta los últimos minutos de cocción.

La razón es sencilla: el azúcar dificulta la absorción de líquidos por parte del arroz y puede ralentizar considerablemente el proceso. Si se incorpora demasiado pronto, el grano tarda más en cocinarse y resulta más complicado alcanzar la textura deseada.

La paciencia también desempeña un papel fundamental. El arroz con leche asturiano se caracteriza precisamente por una cocción lenta y prolongada, que en muchas ocasiones supera la hora de preparación.

Durante ese tiempo, remover de forma periódica evita que la mezcla se pegue al fondo de la cazuela y favorece la liberación gradual del almidón, responsable de la cremosidad característica del postre.

Otro aspecto que suele marcar diferencias es la elección del arroz. Los expertos recomiendan variedades de grano corto o redondo, ya que poseen una mayor capacidad para liberar almidón durante la cocción.

Gracias a ello se obtiene una textura más melosa y envolvente. Por el contrario, los arroces largos, como el basmati o el jazmín, tienden a mantener una estructura más firme y generan resultados menos cremosos, por lo que no suelen ser la opción más adecuada para esta elaboración.

La temperatura de cocción también merece atención. Mantener un fuego suave permite que la leche reduzca poco a poco sin riesgo de quemarse ni adquirir sabores desagradables.

Cuando la temperatura es demasiado alta, aumenta la posibilidad de que la leche se agarre al fondo de la cazuela y altere el resultado final.

Incluso después de terminar la preparación, el arroz con leche continúa evolucionando. Muchos maestros reposteros consideran que alcanza uno de sus mejores momentos tras varias horas de reposo en frío.

Durante ese tiempo, el almidón termina de estabilizarse y los sabores se integran mejor, dando lugar a una textura más uniforme y consistente.

La receta del arroz con leche

Para preparar un auténtico y cremoso arroz con leche asturiano tradicional, necesitamos: arroz redondo de grano corto, agua, leche entera, especias (como corteza de limón y rama de canela) y azúcar para el toque final.

Empezamos cociendo brevemente el arroz redondo en un cazo con un poco de agua. Este paso inicial, respaldado por la tradición asturiana y la ciencia culinaria, facilita la hidratación del grano y permite que el almidón comience a liberarse sin la resistencia de las grasas lácteas.

Una vez que el arroz ha comenzado a abrirse y a gelatinizar sus almidones, incorporamos gradualmente la leche entera, previamente aromatizada con la canela y la corteza de limón.

A partir de este momento, iniciamos una cocción extremadamente lenta que puede prolongarse durante más de una hora, removiendo constantemente para evitar que el arroz se pegue y para favorecer la liberación progresiva del almidón, logrando así esa textura melosa tan característica.

Cuando el arroz esté prácticamente tierno y bien cocido, añadimos el azúcar. Es fundamental dejar este ingrediente para los últimos minutos del proceso, ya que si se incorpora demasiado pronto dificulta la absorción de líquidos y ralentiza la cocción del grano.

Finalmente, retiramos del fuego y dejamos reposar el postre, idealmente en frío, para que el almidón termine de asentarse y los sabores se integren a la perfección. Justo antes de servir, se puede espolvorear azúcar por la superficie y caramelizarlo para obtener la clásica e irresistible capa de azúcar quemado.