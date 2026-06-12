Sanidad avisa a España: las sardinas, mejillones y berberechos en conserva cambian su calidad alimentaria

Las despensas españolas podrán continuar llenas de latas de conserva, pero su etiquetado deberá ser más preciso, menos confuso y más útil para comparar. Más información : Maca de Castro, chef: "Para unos tomates aliñados perfectos, pasa el plato por agua caliente para que suelten su jugo"

Las latas de mejillones, berberechos, sardinas o atún no desaparecerán de los supermercados, pero ya no podrán llamarse de cualquier manera.

Desde el 2 de enero de 2026 está en vigor en España el Real Decreto 1082/2025, una norma publicada en el Boletín Oficial del Estado que actualiza la forma en la que deben denominarse los productos de la pesca y la acuicultura.

El cambio afecta de lleno a las conservas y preparados de pescado y marisco. Su objetivo es que el consumidor sepa con mayor precisión qué está comprando, qué especie hay dentro del envase y bajo qué presentación se vende.

Hasta ahora, parte de estas denominaciones convivían con normas antiguas y con usos comerciales asentados durante décadas.

Con la nueva regulación, el etiquetado debe ajustarse a los listados oficiales aprobados por la Secretaría General de Pesca y al nombre científico reconocido para cada especie.

Qué cambia

La medida no significa que las clásicas latas de mejillones, berberechos o sardinas vayan a dejar de venderse. Lo que cambia es el marco legal que permite utilizar determinados nombres en el envase.

A partir de ahora, las denominaciones comerciales nacionales y las de alimentos en conserva o preparados admitidas en España serán las que figuren en los listados oficiales. Es decir, una empresa no podrá recurrir a un nombre atractivo, ambiguo o tradicional si no se corresponde con lo permitido.

El real decreto también ordena conceptos habituales en pescaderías, congelados y conservas. Expresiones como entero, eviscerado, descabezado, pelado, troceado, desmigado, huevas, colas o cocochas quedan definidas para que no dependan de la interpretación de cada operador.

En la práctica, esto puede obligar a revisar etiquetas, fichas técnicas, envases y material comercial. Para el comprador, la consecuencia más visible estará en la información que aparece en la lata.

Nombres comerciales

Uno de los ejemplos más claros es la sardinilla. La norma permite utilizar esta denominación para productos elaborados con Sardina pilchardus, pero solo cuando la materia prima cumple unas medidas concretas.

Si procede del Mediterráneo, la sardinilla debe medir entre 11 y 15 centímetros. Si llega de otros caladeros, el margen queda entre 11 y 13,7 centímetros. Ya no basta, por tanto, con que sea una sardina pequeña.

También se fijan condiciones para el chicharrillo, elaborado con especies del género Trachurus. En el Mediterráneo podrá emplearse ese nombre si los ejemplares miden entre 15 y 20,2 centímetros. En otros caladeros, el máximo será de 18,82 centímetros.

La melva canutera queda limitada a ejemplares que no alcancen los 600 gramos de peso. La pescadilla, por su parte, solo podrá utilizarse como denominación cuando se trate de ejemplares de hasta 1,5 kilos. Y la angula se reserva para ejemplares de anguila europea de menos de 12 centímetros.

Sardina en conserva. iStock

Estos límites sirven para evitar que productos distintos se presenten con nombres que el consumidor asocia a una calidad, un tamaño o una tradición gastronómica determinada.

Qué mirar

La nueva norma también actualiza el encaje de productos como mejillones, almejas y berberechos en conserva, que seguían vinculados a órdenes de calidad de 1985. El real decreto deroga artículos concretos de aquellas disposiciones y los integra en un sistema más homogéneo.

Los listados se revisarán cada año durante el primer trimestre y se publicarán en el BOE. Además, las comunidades autónomas podrán reconocer denominaciones propias en sus territorios, pero siempre como complemento de las nacionales.

Para acertar al comprar, conviene fijarse en cuatro datos:

El primero es la denominación comercial , que identifica cómo se vende el producto.

, que identifica cómo se vende el producto. El segundo es el nombre científico, clave para saber la especie exacta .

. El tercero es el origen o zona de captura o producción , cuando figure en el etiquetado.

, cuando figure en el etiquetado. El cuarto es la forma de presentación: lomo, ventresca, filete, desmigado, cocochas, huevas u otras.

El incumplimiento podrá sancionarse conforme a la legislación pesquera, de consumidores y de la cadena alimentaria. La vigilancia corresponderá a las administraciones competentes, con especial atención al etiquetado y a la información facilitada en la venta.