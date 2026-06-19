Alemania da una lección a España: la ensaladilla rusa no se hace con mayonesa, se aliña con caldo de carne y mostaza

En España, la ensaladilla rusa pertenece a esa categoría de platos que parecen intocables. Cada casa tiene su versión, sí, pero todas parten de una misma idea: patata cocida, mayonesa y una mezcla reconocible de ingredientes que convierte cualquier cambio en un pequeño debate familiar.

La mayonesa, además, no es un simple acompañamiento, sino el alma del plato. Une los ingredientes, aporta cremosidad y define esa textura compacta y fría tan asociada a los bares, terrazas y comidas de verano. Por eso, para muchos españoles, imaginar una ensaladilla sin esa capa abundante resulta casi imposible.

Sin embargo, basta salir un poco de nuestras fronteras para descubrir que Alemania lleva décadas preparando una versión completamente distinta. Allí, especialmente en el sur del país, la llamada Kartoffelsalat sustituye la mayonesa por un aliño caliente de caldo, vinagre y mostaza que transforma por completo la textura y el sabor de la patata.

Diferencias entre España y Alemania

Aunque en España solemos hablar de "ensaladilla rusa" como un concepto universal, la realidad es que cada país ha desarrollado su propia interpretación de este plato de patata fría o templada.

Alemania es uno de los mejores ejemplos, sobre todo porque existen dos corrientes muy diferenciadas dentro del propio país. En el norte sí son habituales las recetas con mayonesa, mucho más cercanas a las españolas, pero en el sur, especialmente en la región de Suabia, la tradición cambia radicalmente.

Allí no buscan cubrir la patata con una salsa espesa, sino potenciar su sabor natural mediante una técnica mucho más ligera y sofisticada.

El plato se llama Kartoffelsalat, literalmente "ensalada de patata", y se prepara con rodajas finas de patata todavía calientes que absorben un aliño hecho con caldo de carne, vinagre, mostaza y aceite. El resultado no tiene nada que ver con la ensaladilla española clásica.

La primera gran diferencia aparece ya en la forma de cortar y tratar la patata. En España suele presentarse en cubos pequeños o incluso ligeramente machacada para integrarse con la mayonesa y el resto de ingredientes.

En la versión alemana, en cambio, las patatas se cuecen enteras y con piel para conservar mejor su estructura. Después se pelan aún calientes y se cortan en rodajas finas, algo fundamental para que absorban el aliño.

Ensalada de patata alemana con bacon crujiente.

Ese detalle técnico es precisamente uno de los secretos del plato alemán. Cuando la patata sigue caliente, sus células permanecen abiertas y pueden absorber mucho mejor los líquidos, por eso el caldo se vierte hirviendo sobre las rodajas recién cortadas.

Al remover, la patata libera parte de su almidón y ese almidón actúa como un espesante natural que emulsiona con el aceite y el caldo, creando una salsa sedosa sin necesidad de utilizar mayonesa.

Mientras la ensaladilla española apuesta por una mezcla homogénea cremosa el sabor redondo del huevo y el aceite de la mayonesa y el contraste salino del atún, las aceitunas o los encurtidos, en Alemania ocurre lo contrario.

La patata mantiene personalidad propia y el aliño no la tapa, sino que penetra dentro de ella. El caldo aporta profundidad y sabor umami, el vinagre introduce una acidez mucho más viva y la mostaza añade un toque ligeramente picante y aromático. El conjunto resulta más intenso, más afilado y también más fresco en boca.

La textura es probablemente el aspecto que más sorprende a quien prueba ambas recetas una detrás de otra. La ensaladilla española busca una sensación cremosa y compacta, casi untuosa y la versión alemana pretende que cada rodaja conserve cierta firmeza.

No se siente pesada ni pastosa, sino jugosa y ligera, porque la humedad está dentro de la patata y no únicamente en la salsa exterior.

También cambian por completo los ingredientes secundarios. En España son habituales el atún, los guisantes, la zanahoria cocida, las aceitunas o el huevo duro, creando un plato más cercano a una mezcla fría y completa.

En el sur de Alemania predominan elementos mucho más simples y directos, como cebolla picada, pepinillos o incluso bacon crujiente. La atención se centra casi por completo en la patata y en cómo esta absorbe el aliño.

Otra diferencia importante tiene que ver con la temperatura de servicio. La ensaladilla rusa española suele servirse muy fría, recién salida de la nevera, especialmente durante el verano.

La Kartoffelsalat alemana, en cambio, se consume tibia o a temperatura ambiente, algo que potencia mucho más el aroma del caldo y de la mostaza.

Precisamente por no depender de la mayonesa, la receta alemana soporta mucho mejor las comidas al aire libre, los picnics o las barbacoas sin necesidad de mantener una cadena de frío tan estricta.

También suele resultar más ligera para la digestión, ya que el protagonismo no recae en una salsa rica en aceite, sino en un aliño mucho más fluido.

La receta de la ensalada alemana

Para preparar una auténtica ensalada de patata al estilo del sur de Alemania (para unas cuatro personas), necesitamos: 1 kilo de patatas firmes de variedad para cocer, 1 cebolla blanca mediana, 250 mililitros de caldo de carne concentrado muy caliente, 4 cucharadas de vinagre de vino blanco, 1 cucharada generosa de mostaza de Dijon o mostaza alemana de estilo medio, 4 cucharadas de aceite de girasol, sal, pimienta negra recién molida y un buen manojo de cebollino fresco picado.

Empezamos lavando muy bien las patatas y cociéndolas enteras, con su piel, en una olla con abundante agua con sal durante unos veinte o veinticinco minutos, hasta que al pincharlas con un cuchillo este entre sin resistencia.

Mientras se cuecen las patatas, picamos la cebolla fina y la reservamos en un bol grande, donde añadiremos también la mostaza y el vinagre de vino blanco.

En cuanto las patatas estén listas, las escurrimos y, haciendo un esfuerzo para manejarlas mientras queman ayudándonos de un paño o un tenedor, las pelamos con un cuchillo.

Acto seguido, cortamos las patatas calientes en rodajas finas, de medio centímetro de grosor, directamente sobre el bol que contiene la cebolla, el vinagre y la mostaza.

Vertemos inmediatamente el caldo de carne hirviendo sobre las patatas calientes para que abran sus poros y absorban todo el líquido de golpe.

Salpimentamos generosamente al gusto y removemos el conjunto con mucho cuidado y mimo, usando una espátula o con movimientos envolventes, permitiendo que el almidón de la patata empiece a ligar el caldo en una salsa untuosa.

Añadimos el aceite de girasol, que pondrá el toque final de brillo a la emulsión, y volvemos a mezclar suavemente.

Dejamos reposar la ensalada a temperatura ambiente durante un mínimo de treinta minutos para que los sabores se asienten, la patata chupe el aliño y la textura se vuelva increíblemente melosa.

Por último, espolvoreamos el cebollino fresco picado por encima y la servimos tibia o a temperatura ambiente.