Los chefs españoles coinciden: "El arroz blanco no se hace con agua sino con 3 ajos, 2 hojas de laurel y un buen caldo casero"

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El arroz blanco es uno de los platos más consumidos en los hogares de nuestro país, siendo habitualmente utilizado como guarnición, acompañando de esta manera a carnes o pescados, pero en otras ocasiones siendo acompañado de tomate frito y/o huevo.

Se trata de una preparación básica que se elabora con frecuencia en muchos hogares, pero a pesar de ello los chefs coinciden en que habitualmente se prepara de una forma demasiado básica, lo que afecta directamente a su resultado final.

Es por ello por lo que muchos de ellos coinciden a la hora de asegurar que "el arroz blanco no se hace con agua sino con 3 ajos, 2 hojas de laurel y un buen caldo casero", insistiendo en que sustituir el agua por caldo permite conseguir un arroz blanco mucho más sabroso.

Arroz blanco con más sabor

Algunos cocineros reconocidos, como Juanjo López, propietario de La Tasquita de Enfrente, en Madrid, insisten en la importancia de sustituir el agua por un caldo casero para conseguir un mejor sabor para el arroz blanco.

En este sentido, explica que se puede optar tanto por un caldo de pescado como por uno de pollo o verduras, dependiendo del plato con el que se vaya a acompañar el arroz. Además, aconseja que se añada ajo y laurel para así conseguir potenciar el aroma durante la cocción.

La clave radica en que el arroz absorbe gran parte del líquido mientras se cocina, lo que significa que, si ese líquido tiene sabor, el arroz también lo tendrá, y al usar caldo en lugar de agua se aprecia claramente la mejoría en el sabor final.

El resultado de añadir caldo es un arroz mucho más profundo y aromático, y todo ello sin que sea necesario recurrir a técnicas culinarias complejas ni a ingredientes poco habituales en la cocina. Simplemente se prepara igual que siempre, pero añadiendo un buen caldo casero, ajos y hojas de laurel.

Así lo defiende un Juanjo López, cuya opinión sobre su preparación coincide con otros chefs de la talla de Quique Dacosta o Luis Arrufat, expertos en la preparación de arroz.

El caldo marca la diferencia

Quique Dacosta, un referente absoluto en el mundo del arroz, principalmente por elevar la paella tradicional a la alta cocina a través de una profunda investigación de las variedades de grano, los puntos de cocción y el fuego, lleva mucho tiempo explicando la importancia del caldo en cualquier receta de arroz.

El cocinero extremeño de nacimiento y valenciano de adopción ha explicado en numerosas ocasiones que gran parte del sabor final de un buen arroz se consigue generar precisamente gracias a sustituir el agua por un buen caldo.

En la misma línea se pronuncia el chef Luis Arrufat, especializado en la técnica del arroz, que también ha indicado que el caldo o el fumet marcan gran parte de la personalidad del plato. No obstante, estos cocineros dejan claro que no es una técnica limitada a la alta cocina, sino que puede ser aplicada por cualquier persona en su casa.

La teoría es sencilla de entender, ya que, si el arroz absorbe el líquido durante la cocción, también consigue absorber todo el sabor del líquido, marcando la diferencia con respecto al arroz cocido con agua, cuyo aroma y sabor es mucho más plano.

Una de las grandes ventajas de poner en práctica esta técnica es que no requiere hacer un importante desembolso económico ni dedicar demasiado tiempo, sino que se puede aprovechar el caldo casero que haya sobrado de una sopa, un cocido o unas verduras hervidas.

Otros trucos

Los cocineros especializados en la elaboración de arroz no solo se centran en el uso de caldo en lugar de agua y añadir ajos y hojas de laurel, sino que hay algunos casos en los que recurren a pequeños trucos en forma de ingredientes adicionales que le dan más carácter a la elaboración.

Muchos de ellos deciden agregar una pequeña cantidad de mantequilla en la última fase de la cocción, en una técnica utilizada con el fin de conseguir una textura más untuosa y melosa. Puede parecer un detalle menor, pero es muy sencillo de aplicar y puede transformar por completo el resultado final.

También hay quienes deciden incorporar un chorrito de aceite de oliva, siendo otro truco tradicional que se usa en muchas casas para mejorar la preparación del arroz, un ingrediente básico en la dieta de millones de personas.

Lo que está claro es que hay recetas que estamos tan acostumbrados a preparar en el día a día que no nos paramos a pensar cómo se pueden mejorar, lo que hace que nos estemos perdiendo la posibilidad de mejorar notablemente el disfrute de las mismas al llevárnoslas a la boca.

Esto es lo que sucede precisamente con el arroz blanco, donde pequeños cambios como los mencionados pueden modificar por completo su sabor y su aroma. Aunque se trata de una de las recetas más simples de cualquier receta, si se cocina junto a un buen caldo, pasa de ser un simple acompañamiento a un plato que siempre apetece repetir.

Además, no hay que olvidar que el arroz blanco es muy versátil, y además de encajar a la perfección junto a muchos ingredientes, también proporciona energía rápida gracias a sus carbohidratos.