Los psiquiatras en España coinciden: "La felicidad consiste en tener buena salud y muy mala memoria"

Encontrar la definición de felicidad puede no ser tan sencillo como pueda parecer, pues, como indican los expertos, no solo importan los instantes más felices, sino que se trata de un conjunto de ellos, eso sí, siempre que haya una estructura previa que la sustente.

Acerca de ello ha hablado el conocido psiquiatra de 78 años, Enrique Rojas, que deja claro que la definición de felicidad varía notablemente en función de factores como la cultura, la época, el entorno e incluso nuestras propias vivencias.

En su opinión, la felicidad es más una forma de interpretar y entender el mundo y las experiencias vividas que la suma de placeres, como habitualmente sostiene la creencia popular. Dentro de ese proceso, considera clave que haya olvido o cierta "falta de memoria".

Los dos pilares de la felicidad

Enrique Rojas explica que la felicidad se sustenta en dos pilares básicos: personalidad equilibrada, que permite tener acceso a la misma; y contar con un proyecto de vida basado en el trabajo, la amistad, el amor y la cultura.

El experto, que tiene claro que la felicidad no es un estado absoluto, explica que la felicidad consiste en tener buena salud y muy mala memoria, y todo ello mientras nos habla de dos tipos de felicidad.

Uno de ellos es la felicidad puntual, de la que forman parte los momentos concretos de placer y disfrute que todos tenemos, como celebraciones específicas, vacaciones o fines de semana, esos "placeres de la vida" que definen la felicidad en la cultura popular.

Por otro lado, está la felicidad estructural, que tiene mayor relevancia para Enrique Rojas. Esta se basa en hacer una valoración de uno mismo, un balance vital que permite conocer cómo se progresa en la vida.

De esta manera, para llegar a alcanzar la felicidad, no sería suficiente con acumular momentos felices (felicidad puntual), sino que lo que verdaderamente importa es la arquitectura de fondo de la vida, es decir, la mencionada felicidad estructural.

Los cuatro ejes del proyecto de vida

Enrique Rojas ha hecho hincapié en cuáles son los cuatro ejes del proyecto de la vida, comenzando por el amor. Según el experto, no se entiende la felicidad sin el amor, pero no se debe limitar al sentimiento hacia una pareja, sino también hacia la familia, amigos, etcétera.

Por otro lado, explica que el amor no es algo espontáneo ni automático, sino que, para poder obtenerlo, se necesita de un trabajo constante, puesto que, en caso contrario, si no existe el cuidado adecuado, se puede deteriorar.

En lo que respecta al amor de pareja, Rojas da las claves para parejas que atraviesan dificultades en su relación, recomendando que se eviten discusiones innecesarias, no sacar a la luz rencores del pasado y aprender a perdonar y olvidar, dando a cada conflicto la importancia que realmente tienen.

Además, insiste en que es muy habitual que se idealice el amor sin que se trabaje en él de manera constante, que es lo que provoca que haya un gran número de rupturas.

El segundo de los ejes de la felicidad es el trabajo, que el psiquiatra andaluz considera una gran fuente de identidad y sentido, destacando que no existe ningún trabajo pequeño si este es realizado con amor.

Para él, la profesionalidad y la iniciativa para mejorar constantemente son factores clave para protegerse frente a la ansiedad y la sensación de vacío, que son importantes para poder alcanzar la felicidad.

El tercer eje es la cultura, a la que, aunque no se le presta en muchas ocasiones la atención que merece, resulta fundamental, según Enrique Rojas, para ayudar a ordenar la mente y estructurar la memoria, lo que a su vez nos aporta la libertad necesaria.

Finalmente, habla de la amistad, de la que asegura que es "una especie de pirámide donde la mayoría se queda en la banda media, alta o baja". Entonces, pocos atienden a la amistad". Considera que se le presta poca atención a pesar de su importancia de cara a una mayor protección emocional.

La necesidad de olvidar

Una vez conocidas las claves para poder abordar los dos tipos principales de felicidad, Enrique Rojas, de 78 años, habla de la memoria y de la necesidad de olvidar, explicando que anatómicamente la memoria se organiza entre la corteza prefrontal, responsable de la atención y el control, y el hipocampo, que es el archivo emocional.

El experto en salud mental asegura que la capacidad de una persona para olvidar las cosas negativas es un factor protector, mientras que una memoria mal gestionada se puede llegar a convertir en una fuente de sufrimiento.

Por otro lado, Rojas explica que recordar no se considera un proceso neutro, sino una actividad activa que se puede llegar a convertir en patológica cuando está orientada de manera reiterada hacia lo negativo.

La memoria no solo archiva los hechos que han tenido lugar, sino también las interpretaciones, emociones y significados. Si todos estos recuerdos están organizados de una forma incorrecta, pueden suponer un gran problema a nivel mental, provocando que afecte al bienestar psicológico de la persona.

Por ello, el experto insiste en la importancia que tiene olvidar, aunque advierte que no debe hacerse con la finalidad de negar lo que ha sucedido en la realidad, sino con el objetivo de que pueda impedir que haya experiencias negativas que puedan ocupar un espacio central en la mente.